FÚNEBRES | 24 de julio del 2020

24/07/2020 - 01:43 Funebres

FALLECIMIENTOS

24/7/20

- Haideé Beatriz Tévez (La Banda)

- Dalinda de Jesús Vargas

- Marcos Alberto Navarro Ávalos

- José Manuel Camacho (La Banda)

- Daniel Dante Palavecino

- Rosa Juvencia Córdova

Sepelios Participaciones

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

HORACIO SILVIO ALFANO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 22/7/20 y espera la resurrección.

“Yo Soy la resurrección y la vida. El que cree en mi vivirá, aunque muera; y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás”. (Juan 11:25-26). María Eugenia Suárez y su tía Sara Natividad Suárez acompañan a su esposa Nilda Rosa Montenegro y su hijo Horacio Renato Alfano ante tan irreparable pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JOSÉ MANUEL CAMACHO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/7/20 y espera la resurrección.

Sus primos Pepe y Dory, sus hijos Sergio, Mariné, Rafa y Hernán con sus respectivas familias acompaña a sus hijos en este doloroso momento.

RECORDATORIO

ENRIQUETA ELENA ESCOBAR

(q.e.p.d.) Falleció el 24 de julio 2018.

Mami intentamos siempre seguir tu ejemplo de simpleza, trabajo, honradez, gentileza compasión que nos inculcaste. Te amamos y te vamos a extrañar y recordar siempre. Tus hijos Elena y Juan Carlos.

RECORDATORIO

MARÍA EUGENIA JORGE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 24/7/17 y espera la resurrección.

“¡Amada hija! ¡Mi Uky! ¡Mi amor! Es un aniversario más de tu partida al lado del Señor, una parte de mí se fue contigo, pero te recuerdo siempre sonriendo, cuando me decías madre!… donde estás?... te parece madre? Madre vení! Te sigo teniendo conmigo todos los días... y lo sabes. Si lo sabes en la risa de tus hermosos hijos cuando me dicen que me aman, eso me mantiene viva, eso lo permite mi Dios... para seguir en este camino que se llama vida. Sus padres Beto y Élida, sus hermanos Gaby, Juanchy, Ferny, sus hijos Facu, Benja y Bauti, su abuela Mamina, sus sobrinos, sus primos invitan a recordarla con una oración en su memoria.

RECORDATORIO

MARÍA EUGENIA JORGE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 24/7/17 y espera la resurrección.

La muerte no es nada, yo sé que estás en la habitación de al lado, nuestro hilo no se ha cortado, sigo riendo de las cosas que reíamos juntas, sigo pronunciando tu nombre como si estás aquí. Sé que me esperas con ansias como lo hacías aquí todos los días. Volveré a encontrar tu corazón, volveré a encontrar tu ternura y sonrisa acentuada, enjugo mis lágrimas y no lloro y bella hermana Uky, un año más sin vos. Pido una oración. Tu hermana Gaby Jorge.

RECORDATORIO

MARÍA EUGENIA JORGE (Uky)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 24/7/17 y espera la resurrección.

A tres años de tu partida hacia la casa del Señor, quiero decirte, gracias por ser una buena esposa, madre y sobre todas las cosas persona. Un ser humano “cero conflicto”, siempre tratando de sumar, ayudar, solidaria (que quizá por ser tan buena, en algunos casos saliste perjudicada). Cuando decidimos contraer matrimonio era que yo trabaje (como lo hago desde los 20 años) y vos me acompañes desde nuestro hogar (primero alquilando, hasta que logramos construir nuestro propio techo, todo a base de sacrificio. Con el tiempo vinieron nuestros 3 hijos varones (hoy 21-19-15). Por supuesto que pasamos por distintas etapas, momentos, pero siempre adelante. Lo que nunca me imaginé es que me abandonarías tan joven (45 años) y aquí vamos, con nuestros hijos y también y la ayuda de nuestros familiares, acompañando, siempre presentes, yo siempre hablándole a nuestros hijos, lo que creo que es lo mejor para ellos. Gracias a Dios, buenos hijos, buenas personas (cada uno con sus características), vos no te preocupes que nunca abandonaré a nuestros hijos (yo en la tierra y vos desde el lugar que te encuentres, siempre estarás presente). Abrazos al cielo. Tu esposo Jorge Jaimez.

