Pergolini se refirió al conflicto entre Tévez y Bermúdez

22/07/2020 - 23:56 Mundo Boca

Mario Pergolini, vicepresidente primero de Boca, charló ayer con La Oral Deportiva, de Radio Rivadavia, y tocó muchos temas, entre ellos el conflicto que se desató entre Carlos Tévez y Jorge Bermúdez.

“No pasó nada que no pase en un matrimonio, ja. Al no rodar la pelota se pone foco en cosas más chiquitas. No fue tanto, nunca fue un problema, se terminó firmando. No es tan grande como se dice. Es cierto que a veces hay un par de chispazos”, manifestó.

Al referirse a los tuits del “Patrón” en contra del “Apache”, dijo: “Fue desprolijo, pero se ha charlado eso y se avanza. Lo malo habría sido si no se hubiese charlado. Yo, a veces, estoy en la radio y digo cosas que no tengo que decir. Y el operador me dice acordate que sos dirigente”.

Cuando se le consultó si el Consejo de Fútbol tiene mucho poder de decisión, respondió: “No es tan así. El que decide por arriba de todo es Ameal, pero es cierto que tienen autonomía para decidir, y Russo es una persona involucrada. Román no compra si Miguel (Russo) y el presidente no dan el ok. Lo están charlando todo el tiempo entre el Consejo y el técnico, y luego hablan con quien tiene que ser y se toman las decisiones”.

“No podemos condenar al club en nombre de cosas que no se van a poder cumplir. Si no pensás para el futuro pueden pasar cosas tremendas. Si aceptaríamos un dólar sin tope... No es loco pensar que en cuatro meses esté a 400. ¿Y qué hacemos? Hay que ser lógicos. Tenemos un técnico que dice necesito esto...”, agregó.