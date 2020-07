La crítica del Presidente asustó a Viviana Canosa

22/07/2020 - 20:44 Pura Vida

“Me pareció intimidatorio, me escribió a mi teléfono, no a la producción (del programa ‘Nada personal’). Él me decía: ‘Te quiero mucho, mirá que lo que decís se te va a volver en contra”. Así comenzó contando, Viviana Canosa, en el programa radial “Por si las moscas”, la situación que vivió hace un par de semanas cuando tras una de las emisiones de su ciclo político “Nada personal”, que se ve por Canal 9, le llegó el mensaje del presidente de la Argentina, Alberto Fernández, a su celular.

Y agregó: “Yo vivo con mi papá y con mi hija y la verdad que no sé lo que quería decir, mi papá se enteró por la tele. Llamé a un amigo de la política para ver cómo tomarme este mensaje y estuve todo el día angustiada, con un nudo en la garganta. A la noche, le escribí varios mensajes al Presidente y los borré todos. Pero después le puse uno en el que le dije que cuando quiera nos tomamos un café, porque engancharme con eso no tenía sentido. No soy víctima de nada ni de nadie y voy a seguir diciendo lo que pienso y lo que siento. Pero es un momento intenso. Y, a la vez, esto me dio fuerza para seguir siendo más intensa”.

En ese mismo contexto remarcó: “Fue un poco fuerte, sentí como un ataque de pánico. Cuando me desperté al otro día me temblaban las piernas”.

Canosa recordó haber hecho el comentario al aire sobre la existencia de ese mensaje cuando “Diego Leuco fue criticado (por la cobertura del asesinato de Fabián Gutiérrez). Lo dije porque coincidía con el momento en el que muchos estaban recibiendo críticas”, señaló.

Pensó en abandonar todo

Por otra parte, admitió que el mensaje le causó tanta preocupación que pensó en dejar nuevamente la radio y la televisión adonde volvió con un formato que la alejaba de los escándalos del mundo del espectáculo.

“Me hizo ruido en el cuerpo, más allá de lo psicológico, me quedé paralizada. Estaba en la cama, se me empezaron a dormir las piernas, sentí como un ataque de pánico. Me angustié mucho y en ese momento dije: ‘Voy a dejar todo, la tele, la radio, mi vida vale mucho más’. Pero después me levanté y pensé que todo lo que hago, me lo gané, este es mi laburo’”, reflexionó.

Canosa también dejó en claro que después tuvo la oportunidad de dialogar con Fernández. “Pude hablar con él, en un tono muy seco. Seguramente, más adelante hablaremos, tal vez en alguna entrevista. A mí me pareció intimidatorio, porque mi teléfono no es público. Él me dijo: ‘Te lo digo porque te quiero mucho, se te va a volver en contra lo que estás diciendo’. Fueron varias cosas así y pensé que era el momento de dejar la televisión. Pero pude aclararlo con él y con gente de la política. Lo que pasa es que no puedo trabajar presionada, si no, no lo hago. Si tengo que laburar para decir lo que quieren que diga, no soy negocio tampoco yo para ellos porque no me sale”, aseguró.

En el 2013, Viviana Canosa había sido despedida de Canal 9, luego de una promocionada vuelta, supuestamente por presiones que recibía por parte del kirchnerismo. Esta vez, la periodista y conductora habría planteado ante los directivos de El Nueve que no quiere volver a pasar por la misma situación, según lo reflejó La Nación.

“Le dije que no me hagan lo mismo que en 2013. Y que si el canal se vende, bueno, no puedo trabajar para decir lo que quieran que diga, no soy negocio para ellos si eso quieren”.