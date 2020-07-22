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CARTELERA TV / 23 de julio de 2020

A LAS 11.00 ¿Y TÚ QUIÉN ERES? ESTO PASÓ

- 20:47 Cartelera

CANAL 7

07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 JUNTOS PODEMOS LOGRARLO

11.00 ¿Y TÚ QUIÉN ERES? ESTO PASÓ

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

11.45 ¿Y TÚ QUIÉN ERES? ESTO PASÓ (CONTINÚA)

12.00 AVENIDA BRASIL

13.00 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONO FECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

14.30 CORTÁ POR LOZANO

17.00 ¿Y TÚ QUIÉN ERES?

18.00 ALAS ROTAS

19.00 ELIF

19.30 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

19.45 ELIF (CONTINÚA)

20.15 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.30 TELEFÉ NOTICIAS

22.00 JESÚS

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

22.45 JESÚS (CONTINÚA)

23.30 30 AÑOS JUNTOS

00.15 STAFF

00.45 CUENTOS INOLVIDABLES

01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN


CANAL 14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 TICKET AL SHOW

14.30 NOTICIERO 7 (1ª Edición)

15.30 VIVIR SGO.

16.00 PARA TODA MUJER

17.00 EN ARMONÍA

17.30 DE A DOS

18.00 VA DE NUEVO

18.30 SÁBADO SAGRADO

19.30 RUIDO DE MOTORES

20.00 SGO. ES PUEBLO QUE BAILA

20.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

21.00 PODIO

21.30 PASIÓN POR EL TURF

22.00 CUATRO GUITARRAS

22.30 NOTICIERO 7 (2ª Edición)

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