RECORDATORIO

MARÍA AZAR DE ELEÁN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 24/7/13 y espera la resurrección.

Madre, hoy se cumplen 7 años desde que te fuiste a descansar al cielo y tu ausencia duele como el primer día. Tus hijos: Dr. Juan C. Eleán y flia., Antonio E. Eleán y flia., Miguel A. Eleán y flia., Oscar A. Eleán y flia. Rogamos oraciones por tu eterno descanso.

RECORDATORIO

ANA DELFINA PEREYRA DE CISNEROS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 24/7/96 y espera la resurrección.

“Querida mamá hace 24 años que partiste a la casa del Señor, pero vives entre nosotros en todo momento. Tus hijos Norah, Nene y flia., Rodolfo y flia., Peti, Negri y flia., Tosi y flia., Yayi y flia. Ruegan una oración a su querida memoria.

ALFANO, HORACIO SILVIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/20|. Su sobrino Alfredo Alfano, su esposa Noemí Sterling, su hijo Alfredo, su hija política Patricia Beltrán y su nieto Alfredo Eduardo, participa con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Frías.

ALFANO, HORACIO SILVIO (q.e.p.d.) falleció el 22/7/20|. Sus sobrinos Silvia Inés Alfano y César Daniel Tragant participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ALFANO, HORACIO SILVIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/20|. Sus sobrinos Marta Graciela Alfano, Luis Eduardo Alfano y flia. participan su fallecimiento. Que brille para él la luz que no tiene fin.

ALFANO, HORACIO SILVIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/20|. Sus sobrinos Acuña Alfano Ana Maria, Graciela, Felix, Maria Josefina y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento.

ALFANO, HORACIO SILVIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/20|. Sus sobrinos Carlos Ángel Alfano, Maria Joaquina Villalba, Angelo Salvador Alfano, Maria Lucia Alfano y Cecilia Alfano participan con dolor su fallecimiento y elevan una oracion en su memoria.

ALFANO, HORACIO SILVIO (q.e.p.d.) falleció el 22/7/20|. Su sobrino Mariano Páez, sus hijos Micaela, Mariano, Agostina y Justina participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ALFANO, HORACIO SILVIO (q.e.p.d.) falleció el 22/7/20|. Sus primos Salvador Catálfamo (Poroto), su esposa Leticia Toledo y familia, Juana Catálfamo y familia y Mariel Catálfamo participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ALFANO, HORACIO SILVIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/20|. Sus amigos Manuel Juárez y familia; Augusto Juárez y familia participan su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

ALFANO, HORACIO SILVIO (q.e.p.d.) falleció el 22/7/20|. Coco Piña, su esposa Bety e hijos Carla, Eugenia y Mercedes participan con profundo dolor y acompañan a Nilda y al Dr. Horacio en este difícil momento. Ruegan una oración en su memoria.

ALFANO, HORACIO SILVIO (q.e.p.d.) falleció el 22/7/20|. Sus compañeros de Reconocimiento Médico del Poder Judicial: Dr. Eduardo Villarreal, Dra. María C. Bravo Soria y Dra. Cecilia Miranda Sesin con el cariño de siempre te acompañan en este doloroso momento a su hijo Dr. Horacio Renato. Elevan oraciones en su memoria.

ALFANO, HORACIO SILVIO (q.e.p.d.) falleció el 22/7/20|. Elsa Benavente de Giménez Patiño, sus hijos: Rubén, Silvia y Víctor Feijóo, Ricardo y Patricia Omill, participan con dolor su fallecimiento.

ALFANO, HORACIO SILVIO (q.e.p.d.) falleció el 22/7/20|. Carmen Álvarez de D'Angelo, participa con dolor el fallecimiento del esposo de su amiga Nilda y su hijo Horacio. Que brille para él la luz que no tiene fin, rogando oraciones en su memoria.

