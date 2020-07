“El 25 es feriado provincial con alcance de nacional”

24/07/2020 - 00:25 Economía

Los sindicatos de Empleados de Comercio de la Capital, La Banda, Frías y Añatuya informaron que “el sábado 25 de julio es feriado provincial con alcance de feriado nacional, por lo tanto los comercios permanecerán cerrados y los empleados no tienen la obligación de asistir a prestar labor”, indicaron.

Desde el sindicato que conduce el gremialista Victor Paz indicaron que “el feriado por el cumpleaños de la ciudad siempre se respetó, pero hoy vemos con desagrado cómo algunos comerciantes presionan a sus empleados y al resto de los comerciantes para abrir y son los mismos que no pagan las horas extra, los feriados trabajados y muchos de ellos aún no pagaron los aguinaldos correspondientes”. Agregaron que “los empleados de Comercio de la provincia sabemos de la realidad económica, social y sanitaria que atraviesa el país y la provincia. En pos de atemperar el impacto de la crisis por la pandemia y de preservar la fuente laboral hemos resignado un 25% de nuestros haberes en abril y mayo. Hay empresas que no completaron el pago de marzo y abonaron el 70% porque aducen que se trabajó solo 20 días”.l