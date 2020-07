Denuncian más de 1.500 despidos en el Conicet y convocan a una protesta virtual

24/07/2020 - 10:39 País

Los científicos del Conicet denuncian que a fin de este mes de julio se vencen las becas de más de 1.500 investigadores y piden que se prorroguen. El organismo dice que ya hubo dos prórrogas y no pueden afrontar otra. Ante este escenario, convocaron a distintas medidas de protesta como un "Festival virtual ni un científico en la calle". "Ningún científicx puede quedarse sin ingresos en plena pandemia, prácticamente sin posibilidades de conseguir otro trabajo. Urge que la presidenta (del Conicet) Ana Franchi y que el resto del Directorio prorroguen todas las becas que caerán en una semana, el 31/7, como parte de una extensión universal de todas las becas de investigación vigentes en el país, por al menos un año", señalaron desde la cuenta de redes sociales los Jóvenes Científicos Precarizados.

En ese marco, con el fin de visibilizar el conflicto, convocaron a un "Festival virtual ni un científico en la calle" para mañana viernes a las 18, en el que participarán distintos artistas: "¿Sabías que CONICET y organismos de CyT quieren dejar en la calle a +1500 científicxs en plena pandemia? Sumate a reclamar: ¡NI UN CIENTÍFICX EN LA CALLE!". En esa línea, también adelantaron que el próximo lunes seguirá el "Paro Virtual de Becaries" y en la Ciudad de Buenos Aires se movilizarán a las 11.00 al Polo Científico "para exigir respuestas urgentes a las máximas autoridades del MinCyT y CONICET".

El Conicet otorgó la extensión de la obra social de estos trabajadores hasta fin de año, pero los científicos creen que es insuficiente: "Consideramos que la extensión de la obra social para lxs más de mil compañerxs del CONICET que están por quedar en la calle es una respuesta de la patronal, parcial y muy limitada, a nuestro reclamo contra los despidos". Por su lado, en diálogo con La Nación, la presidenta del Conicet, Ana María Franchi, aseguró que ya les otorgaron dos extensiones en abril-mayo y junio-julio. "No estamos echando a nadie, las becas son a término, no se deja a gente en la calle. Se les dieron cuatro meses de prórroga, con un refuerzo económico para pagarlas, no podemos afrontar una prórroga mayor. El organismo hizo todo el esfuerzo posible", detalló la funcionaria y agregó que son el único instituto que garantizará hasta fin de año la obra social para quienes finalicen sus becas.