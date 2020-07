José Alfano: “No podemos empeñar a nuestra institución”

21/07/2020 - 08:54 Deportivo

El presidente de Central Córdoba, ingeniero José Alfano, calificó de “honesta y muy destacada” la actuación de su institución en la Superliga 2019/20 y destacó: “El salto cualitativo entre Nacional B y Superliga o Liga Profesional es muy alto. Requirió que nuestro club se pusiera a tono con instituciones que vienen trabajando en el máximo nivel desde hace años. Por dar un ejemplo, tuvimos que armar las divisiones inferiores AFA junto a un equipo de Reserva y el plantel profesional”.

Ante la pandemia y la anulación de descensos para la temporada 2021, Alfano destacó “que no haya descensos nos permitirá tener un equipo con una perspectiva mucho más importante a la que tenemos hoy. Si bien tenemos un apoyo oficial y los socios acompañaron, hoy tenemos la tranquilidad de tener un club ordenado. Sin mayores deudas que las generadas por la pandemia”.

Consultado sobre el esfuerzo de mantener un club en la élite del fútbol argentino, en una provincia sin tradición en el fútbol grande, Alfano fue medular: “Central Córdoba jugó el primer Nacional en 1967 y animó siete temporadas consecutivas en los inicios del Nacional B, pero nunca había disputado un torneo anual de Primera División. Jugar en esta categoría puede ser letal para la economía de los clubes de provincia. Cuando me preguntaban cómo íbamos a conformar el equipo yo pensaba en muchos clubes del interior que jugaron primera división y luego cayeron en categorías muy bajas o desaparecieron. Esa fue la consecuencia del salto cualitativo de querer armar equipos y después no tener cómo pagarlos".

“Desde la creación del Nacional B, recuerdo varios equipos de provincias que ascendieron a Primera División y luego quedaron en situación muy desfavorable, como Mandiyú, Huracán Corrientes, Chaco For Ever, Gimnasia y Tiro o Tiro Federal. Por eso los dirigentes tenemos que tener presente que para jugar en la Liga Profesional no podemos empeñar a nuestra institución“, remarcó Alfano en Radio Gráfica.

El presidente de Central Córdoba analizó como se prepara su club para la próxima temporada: “Los pocos profesionales que quedaron están entrenando en forma remota. Hay que comprender que el 85% de los futbolistas argentinos viven en la Pampa Húmeda, lejos de nuestra provincia. La dirigencia contrató un ex futbolista con mucho arraigo en Santiago del Estero como Alexis Ferrero como mánager. Su función será contratar jugadores que quieran venir a nuestra provincia aun en días de cuarentena. Vale destacar que el Gobierno provincial ha hecho un gran trabajo y guardando los protocolos correspondientes, estamos trabajando en forma casi normal en la provincia”.