ALFANO, HORACIO SILVIO (q.e.p.d.) falleció el 22/7/20|. Chichina de Nazar, sus hijos Ricardo y Soledad Baigorrotegui, Javier y Robyn Talboth, sus nietos Franco, Nicolás, Tomás, Milagros, Sofía, Olivia y Noah Nazar `participan con profundo dolor y acompañan a su amiga Nilda y Horacio Renato. Elevan oraciones en su memoria.

ALFANO, HORACIO SILVIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/20|. Freddy Basbús y familia, Marcelo Basbús y familia, Claudio y Silvia Basbús participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ALFANO, HORACIO SILVIO (q.e.p.d.) falleció el 22/7/20|. La comisión directiva, socios y simpatizantes del "Aeroclub Santiago del Estero" participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña en el pesar a su hijo, socio de dicha institución, Horacio Alfano y demás familiares. Eleva oraciones en su memoria.

ALFANO, HORACIO SILVIO (q.e.p.d.) falleció el 22/7/20|. Dr. Miguel Antonio Juárez Quiroga y familia participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su hijo Dr. Horacio Alfano y demás familiares en estos momentos de tristeza.

ALFANO, HORACIO SILVIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/20|. Su amigo y camarada, Roberto Eduardo Urtubey y Sra. Nelly Moya, participan su fallecimiento y acompañan a su esposa Nilda y a su hijo Horacio en tan doloroso momento. Que brille para él la luz que no tiene fin.

ALFANO, HORACIO SILVIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/20|. Rolando Smith, Marta Lascano, sus hijos Maria Marta, Erika, Maria Eugenia, Eugenio y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento.

ALFANO, HORACIO SILVIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/20|. Julio Mariano Gómez, Natalia Martrinez y flia. participan con profundo dolor la partida al Reino celestial de Horacio, acompañan en el dolor por la gran perdida a su esposa Nilda y su hijo Horacio, pidiendo a Dios consuele a sus seres queridos.

ALFANO, HORACIO SILVIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/20|. Dr. Julian Canllo y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su amigo Horacio Renato Alfano. Ruega oraciones en su memoria y resignacion a sus seres queridos.

ALFANO, HORACIO SILVIO (q.e.p.d.) falleció el 22/7/20|. Nura Victoria de Mdalel, sus hijos Dr. Orlando A. Mdalel, Dra. María Cristina Mdalel de Vidal y Luis A. Mdalel participan su fallecimiento y acompañan en este díficil momento a Nilda y a su hijo Dr. Horacio Alfano con sus respectivas familias.

ALFANO, HORACIO SILVIO (q.e.p.d.) falleció el 22/7/20|. Dr. Francisco Lescano Núñez y Prof. Noemí Farías participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Nilda y Horacio en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

ALFANO, HORACIO SILVIO (q.e.p.d.) falleció el 22/7/20|. Dra. Marisel Lescano Farías participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña al colega Dr. Horacio R. Alfano y demás familiares. Eleva oraciones en su memoria.

ALFANO, HORACIO SILVIO (q.e.p.d.) falleció el 22/7/20|. Su cuñada Sara Graciela Montenegro de Páez, sus hijos Mariano, Sarita, Fany, Marito, Valeria, hijos políticos, nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento. Elevan una oración en su memoria.

ALFANO, HORACIO SILVIO (q.e.p.d.) falleció el 22/7/20|. Participan su fallecimiento. Rubia Pantano y flia. pedimos oraciones en su memoria y acompañamos a su esposa e hijos.

ALFANO, HORACIO SILVIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/20|. Carmen Rosa, María Eugenia y Ana María Poidomani participan con profundo dolor su partida y acompañan a Nilda y Horacio en tan penoso momento. "Que brille para él la luz que no tiene fin".

ALFANO, HORACIO SILVIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/20|. Abrazamos con gran cariño a nuestra amiga Nilda ante la pérdida dolorosa de su esposo, rogando al Señor le conceda cristiana resignación. Esther Ibarra y Yoli García.

ALFANO, HORACIO SILVIO (q.e.p.d.) falleció el 22/7/20|. Guillermo Lozano participa con tristeza su fallecimiento y acompaña con afecto a Nilda y Horacio.

