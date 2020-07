FÚNEBRES | 23 de julio del 2020

23/07/2020 - 01:54 Funebres

Fallecimientos

- Marta Fernández de Zerdán

- Horacio Silvio Alfano

- Ramón Marcelo Chávez (Dpto. Figueroa)

- Facundo Javier Jesús Sández

- Eduardo Enrique Liendo (Frías)

- Dilan Nicolás Chapa Corvalán

Sepelios-Participaciones-Recordatorios-Invitación a misa

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

HORACIO SILVIO ALFANO (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 22/7/20 y espera la resurrección.

Su esposa: Nilda Rosa Montenegro de Alfano y su hijo: Dr. Horacio Renato Alfano, participan con profundo dolor su fallecimiento e invitan al sepelio de sus restos hoy a las 11 en el cementerio Parque de la Paz. Casa de duelo: Pedro León Gallo 340 (Sala Velatoria). EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ALFANO HORACIO SILVIO (Q.D.E.P) Se durmió en el Señor el 22 de Julio de 2020 y espera la resurrección.

El Excmo. Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, Presidente Dr. Federico López Alzogaray, Vicepresidente 1 Dr. Eduardo J. R. LLugdar y Vicepresidente 2. Dra. Ana Rosa Rodríguez, acompaña con profundo dolor al Dr. Horacio Alfano, por el fallecimiento de su padre, expresando nuestras más sentidas condolencias ante tan irreparable pérdida.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

MARTA FERNANDEZ DE ZERDAN (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 21/07/2020 y espera la resurrección.

El Presidente Interventor del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo C.P.N. Eduardo Augusto Du Bois Goitia, Secretarios Técnicos y personal en general, participan con dolor el fallecimiento de la Sra. Marta Fernández de Zérdan, madre del Sr. Fabio Zerdán, dan sus condolencias y acompañan a la familia.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARTA FERNÁNDEZ DE ZERDAN (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 21/7/20 y espera la resurrección.

La Agrupación Santiagueña de Jubilados y Pensionados participa con dolor el fallecimiento de Tita quien fuera miembro de la Comisión Directiva durante varios años, prestando importante colaboración, entrega y compromiso con la Institución. Se ruega oraciones en su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

LUIS ENRIQUE LEDESMA (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 20/7/20 y espera la resurrección.

“Querido Luchito, vuela alto… lo mereces”.

Siempre te recordaremos por tu humildad y bella persona.

Tus vecinos: Cristina Maidana y Tito Rusz, sus hijos Maria Cristina, María Valeria y José Roberto, yerno Mathias y nietos Justino y Matilda, participan de su viaje eterno y ruegan oraciones por él y su querida flia.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ALBA TERESA SÁNCHEZ (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/7/20 y espera la resurrección.

Los compañeros de su hijo Miguel Casullo, del Banco Macro, Sucursal La Banda, participan con profundo dolor su fallecimiento y lo acompañan a él y demás familiares en estos momentos de pesar. Ruegan oraciones en su memoria.

RECORDATORIO

FRANCISCO JOSÉ CANTOS (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 14/7/20 y espera la resurrección.

“Con tu amor de padre sembraste en nuestros corazones bondad, honestidad y fortaleza para afrontar los momentos tan difíciles que nos toca vivir, eternamente estarás con nosotros, te vamos a extrañar y amar toda la vida”. Su esposa Marciana, sus hijos María José, Felipe, Ignacio, Gastón y Milagros, hijos políticos, nietos y demás familiares invitan a la misa virtual que por facebook (Pquia. San José, Bº Belgrano), se oficiará hoy a las 18.

RECORDATORIO

ALBERTO CARRIZO (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/7/00 y espera la resurrección.

“Papi Carri querido: hace veinte años que partiste a la casa del Padre, dejando un gran vacío familiar. Tu recuerdo vivirá por siempre en nuestros corazones”. Tu esposa Sulma Juárez, tus hijos Lita, Ramón, Claudio, Graciela, Marcia y Marta con sus respectivas familias rogamos por tu eterno descanso. Elevan oraciones en su memoria.

RECORDATORIO

REYNA VICTORIA CRUZ DE QUIROGA (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/7/15 y espera la resurrección.

A cinco años de su ausencia física, eres viva y cálida presencia en el recuerdo de tus seres queridos. Doña Victoria, amada madre, junto a tu esposo Raúl, recibe nuestras flores del corazón y el deseo de que Dios los bendiga y los cubra con su manto celestial.

