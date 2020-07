Vettel se mostró feliz por haber cumplido el sueño de correr con Ferrari

23/07/2020 - 00:27 Deportivo

Vettel cumplió su deseo aunque admitió que no así la misión de ser campeón del mundo con la escudería italiana.

Sebastian Vettel está disputando su última temporada como piloto de Ferrari dentro de la Fórmula 1 y aseguró que su deseo se hizo realidad.

“Mi deseo de ir a Ferrari finalmente se cumplió, pero tenía como misión ser campeón del mundo con ellos y no lo hemos podido conseguir”, explicó en una entrevista de Sky Sports F1.

Los últimos años no fueron los mejores para Vettel dentro de la escudería, sin embargo, el alemán aseguró: “Correr para Ferrari siempre fue mi sueño desde niño, desde que vi a Michael subirse en aquel auto rojo. Ferrari es un equipo impresionante y yo cumplí mi sueño de ir allí”.

Vettel, pese a que no se han cumplido las expectativas, no se queda sólo con lo negativo, y admite: “En ese objetivo fallamos, pero también hemos tenido años muy buenos juntos, hemos vivido buenos momentos y hemos tenido grandes carreras. No me arrepiento de haber fichado por Ferrari”.

De algo no hay duda y es que Vettel habría cambiado la forma en como se produjo su salida del equipo: “Me da pena recordar cómo terminaron las cosas allí, pero así es el deporte a veces. Las cosas son algo extrañas con los contratos, que también limitan lo que puedes o no decir. Vivimos grandes momentos juntos, logramos cuatro campeonatos del mundo, fue increíble. Mirando atrás me arrepiento de haber salido del equipo de esa forma”, consideró el corredor alemán.

Lo cierto es que por ahora el piloto, más maduro luego de tantas temporadas, tiene otra mirada respecto de cómo se vinieron desarrollando las cosas, sobre todo desde que arrancó la pandemia del coronavirus y que terminó con la confirmación de la culminación de un ciclo con Ferrari.

Si bien es cierto que vino un neto competidor como Charles Leclerc, a Vettel no le cerraron del todo las puertas, por lo menos en las demás escuderías que saben de su potencial.