Iván Cisneros ya tiene un rival extranjero

24/07/2020 - 01:17 Deportivo

El fuerte pegador santiagueño Iván el “Terrible” Cisneros aseguró que ya tiene rival para volver al ring en diciembre. Se trata de Yan Pellerín, un boxeador italiano nacionalizado canadiense.

Iván Cisneros combatirá en la categoría crucero a mediados de diciembre posiblemente. “La verdad es que estoy contento con esta posibilidad que se me abre. La contienda va a realizarse en Canadá o en Rusia, tema que lo va a manejar mi representante”, comentó.

Cisneros, quien viene trabajando durisimos desde que arrancó la pandemia en su casa y en triple turno, se mostró entusiasmado con poder regresar al cuadrilátero y poder ganar. “La pelea va a ser a 6 round. El rival no será sencillo porque está invicto pero yo estoy enfocado en el gran trabajo que venimos haciendo de alto rendimiento a pesar de la pandemia. A cada instante están en contacto con mi equipo para consultarme si acepto pelear. Les dije que sí, que le peleo hasta el diablo, no me intimida nada”, indicó.l