RECORDATORIO

LEONCIO DESIDERIO GEREZ – MARGARITA RODRIGUEZ DE GEREZ (q.e.p.d.) Se durmieron en el Señor el 28/6/98 – 23/7/04 y esperan la resurrección.

A 22 y 16 años respectivamente de sus partidas a la Casa de nuestro Señor, los recordamos y extrañamos cada momento de nuestras vidas. Sus hijos, hijos políticos, nietos y bisnietos. Elevan oraciones y ruegan por ustedes y su descanso eterno.

RECORDATORIO

PATRICIO ROMANO - ROSARIO DEL CARMEN RODRIGUEZ - RUBEN ROMANO (q.e.p.d) Se durmieron en el Señor el 15/07/95 - 23/7/98 – 17/11/16 y esperan la resurrección.

Al cumplirse un nuevo aniversario de sus fallecimientos, les dedicamos una oración al cielo, aunque ya no lo tengamos, siguen presentes en nuestros corazones por siempre.

Dicen que solo se muere cuando se olvida, nunca los olvidaremos vuestro amor y sus ejemplos quedo como un legado en cada uno de nosotros, rogamos a dios por su descanso eterno: Hugo, Mario, Roger y Liliana.

RECORDATORIO

DORA PERALTA DE PÉREZ (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/7/03 y espera la resurrección.

¡Mamá, Abuela!

Hace 17 años que partiste a la Casa del Señor, si mami ya pasaron varios años que ya alcanzaste tu meta final. Sabemos que esta feliz para siempre, pero estás presente en cada momento de nuestras vidas, recordando tus grandes virtudes. Sobre todo tu fortaleza en la lucha. Sobre todo tu fortaleza en la lucha diaria. Te fuiste físicamente pero permaneces en nuestros corazones, hasta el abrazo del reencuentro: Te amamos Mamá. Tus hijos Titina, Silvia y John, tus hijos políticos Freddy, Sandra y Anselmo, tus nietos Andrea, Silvita, Mario, Pablo, Carolina, Emilia y Felipe Bautista, tus bisnietos Maite, Agustina y Dante Francisco, su hermano Carlitos, su cuñado Rubén, sus sobrinos y amigos. Ruegan una oración en su memoria.

ALFANO, HORACIO SILVIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/20|. Tatiana De Grandi, María Bravo y Horacio De Grandi, participan el deceso del papá de su dilecto amigo Horacio Renato y elevan oraciones en su memoria.

ALFANO, HORACIO SILVIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/20|. Miguel Ángel Urtubey, su esposa Marcela Formini, e hijos, participan con profundo dolor su partida y acompañan a Nilda y Horacio en tan penoso momento. Que brille para él la luz que no tiene fin.

ALFANO, HORACIO SILVIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/20|. Acompañamos en este momento de profundo dolor. Sus compañeros de la Unse. Facultad de Ciencias Medicas catedra de Anatomia, Dres. Carlos, Jorge, Manuel, Gonzalo, Ana, Malena, Luciana, Maria, Tec. Fernando. Fuerza compañero.

ALFANO, HORACIO SILVIO (q.e.p.d.) falleció el 22/7/20|. Consejo Directivo, Tribunal de Ética, Tribunal de Especialidades, Departamento de Capacitación y Docencia, Comisión de Asesoramiento Laboral y Departamento Jurídico del Consejo Médico de Santiago del Estero participan con profundo pesar el fallecimiento del padre de su matriculado Dr. Horacio Renato Alfano. Ruegan una oración en su memoria.

ALFANO, HORACIO SILVIO (q.e.p.d.) falleció el 22/7/20|. El Presidente del Consejo Médico de Santiago del Estero, Dr. David Jarma participa con profundo pesar el fallecimiento del padre de su colega Dr. Horacio Renato Alfano. Ruega una oración en su memoria.

ALFANO, HORACIO SILVIO (q.e.p.d.) falleció el 22/7/20|. Sus compañeros del Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial: David Jarma, Matilde Schmidt, Aarmando Meossi, Mara Garnica, Viviana Elías, Julián Canllo, Tete Contreras, Mariano Pagani, Edgar Rodriguez, Julieta Ledesma, Fabiola Corbalán, Marcela Castro, Elsa González, Nora Fernández, Viviana Escobar, Gabriela Acuña Bravo, Maia Gelid, Eugenia Piña, Lourdes Sánchez, María Ester Gómez, Claudio Di Meo, Ángel Vásquez, Juan Pinto y Silvia Gozal, acompañan a su hijo Horacio Renato. Elevan oraciones en su memoria.