ALFANO, HORACIO SILVIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/20|. Luis Constantino Sogga, Ángela Graciela Alfano, sus hijos Constantino, Cayetano, Ángela María y Micaela y sus nietos participan con dolor su fallecimiento, hacen llegar un cariñoso abrazo a su familia y elevan oraciones en su memoria.

ALFANO, HORACIO SILVIO (q.e.p.d.) falleció el 22/7/20|. Mirta y Dra. Miriani Pastoriza participan con profundo pesar su fallecimiento. Acompañan a su esposa Nilda e hijo Dr. Horacio en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

ALFANO, HORACIO SILVIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/20|. Hugo Tarchini, Natalia Marhe, Alfonsina y Laurentina participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ALFANO, HORACIO SILVIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/20|. Juan C. Marhe, Sandra Pericás, Lourdes y Emilio Marhe, Emanuel Zaín y Chafi Simán participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ALFANO, HORACIO SILVIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/20|. Juan Martín Marhe y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ALFANO, HORACIO SILVIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/20|. Osvaldo R. Atenor, María Susana Nazar y María Silvina Atenor participan el deceso del esposo de nuestra amiga Nilda Montenegro de Alfano y su hijo Dr. Horacio R. Alfano. Elevan oraciones en su memoria.

ALFANO, HORACIO SILVIO (q.e.p.d.) falleció el 22/7/20|. Nélida Gómez de Moyano, sus hijos Franklin José, Alfredo y María Gabriela de Muratore, acompañan a su esposa Nilda y a su hijo Horacio en este momento de dolor por la muerte de su padre. Rogamos oraciones en su memoria.

ALFANO, HORACIO SILVIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/20|. Teresa Figueroa de Murad, sus hijos y sus respectivas familias lamentan su fallecimiento y acompañan con sus oraciones a sus queridos amigos Nilda y Horacio. Los abrazan en este dolor.

ALFANO, HORACIO SILVIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/20|. Silvia Llavar e hijos participan con pesar su fallecimiento y acompañan con gran afecto a su querida esposa e hijo en el dolor. Que descanse en paz.

CÓRDOVA, ROSA JUVENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/20|. Sus sobrinos Carlos Alberto, Ana María, Rocío, Noelia y sobrinos nietos participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio La Piedad. Casa de duelo P. L. Gallo 330 S.V. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

FERNÁNDEZ DE ZERDÁN, MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/20|. Su primo Renato Ledesma y su esposa Lidia Beatriz Miñoz y familia, participan con profundo dolor su partida a la casa del Señor de la querida Tita. "Que brille para ella la luz que no tiene, y acompañamos a nuestro primo Fabio en este momento".

FERNÁNDEZ DE ZERDÁN, MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/20|. Rolando Smith y familia participan el fallecimiento de la madre de su amigo Ing. Néstor Zerdan. Ruegan oraciones a su memoria.

FERNÁNDEZ DE ZERDAN, MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/20|. Sus ahijadas Pina y Ely Onofrio Miñoz, lloran con profundo dolor al dejarnos para siempre nuestra querida madrina Tita. "no te olvidaremos nunca que brille para ti la luz que no tiene fin".

FIGUEROA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/20|. Con profundo sentimiento saludo a sus familiares. Despido a quien fue un buen amigo.. Buby Suárez.

GÓMEZ MOLINA, MARÍA LUCRECIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/20|. Julio Neder y familia participa su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

GÓMEZ MOLINA, MARÍA LUCRECIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/20|. Pedro Miguel Neder y flia. participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

GÓMEZ MOLINA, MARÍA LUCRECIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/20|. Eduardo Boucard, Bianca Migliorini y familia acompañan a Sergio y Liliana en estos tristes momentos. Ruegan oraciones en su querida memoria.

NAVARRO ÁVALOS, MARCOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/20|. Su esposa, hijos, hermanos primos y demás familiares participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio Parque de la Paz a las 11,30 hs. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia realizadas NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

NAVARRO ÁVALOS, MARCOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/20|. Su tía Betty Paz participa su fallecimiento y acompaña a su sobrina María Soledad, a sus hijos Tatiana, Rafael, Juan Cruz y a su nieta Mía. Siempre permanecerás en mi recuerdo y elevo una sentida oración.

