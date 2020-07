24/07/2020 - 10:59 Economía

La Cámara de Comercio e Industria indicó que “ante el escenario económico que la pandemia nos impone y en virtud de preservar empresas y fuentes de empleo que el sector brinda, consideramos oportuno que los comercios abran sus puertas el próximo sábado 25 de julio, que corresponde al Aniversario de la “Madre de Ciudades”, respetando los artículos laborales involucrados”.

Ana María de Palavecino, vicepresidenta de la CCI sostuvo que “nosotros hemos pedido al comercio trabajar como día feriado, todos saben que debemos pagar como día feriado, hemos conversado con los comercios y todos han manifestado la necesidad de trabajar”.

“Dicha medida ayudaría a atemperar el impacto de la crisis que el sector viene sufriendo”, indicaron.

Cabe destacar que desde las distintas entidades “acompañamos el sentimiento por el 467º aniversario de nuestra querida provincia. No obstante considera que al no realizarse los tradicionales festejos, la apertura de los comercios no empañaría en ninguna medida la fecha”.