ALFANO, HORACIO SILVIO (q.e.p.d.) falleció el 22/7/20|. David Jarma, Graciela Neirot, hijos y nietos participan su fallecimiento y acompañan a su esposa Nilda y a su hijo Horacio Renato en esta difícil etapa de la vida. Ruegan oraciones en su memoria.

CHAPA CORVALÁN, DILAN NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/20|. Sus padres Carla, Nicolás, abuelos, Silvia, Carlos, Luis, Olga, padrinos Alejandra, Martín, Andrea, Magali, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cemetnerio de Los Flores. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

DACUAR, JUAN LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/20|. Su esposa Graciela, sus hijos René, Mauri, Ruth, Débora y sus respectivas familias, nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio La Piedad a las 15 hs. CEREMONIAL, EXEQUIAS Y TANATOPRAXIA REALIZADAS POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

FERNÁNDEZ DE ZERDAN, MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/20|. Tía Tita te despedimos con tristeza y dolor, nos reconforta el cariño que nos brindaste a nosotros y a nuestra querida madre en vida. Sus sobrinos Kuky, Pichi y tu ahijado José Repenzki que te quieren. Acompañamos a nuestros primos Fabio y Sonia e hijos en este momento triste de la vida. Tía descansa en paz junto a tus seres queridos que ya no están y brille para ella la luz que no tiene fin.

FERNÁNDEZ DE ZERDAN, MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/20|. Su prima Amanda Ledesma de Ávila y sus hijos Aníbal, Daniel, Charo, Amanda, Verónica y Silvana participan con mucho dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos.

GÓMEZ DE BARROS, CARLA GABRIELA (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/20|. Personal directivo, docente y de maestranza del Jardín Nº 25 "Los Pastorcitos" participa con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de Luisiana, alumna del Jardín. Ruega una oración en su memoria y que brille para ella la luz que no tiene fin.

GÓMEZ DE BARROS, CARLA GABRIELA (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/20|. Veteranos de Estudiantes (C-55) participan con profundo dolor el fallecimiento de la hija de nuestro ex Jugador y entrañable amigo Víctor "Cacho" Gómez, y a su Sra. esposa doña Ñata, que el Señor les de pronta resignación, a ellos y a toda su familia. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

GÓMEZ DE BARROS, CARLA GABRIELA (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/20|. Sus compañeros de trabajo. Dr. Trejo Ariel, Telefonistas, Medicos, Choferes, Enfermeros, Administrativos y Maestranza participa con profundo dolor el fallecimiento de la esposa de nuestro compañero David Barros. Rogamos una oración en su memoria y que brille para ella la luz que no tiene fin".

GÓMEZ DE BARROS, CARLA GABRIELA (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/20|. Dicen que algo se muere en el alma cuando un amigo se va, y tu despedida nos ha dejado rotos de dolor. Pero no te fuiste, vas a vivir por siempre en nuestros corazones. El cielo se alegra y nosotros aquí en la tierra lloramos tu partida y damos gracias a la vida por tu paso en este sitio, donde los momentos y las risas que compartimos son lo que nos mantienen fuertes para continuar, sonreír, abrir los ojos, amar y seguir; es lo que a ella le gustaría. Amiga, te deseamos un buen viaje, aunque no lo podamos hacer con vos. Sí, estamos tristes, sí, te extrañaremos, pero sabemos que serás feliz a donde sea que vayas y aunque estemos en mundos diferentes, de alguna manera estaremos juntos. ¡Hasta luego, amiga! Te amamos y te vamos a recordar cada día, al mirar al cielo, con una sonrisa.

GÓMEZ MOLINA, MARÍA LUCRECIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/20|. Oscar Gómez Infante, Margarita Fantoni, sus hijos Ignacio y Benjamín Gómez Infante, participan con pesar su fallecimiento y rezan a Dios nuestro Señor por el eterno descanso de su alma. Acompañan a sus hermanos Sergio y Liluana rogando por su cristiana resignación.

PÉREZ, MARCELO NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/20|. Querido Marcelo: Damos gracias a Dios por la bendición de tu presencia en nuestras vidas. Dejas un gran vacío, pero seguiremos esperanzados en el reencuentro. Sus papás Silvia y Carlos, sus hermanos Lorena, Rubén y Carlín, sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SÁNDEZ, FACUNDO JAVIER JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/19|. Sus padres Marcelo, Cesilia sus hnos Daiana, Evelyn,y Muriel y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 9 horas en el cementerio el Dean SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

ARCE, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/17|. Su hermano Nico, su cuñada Cristina, sus sobrinos Nicolás, Marcela, Zoe y Sofi, Se ruega una oración en su memoria y se realizará la misa en la parroquia Sumampa a las 19 hs.