NAVARRO ÁVALOS, MARCOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/20|. Luis Paz, su esposa Myriam Ruiz e hijos participan con pesar su fallecimiento y acompañan en el dolor a su esposa e hijos. Elevan oraciones en su memoria.

NAVARRO ÁVALOS, MARCOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/20|. Marcos fuiste un gran guerrero en la vida, hoy Dios te eligió para estar a su lado. Siempre te recordaremos. Tu cuñada Marita y Gustavo, tus sobrinos Agu, Nico y Mica, acompaña a su esposa Sole e hijos hijos Tati, Rafa, Cutu y nieta Mía. Que en paz descanses.

PALAVECINO, DANIEL DANTE (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/20|. Su esposa Juana Núñez, hijos Alba B. Palavecino, Jesús, Lucía Basualdo, Edgardo Urquiza, Daniel, Vivia, María y Juanita Palavecino participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Los Nuñez. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

PAPPALARDO, CARMELO (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/20|. Hijos de Dalmasio Carabajal y Catalina Pappalardo. Tío, el Señor te llevó junto a él para evitar más sufrimiento. Nosotros nos quedamos triste y con un dolor muy grande, imposible de superar y a su vez con muchos recuerdos lindos que pasamos junto a vos, desde la niñez estuve a tu lado, ¡Como olvidarte! ¡Jamás! Quedarás como una medalla sellada en mi corazón, seremos solidarios con tus hijos y nietos. Siempre seguirás siendo el tío más joven de tus sobrinos que te adoran cariñosamente. Pikina, Cachín y Tony Carabajal.

PÉREZ, MARCELO NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/20|. La comunidad educativa del Instituto San Pedro Nolasco participa con profundo dolor el fallecimiento del hermano de nuestra compañera Lorena Pérez y primo de Pablo Ordóñez, fraile de nuestra comunidad. Acompañamos a la familia en este momento de dolor y elevamos oraciones en su memoria. "Que brille para él la luz que no tiene fin".

PÉREZ, MARCELO NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/20|. El consejo educativo institucional del Instituto San Pedro Nolasco participa con profundo dolor el fallecimiento del hermano de nuestra compañera Lorena Pérez y primo de Fray Pablo Ordóñez, sacerdote de nuestra comunidad. Acompañamos a su familia en este difícil momento y elevamos oraciones en su memoria. "Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno".

VARGAS, DALINDA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/20|. Sus sobrinos Hugo, Aldo, Tula, su cuñada Ema Castaño, Giovana y flia. y demás familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio de Vuelta la Barranca. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

Invitación a Misa

CORTEZ DE SLIWKIN, JUANA E. (Prof.) (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/06|. No hay olvido para aquellas personas que se fueron dejando huellas profundas de amor. Juanita vives en nuestros corazones. Descansa en paz.

Recordatorios

ESCOBAR, ENRIQUETA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/18|. Madre querida, partiste una tarde fría de julio, tus alas se desplegaron al cielo, hacia la eternidad y sin ti nuestra vida ya no es igual. Pero tus recuerdos de los hermosos momentos compartidos estan intacto en nuestros corazones. Sus hijas Elena, Rosa, Sandra. Elevan oraciones en su memoria al cumplir dos años de su partida a la casa del Creador. Infinitos besos al cielo.

ESCOBAR, ENRIQUETA ELENA (q.e.p.d.)Falleció el 24/7/18|. Tía Elena, tu vida fue llena de fortaleza, alegría y voluntad, cuando el destino quiso sacarte un poquito de esos dones maravillosos, tristemente partiste al encuentro de nuestro Padre celestial. Descansa en sus verdes praderas. Elevamos una oración en su memoria. Tus sobrinos Lucy y Totín.

