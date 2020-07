Canosa le pidió al Presidente que no abuse de su poder

23/07/2020 - 21:23 Pura Vida

Después de la entrevista radial en la que Viviana Canosa denunció públicamente haberse sentido intimidada por el presidente de la Argentina, Alberto Fernández, quien luego de una de las emisiones de “Nada personal” le habría enviado un “fuerte” mensaje de whatsapp a su celular, la conductora hizo su descargo en su propio programa, y aseguró sentirse decepcionada al tiempo que pidió al Jefe de Estado que “no abuse de su poder”.

“Debo decir que preferiría estar en mi casa, abrazada a mi hija en la cama, mirando cualquier programa de televisión. Pero me toca estar acá y aclarar esto que pasó”, inició diciendo Canosa por El Nueve. Y explicó: “Le había escrito una carta al Presidente para leerla, había hecho el racconto de todas las cosas que pasaron en los últimos diez o quince días. O en los últimos meses, tres o cuatro meses. De los mensajes del Presidente a mi persona antes de empezar el programa, durante el programa e, inclusive, después del programa”.

Y continuó: “Seguramente, ese mensaje del que hablé el otro día fue el que rebalsó la copa. Porque eso que conté ahí, en la radio, me hizo sentir muy mal. Me hizo sentir que no tiene ningún sentido seguir trabajando en lo que me gusta, en lo que me apasiona, en lo que me hace feliz. Y quise mandar, como dije ahí, todo a la mierda”.

Y luego agregó: “Era como el Estado contra mí. ¿Por qué? Si lo único que hago es trabajar. Yo no estoy ni de un lado ni del otro de la grieta. Yo no quiero estar ahí. Este programa se hace con todas las voces todas las noches. Y yo le quiero decir al Presidente que ojalá no me llame nunca más. Que no me moleste más. Que me deje trabajar en libertad, que me la merezco, que me la gané. Que soy una mina de bien. Laburadora. Decente. Digo lo que pienso. Vivo en libertad, soy libre. Yo no soy ni quiero ser un títere de nadie”.

Canosa aclaró que no se quería meter en “cuestiones de género”, pero aclaró: “Yo digo cosas y todos tienen derecho a decirme lo mismo a mí. Pero él es el Presidente. Y tiene un poder que yo no tengo. No abuse de su poder ”. Después, mirando fijo a cámara, Viviana le habló a Fernández. “Yo me siento absolutamente decepcionada con usted, señor Presidente. Lamento que hayamos interrumpido nuestra amistad. Creo que le he hecho grandes notas el año pasado. Inclusive éste, cuando comenzó el año. Siempre puse mi mejor predisposición. Este programa también está para cuando usted quiera decirme las cosas. Pero en vivo, dígamelas en la cara. No me las diga por mensajes. No me asuste. Yo me siento libre, soy libre, quiero vivir en un país libre”, le dijo. l