ARCE, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/17|. Querida hermana sigue brillando como siempre lo has hecho, sigue sonriendo y cuidandonos desde allí hasta que volvamos a encontrarnos, te extrañamos mucho y cada dia que pasa nos duele mas tu ausencia. Su hermanas Norma, Rosa, Marta, Viviana, sus hijos Belen, Alex, Maria, Fede, Nacho y Lautaro, cuñados y sobrinos, invitamos a la misa que se oficiará hoy en la parroquia de Sumampa a las 19 hs.

GÓMEZ DÍAZ, LUIS RODRIGO (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/11|. Rodri: Estrella de nuestras vidas iluminanos con tu amor para enseñarnos a nuestros corazones que no te fuiste y sin importar cuánto pase el tiempo siempre te llevaremos con nosotros.Tus padres Luis y Negri, tus hnas Ale y Faby,tu hija Zafi, tu sobrino Rodri, tu abu Pila y demás familiares elevaremos una oración en tu querida memoria al cumplirse 8años y 7meses de tu partida al Reino Celestial.

JUÁREZ, LUIS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/20|. Te fuiste y dejaste un vacío enorme en nuestros corazones, quisiéramos evitar llorar y ser fuertes como tú lo hubieses querido, pero no es imposible, tal vez en esta ocasión te fallamos al no ser tan fuertes como deberíamos porque te extrañamos desde el día que dijiste adiós. Sus hermanos, sobrinos y cuñados ruegan una oración en su memoria al cumplirse 9 días de su partida al reino celestial.

JUÁREZ, LUIS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/20|. Que no tengamos lágrimas en nuestros rostros, no significa que nuestros corazones no te lloren... Que seamos fuertes no significa que nuestras almas no estén destrozadas..., Hay heridas que nunca cerrarán, son intensas, profundas, son las heridas de tu ausencia... Sus hermanos Rubén, Luciana y Alicia que siempre te tendrán presente.

JUÁREZ, LUIS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/20|. Para nuestro querido amigo y vecino, nunca te olvidaremos Pucho. Descansa en paz, junto a tus padres y cuida a tu familia desde el Cielo, como lo hacías en la tierra. Cuni, Peri y Fernando Cáceres, Raúl y Natalia; sus hijos Santiago, Daniel e Iván; Ramón y Lucía; Maxi, Jonás, Naiara y Micaela; Domingo Abdulajad y Fernando Juárez y familia, acompañan a sus hermanos y toda su familia en este doloroso momento y ruegan por su pronta resignación. Que brille para él la luz que no tiene fin.

SILVA, MILAGROS ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/09|. Milly hijita querida hoy hace 11 años de aquel medio dia terrible el pero dia de mii vida, paso mucho tiempo y aun no logro aceptar tu partida me duele en el alma no tenerte, hasta llegué a pensar que todo fué un error y que volverías!! te recuerdo como el primer dia... me encantaria verte aunque sea un instante me muero de ganas de abrazarte y no soltarte más. Milly querida te amo más que a mi vida... Su mamá Valeria, su hermanita Martina y sus tíos que nunca te olvidarán.

MONTENEGRO, NÉLIDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/19|. Chichón, hace un tiempo que no te vemos con nuestros ojos, pero en nuestras mentes y en nuestros corazones estás igual de presente que siempre. Al cumplirse un año de su fallecimiento es el deseo de su hijo Edgardo, Lilian y Yanina, que descanses en paz.

CHÁVEZ, RAMÓN MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/19|. Su esposa Nilda Jimenez sus hijos sus hnos Amalia, Luisa, Adriana, Cristina,y Alba Chavez Y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio mas alla del sol la Cañada dto Figueroa SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

GALVAN, GABRIEL MARTIN (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/20|. Sus padres Dardo y Marcela, hija Joselina, abuelos, tíos, primos, sobrinos y demás familiares, participan de su fallecimiento y que sus restos son inhumados hoy a las 10:00 hs. cementerio Local. SERRA SERVICIOS SOCIALES.S.H. Las Termas.