NAVARRO, LILIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/19|. A un año de tu partida al Reino de los Cielos, te extrañamos cada día que pasa, pero con la seguridad y esperanza de que tu viaje te llevo a la vida eterna, que no estamos solos, por el contrario somos de Cristo y con Él resucitaremos en espíritu y verdad. Gracias Lili por todos los momentos compartidos, la familia Piga y tu leal sobrina Lorena Navarro invitan a la misa virtual (facebook de la parroquia San José, Bº Belgrano) a las 18 hs., al cumplirse el primer aniversario de su descanso eterno en los brazos de nuestro Señor. Ruegan una oración en su memoria.

Sepelios Participaciones

CAMACHO, JOSÉ MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/20|. "Y, he aquí, los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y vino sobre El, y he aquí una voz de los cielos que decía este es mi hijo muy amado en quien tengo complacencia". Su hija Adriana Camacho y tu nieto Bautista Leal Camacho. Toma tu lecho y anda...en libertad!.

CAMACHO, JOSÉ MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/20|. "Jesús dijo: Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aun esté muerto, vivirá, y todo el que vive, y cree en mi, nunca morirá". Su hija Karina Camacho, tu hijo político Jose Gerez y tus nietas Victoria y Araceli, participan con profundo dolor y elevan oraciones en su memoria.

CAMACHO, JOSÉ MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/20|. Así dice el Señor: Aun cuando la tierra tiemble el mar se agite. Su vida está en mis manos y nada los arrebatara de mi". Sé que descansas en los brazos de mi Señor "Papi". Su hijo Jose Orlando Camacho, tu nuera Ivana Autalán, tus nietos Milagros Camacho, Zoe Camacho, Débora Josefina Camacho.

CAMACHO, JOSÉ MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/20|. Que brille para él la luz que no tiene fin. Lo despedimos con profunda tristeza su prima Nena Camacho y sus hijas Susana, Edith, Graciela, Estely, Beny y sus respectivas filas y acompañamos a sus hijos Karina, Adriana, José y a sus nietos. Pedimos una oración a su memoria.

CERIONI DE SCAGLIONI, MARÍA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/20. Beto Jorge y Élida Ledesma, sus hijos Gaby Juanchi y Fernando Jorge participan con profundo dolor la irreparable pérdida ruegan una oración en su memoria.

GREISERT DE ANTONIO, GRACIELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/20|. Beto Jorge y Elida Ledesma sus hijos Gaby Juanchi y Fernando Jorge participan con profundo dolor la irreparable pérdida ruegan una oración en su memoria

TÉVEZ, HAIDÉE BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/20|. Sus hijos Mary, Mirian, Blanca, Bety, Miguel y Norma, nietos y demás familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia COB NORCEN SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

Agradecimientos

VÁZQUEZ DE MELIÁN, EMMA (Beby) Falleció el 15/7/20|. "Hace nueve días que nos dejaste, parece una eternidad. Fuiste una gran mujer, luchadora, bondadosa y comprensiva. Imposible olvidar tus llamadas diarias invitándome a desayunar y los fines de semana a reunirte con tus amigas que eran tu debilidad. agradezco a todos los que hicieron llegar sus condolencias y te digo hermana querida descansa en paz".

Recordatorios

VÁZQUEZ DE MELIÁN, EMMA (Beby) (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/20|. "Puedes llora porque se ha ido o puedes sonreír porque ha vivido, puedes cerrar los ojos y rezar para que vuelva o puedes abrirlos y ver todo lo que ha dejado. Sus hijos y hermanos agradecen a todos los amigos y familia que nos acompañaron a despedirla a nuestra querida Beby.





Sepelios Participaciones

LIENDO, EDUARDO ENRIQUE (Poroto) (q.e.p.d.) Falleció 21/7/20|. Su cuñada Tuqui y sus sobrinos Dres. Pablo y Sergio Lazo participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones a su memoria. Frías.

Recordatorios

CAMPOS, NORMA DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/20|. Hace un mes, emprendiste el viaje definitivo hacia los brazos del Señor! Fuiste amante de la libertad, Lolita Campos! Por eso sobrevuelas con el amor de siempre a tu familia, colegas, alumnos y amigos! Querida del alma, estarás siempre en nuestros corazones! Tu hermana Marisa, tu sobrina Umma y tus amigos: Mirta, Pori, Negrita, Heidy, Lucas y sus respectivas familias.