Alberto Guerra: “Hay que tener mucho cuidado a qué cosas tienen acceso nuestros hijos”

Alberto Óscar Guerra Ramos, tal su nombre completo, está casado con la actriz Zuria Vega. Guerra tiene una hija llamada Penélope, hija de una anterior relación. En enero del 2017 nació su segunda hija Lúa y la primera con Vega. En mayo de 2019 nace su segundo hijo con Zuria Vega llamado Luka Guerra Vega, el tercer hijo para el actor.

A propósito de lo que desarrolla “La Jauría”, ¿cuánto cuidado hay que tener en el uso de las redes sociales?

Pues mucho. Justo una de las temáticas que aborda es esto: tener hijos adolescentes que están en el momento como más vulnerables de personalidad, en donde son mucho más fáciles de moldear por, vamos a ponerlo así, alguna mente maestra. Son herramientas que están a la mano que a nosotros como padres hasta nos ayudan para mantener a nuestros hijos ocupados muchas veces. Yo creo que tenemos que tener muchísimo cuidado no solamente con las redes sociales nada más sino con la web, con el Internet porque, además, cada generación se va convirtiendo mejor y más preparada y más capaz de moverse dentro de Internet. Los que vamos creciendo nos vamos quedando un poco obsoleto en ese sentido. Hay que tener mucho cuidado a qué cosas tienen acceso nuestros hijos.

Sos padre de una adolescente y dos niños. ¿Cuál es el consejo que les das al hablar, particularmente, de este tema?

Yo creo que no se puede pelear con el hecho de las redes sociales. Se pueden tener ciertas reglas y demás, pero la educación es vital. En nuestros tiempos pues no había Internet, pero según la educación también te podías desviar del camino e irte por otro lado. Yo creo que tiene que ver con el acercamiento que tengamos con nuestros hijos, tiene que ver con escucharlos, tiene que ver con preparar y darles las herramientas a seres humanos capaces de discernir que está bien y que está mal y porque camino no se debería ir. Es algo con lo que tenemos que vivir las redes sociales, Internet en general porque ya es parte. Así como en la serie es un personaje Internet en nuestras vidas también es un personaje. Tenemos que seguir utilizándolo como una herramienta y saber todos lo que es. Y eso es algo nuestros hijos deben saber también. Ocultarles cosas no sirve. Es como hablar de la educación sexual con tu hijo. Mientras menos sepa tu hijo de educación sexual más propenso está a cometer muchos errores en su vida. Mientras menos sepa tu hijo de los peligros que puede haber en la web más propenso estará de encontrarlos.

Cuánto hay de él en los personajes que hizo

Guerra es un convencido de que para “poder escribir la propia historia como actor tienes que estar bastante cerca de terminarla”. Asimismo, remarcó que todos los personajes que ha interpretado, tanto para cine, teatro y TV, le han ido abriendo una “puerta inmediata a otra historia, a otra gente con la que trabajar, a otro público al que llegarle”. Y no está dispuesto a cerrar esas puertas. Seguirá escribiendo su propia historia con personajes en mucho de los cuales están hechos a imagen y semejanza de su propio ser.

La mayoría de los personajes que has interpretado, de una u otra manera, siempre buscaban justicia. ¿Cuánto tienen en común contigo estas creaciones para la ficción?

Mira, yo creo que todos los personajes nacen a partir de uno. Los personajes son un papel y uno empieza a colocarle impulsos e instintos que nacen, primariamente, de uno como actor. Es imposible decir que no tienen nada de mí. Yo creo que hay un punto también en el que uno empieza a evolucionar en el personaje en el que era ya eres realmente capaz de dejar a un lado estas primeras impresiones que tienes tu como persona del personaje y estos impulsos de reaccionar, en mi caso, como Alberto a cualquier personaje. Hay momentos en el que el trabajo de mesa y el trabajo investigativo se vuelve tan completo que, entonces, si logra trascender a la persona que lo está haciendo, y es realmente ahí en donde se puede desvincular por completo, que esa es la idea de cualquier actor. Todo personaje nace de mis experiencias, de lo que yo conozco, de cómo yo reacciono a ciertas circunstancias, situaciones y palabras, pero lo que eventualmente espera es que ese personaje evolucione a una propia conciencia que nada tenga que ver conmigo.