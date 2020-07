Para Bon Jovi, "cada día es una oportunidad de escribir una canicón"

23/07/2020 - 21:18 Pura Vida

El músico Jon Bon Jovi, que prevé que su nuevo álbum, “2020”, salga a la luz el 2 de octubre, admitió que si bien su nuevo material aborda “temas densos” no le interesa “generar disputas”, al tiempo que aseguró que “cada día es una oportunidad para escribir una canción”.

“Si eres artista, cada día es una oportunidad para escribir una canción. Cada día. Y hoy podría escribir sobre el coronavirus. Tienes que mantener los ojos y los oídos abiertos”, afirmó Bon Jovi a EFE, mientras espera la salida de su disco “2020”.

Durante el último año y medio, antes de que la pandemia arrasara con la “normalidad”, el músico oriundo de Nueva Jersey iba escribiendo sobre las “instantáneas” de su vida y dándole forma a un disco que aborda temáticas como el control de armas, la inquietud por el cambio climático, la familia o los veteranos de guerra con desorden por estrés postraumático.

“Cuando decidí el nombre (del álbum) tenía dos cosas en mente: que es año presidencial y que ahora tengo una visión clara. Y aquí es donde estoy”, afirmó intentando explicar que tras “This House is Not For sale”, su anterior trabajo que tildó “muy personal”, “2020 captura conversaciones”.l