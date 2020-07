Lucas Martínez Quarta: “Es un sueño jugar en Europa y lo voy a cumplir”

21/07/2020 - 23:12 Mundo River

Lucas Martínez Quarta, defensor de River, se refirió al interés del Leed de Inglaterra y el Valencia de España por contratarlo.

“Es un orgullo que esos equipos estén pendientes de mí. Con mi representante lo hablé en su momento, que cuando haya algo concreto él me lo iba a decir. La realidad es que hoy con todo el tema de la pandemia, aunque está abierto el mercado de pases, no se puede hacer nada hasta que los clubes tengan sus presupuestos. Trato de estar tranquilo y esperar. Si llega una oferta, mi agente me lo dirá y lo analizaremos. Es un sueño jugar en Europa y obviamente que lo voy a cumplir, si Dios quiere”, declaró en el diario Marca de España.

“El club que esté interesado tendrá que hablar con mi representante, con el club y si la oferta es buena para el club y para mí, sentarse y analizarla y decidir qué pasa. Ahora quiero estar tranquilo, tratar de empezar lo mejor posible la pretemporada”, agregó.