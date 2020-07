El autódromo de Las Termas no abrirá hasta que no haya vacuna anti Covid-19

24/07/2020 - 01:19 Deportivo

El Mundial de Motociclismo comenzó el pasado fin de semana en España y a partir de hoy se pondrá en marcha la segunda fecha también en Jerez de la Frontera. La temporada está en marcha y, hasta ahora, el Gran Premio de la Argentina se mantiene en el calendario, con fecha por confirmar. Sin embargo, falta menos para que se cumpla el plazo puesto por la organización del MotoGP para definir la cantidad de carreras que habrá este año. Y para colmo, las autoridades del circuito de Las Termas de Río Hondo anunciaron en las últimas horas que el trazado no abrirá hasta que no haya una vacuna para el Covid-19. Esto incluye también al Museo del Automóvil, que permanecerá cerrado hasta que la pandemia cese.

De esta manera, todo hace indicar que la Argentina no tendrá este año su Gran Premio de MotoGP.

“Si bien la determinación será del Gobierno nosotros, entendemos que hasta que no salga la vacuna no abriremos el autódromo. Sin público no es rentable para nosotros. La llegada del público es la que genera un movimiento económico que resulta muy favorable para la región”, afirmó el director del autódromo termense, Héctor “Toti” Farina, en declaraciones al programa Carburando.

“Nosotros seguimos realizando tareas de mantenmiento en el autódromo pero, se les comunico a los promotores que noviembre es un mes con mucho calor en Santiago del Estero, estimamos temperaturas de 45 a 48 grados y en la pista cerca de 60, así que imaginen lo que puede pasar”, aseguró Farina.

Fecha límite

Carmelo Ezpeleta, CEO de Dorna Sports, anunció que la fecha límite es la del 31 de julio para confirmar o descartar el Gran Premio en suelo santiagueño.

Vale recordar que el MotoGP reorganizó su calendario tras la pandemia y dejó para la parte final del año las citas de Las Termas de Río Hondo, Austin, Malasia y Tailandia. Una de las cosas que puede terminar de zanjar las posibilidades de nuestro país es que la carrera en Estados Unidos ya fue cancelada y reprogramada para 2021, por ende no se justificaría el movimiento de los equipos hacía el continente por solo una competencia.

De esta manera, en los próximos días habrá, sí o sí, novedades y confirmaciones respecto del ArgentinaGP, que pareciera ser, no tendría edición 2020.l