Es verdadera la cadena que enumera recomendaciones sobre el coronavirus del médico Faheem Younus

21/07/2020 - 21:06 País

Circula en Facebook una cadena con una serie de recomendaciones y datos sobre la COVID-19 adjudicados al “Dr. FAHEM YUNUS, jefe de la Clínica de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Maryland USA” (sic). Esto es cierto.

El posteo fue compartido más de 21 mil veces y recibió más de 1,1 mil interacciones, según los datos de la red social. Además, esta cadena ya fue verificada anteriormente por Chequeado.

Faheem Younus es el jefe del Departamento de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Maryland en los Estados Unidos y sus recomendaciones son verdaderas. Si bien los 16 puntos que se expresan en el posteo no son transcripciones textuales de sus declaraciones, sí representan las ideas que Younus publica en su cuenta oficial de Twitter.

Además, el contenido del mensaje también es verdadero. La publicación viral es un resumen de una serie de hilos de Twitter con alrededor de 30 contextualizaciones sobre la pandemia y desmentidas de desinformaciones que circulan en torno al coronavirus SARS-CoV-2.

El doctor Younus utiliza su cuenta verificada para desmentir desinformaciones relacionadas al nuevo coronavirus, abrir debates y dar a conocer los últimos datos sobre la pandemia. Los 16 puntos que conforman la cadena viral corresponden a una selección de sus tuits publicados.

El primer tuit fue publicado el 16 de marzo último, tuvo más de 102 mil retuits y casi 200 mil “Me gusta”. El último hilo se publicó el 29 de marzo y es en el cual se encuentra la información utilizada para la cadena viral: “La vida no se vuelve innecesariamente difícil. Es probable que vivamos con COVID durante meses. No lo niegues y no entres en pánico. Aprende a mantenerte feliz y a adaptarte con este estilo de vida”.

La mayoría de sus mensajes están basadas en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y es verdadero aquello que Younus afirma. Varios puntos fueron chequeados por este medio.

El primero: “Viviremos con C19 durante meses, el virus no reducirá sus efectos en verano”. En esta nota, Chequeado verifica aquello que sostiene la OMS sobre el coronavirus y el clima cálido: “Puedes atrapar COVID-19, no importa cuán soleado o caluroso sea el clima. Los países con clima cálido han reportado casos de COVID-19”.

Además, la recomendación que indica que “no puedes estar protegido del virus tomando vinagre, azúcar, jugo y jengibre o ‘remedios’ de este tipo” es verdadera. Este medio explicó que no existe ningún alimento, suplemento ni tratamiento nutricional que tenga efectividad comprobada para prevenir o tratar la COVID-19.

Por último, la cadena viral sostiene que el “lavado de manos y mantener una distancia de protección de 2 m es el mejor método para protegerse contra el virus” (sic). En esta nota, Chequeado explica por qué se recomiendan 2 metros de distancia y no un metro para evitar el contagio entre personas.

Un nuevo estudio publicado en la revista The Lancet, financiado por la OMS, mostró que las probabilidades de transmisión del virus bajan con la distancia, y que una separación de 2 metros disminuye a la mitad la posibilidad de contagio que la distancia de 1 metro. El riesgo aumenta a medida que disminuye la distancia, por lo que a menos de un metro, el riesgo es aún mayor.