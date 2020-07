Jade sale a la conquista de América con sus canciones

22/07/2020 - 20:36 Pura Vida

“Yo quiero”, una letra sugerente nacida de su propia vida y escrita por su puño, es la canción con la que la brasileña Jade Baraldo busca conquistar América. La joven, de 21 años, es hoy la gran figura de la escena del pop de Brasil, y presentó este sencillo que interpreta mezclando portugués y español.

Su sugestiva voz se oyó por primera vez en público en “The Voice Brasil” (resultó semifinalista), y ahora sigue consolidándose en las listas de éxitos de las principales plataformas de streaming. Así como sucedió con “Perigo”, su primer gran éxito, luego con “Brasa” y “Bam, Bam, Bam”, hoy arrasa con “Yo quiero” en las listas de reproducciones latinas de las plataformas de música.

Si algo le faltaba para fortalecer su ascendente camino en la música inspirada, fundamentalmente, en la cultura latina, fue lograr ingresar con “Brasa” en el Top 50 Viral Brasil de Spotify, mientras que con “Bam, Bam, Bam”, fue parte de “Malhaçao”, una de las novelas tradicionales de Brasil, semillero de actores que hoy triunfan en el mundo, por caso Caua Reymond (Jorgito, de Avenida Brasil) y Giovanna Antonelli (Jade Rachid, de El Clon).

Mientras disfruta de este presente venturoso, Baraldo prepara un nuevo disco con temas en español y artistas de Iberoamérica que prefiere mantener en secreto. “Por ahora, no puedo revelarlos”, le dijo a EL LIBERAL en una entrevista exclusiva realizada por Zoom.

¿Cómo vives el reconocimiento que empiezas a tener en América Latina?

No conozco mucho de América Latina y quiero conocerla. Por eso estoy trabajando para hacer música en español para llegar a toda América Latina. Me gusta mucho cantar en español. No esperaba que mi voz saliera tan bien cantando en español. Estoy muy curiosa por conocer todos los países latinos en donde espero que gusten de mi música.

¿Qué objetivo persigue la versión en español de “Yo quiero”?

No tiene ningún objetivo porque yo hice la versión sin pretensiones porque me gusta mucho la lengua a pesar de no saber hablar español. Me gusta escuchar música y conversaciones en español. La música original de “Yo quiero” tenía una parte en español. Entonces, yo pensé: ¿por qué no hacer una versión completa en español? Nunca lo había hecho antes. Fue un desafío y lo conseguí. Con esta canción “Yo quiero” buscaba que fuera un sonido más latino porque la mayoría de mis canciones tiene un ambiente de balada y yo quería una textura más colorida.

En tu Instagram escribiste: “Canto historias”. ¿Cuál o cuáles son las historias que te gustar contar cantándolas?

Me gustan mucho las historias de mujeres profundas, que trabajan duro en la vida, que pasaron por problemas psicológicos. Me inspira mucho los temas tabúes. Me gusta mucho interpretar historias que me tocan y que pienso que son importantes. Me gusta también hablar sobre la vida. Amo contar historias y cantar, porque cantar significa para mí comunicar. Me siento viva cantando y conectada con el mundo.

¿“Yo quiero”, “Perigo” y “Brasa” hablan de esas preocupaciones?

“Yo quiero” habla sobre el deseo, el fuego, el corazón ardiente y el empoderamiento femenino. Me considero una mujer muy empoderada, pero nunca creerme de más

“Perigo”, es una canción que habla de una mujer que fue dopada y abusada, y ella se venga de ese hombre en nombre de todas las mujeres.

“Brasa” es una parte de mi personalidad. Lo defino como una expresión de una pasión vivida por una mujer de personalidad que dice las cosas que piensa.

Musicalizó una novela de la que surgieron celebridades

“Bam, Bam, Bam”, tema de Jade Baraldo, formó de “Malhaçao”, popular serie de televisión brasileña para adolescentes producida y transmitida por la Rede Globo desde el 24 de abril de 1995 y que en la actualidad cuenta con 27 temporadas.

Este culebrón, creado por Andrea Maltarolli, es un verdadero semillero de artistas en Brasil. De este espacio surgieron, por ejemplo, Caua Reymond (Jorgito, de Avenida Brasil) y Giovanna Antonelli (Jade Rachid, de El Clon).

“Significó mucho para mí porque siempre quise que mi música llegara a una telenovela. Una colega y amiga mía estaba actuando en esa novela. Fue una sorpresa para ambas. Ese reconocimiento, de incluir mi canción, fue hermoso porque “Malhaço” es una novela de un público más nuevo, más joven. Fue perfecto para mí y estoy muy feliz”, destacó Jade.

¿Cantará con Lali Espósito?

La cantante, nacida el 28 de septiembre de 1998, en Brusque (Santa Catarina, Brasil), antes de llegar a “La Voice Brasil”, hacía solo videos de canciones para YouTube. A partir de este reality su vida cambió y se disparó allende los mares. Es así como hoy difunde su música que va desde el Indie rock hasta el indie pop y la Música popular del Brasil, bossa nova y también el soul.

“Estoy haciendo un proyecto de un EP para lanzar, uno en portugués (el próximo mes, más acústico y melancólico), y otro en español, un proyecto de cuarentena, algo que no había hecho antes. Quiero que Mon Laferte (cantante chilena) cante conmigo. Espero que la cante conmigo. Estoy ¡uhhhh! (cruza los dedos). Estoy haciendo fuerza por esto. Tengo otras músicas que cantarán, pero no puedo hablar de eso (se habla de que podrían ser las argentinas Lali Espósito y Tini Stoessel), hablo sobre mis sentimientos del momento”, dijo en la entrevista por Zoom a EL LIBERAL.