LAMI LLAPUR, JORGE (OFICIAL INSPECTOR DOCENTE) (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/12|. "Quien paso por esta vida y dejó luz, resplandecera en nuestra alma para toda la eternidad". Su madre Margarita Llapur, sus hermanos Mirta, Víctor, Rubén, Roxana Lami y respectivas flias, y demás familiares, elevan oraciones en su memoria, rogando por su descanso eterno, al cumplirse 8 años de su fallecimiento.

LIENDO, EDUARDO ENRIQUE (Poroto) (q.e.p.d.) Falleció 21/7/20|. Su esposa Eva Medina, sus hermanos políticos Tuqui y Pepe participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Frías.

LIENDO, EDUARDO ENRIQUE (Poroto) (q.e.p.d.) Falleció 21/7/20|. Sus hijos Marcelo, Roxana, Emiliano David, sus nietos Rocio, Cande, Exequiel, Soe, Celeste, Keila y Hoah, participan con dolor su fallecimiento y ruegan a Dios por su descanso eterno. Frías.

LIENDO, EDUARDO ENRIQUE (Poroto) (q.e.p.d.) Falleció 21/7/20|. Su hermana Nora Paula Liendo de Aguilar, sus hijas Alba, Mercedes y Silvina, sobrinos y demás familiares, participan con inmenso dolor su partida al Reino Celestial. Hermano querido ya descansas en paz, la misericordia de Dios te llevó para terminar con tu sufrimiento en este plano terrenal. Elevamos oraciones a su memoria. Frías.

LIENDO, EDUARDO ENRIQUE (Poroto) (q.e.p.d.) Falleció 21/7/20|. Su hermano Coco, sus hijas Grisel y Laura, nietos Emiliano y Agustina participan con dolor su fallecimiento, siempre estarás en mi corazón y en el recuerdo, querido hermano.

LIENDO, EDUARDO ENRIQUE (Poroto) (q.e.p.d.) Falleció 21/7/20|. Sus primos Yiya, Martha, Paula y Juan Liendo y sus respectivas flia, te despiden con amor y ruegan a Dios por tu descanso en paz.

LIENDO, EDUARDO ENRIQUE (Poroto) (q.e.p.d.) Falleció 21/7/20|. Su prima hermana Dra. Estela Liendo de Amerio, sus hijos Oscar y Mariana y su prima Susana Liendo, participan con dolor su partida al Reino de Dios. Elevamos oraciones a su querida memoria. Frías.

LIENDO, EDUARDO ENRIQUE (Poroto) (q.e.p.d.) Falleció 21/7/20|. "Nada desaparece en la vida mientras queden huellas profundas en nuestros corazones" Los amigos de su hermana Nora, Loly, Gladys, Dora Marina, Marta, Selva, Negrita y Martín Acuña, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Frías.

LIENDO, EDUARDO ENRIQUE (Poroto) (q.e.p.d.) Falleció 21/7/20|. Comisión Directiva y Dirigentes de la Liga Cultural de Fútbol de Frías, participa con profundo dolor el fallecimiento de un ex futbolista del Club Central Córdoba y campeón con la Liga de Frías en la Copa Beccar Varela en 1970. Ruegan oraciones en su memoria.

LIENDO, EDUARDO ENRIQUE (Poroto) (q.e.p.d.) Falleció 21/7/20|. Selva Sosa de Yudi y flia participan con dolor el fallecimiento del hermano de su amiga Nora y ruegan oraciones en su memoria. Frías.

LIENDO, EDUARDO ENRIQUE (Poroto) (q.e.p.d.) Falleció 21/7/20|. Maruca Isares participa con profundo dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria. Frías.

LIENDO, EDUARDO ENRIQUE (Poroto) (q.e.p.d.) Falleció 21/7/20|. Comisión Directiva, socios y simpatizantes del Club Central Córdoba participan con profundo dolor el fallecimiento de su ex jugador e hijo de un ex presidente de la institución. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

LIENDO, EDUARDO ENRIQUE (Poroto) (q.e.p.d.) Falleció 21/7/20|. El Centro de Docentes Jub. y Pens. "Paz Saavedra" participa con profundo dolor el fallecimiento del hermano de su socia Nora Liendo de Aguilar y elevan oraciones al Altísimo rogando por el eterno descanso de su alma y una pronta y cristiana resignación para su familia.

LIENDO, EDUARDO ENRIQUE (Poroto) (q.e.p.d.) Falleció 21/7/20|. Coca de Cerezo, sus hijos Ana, Daniel y Claudio y sus respectivas familias participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Frías.