Güemes podría perder a su goleador

24/07/2020 - 12:08 Deportivo

El parate que provocó la pandemia del coronavirus impactó de lleno en el mundo del fútbol, sin embargo el mercado de pases comenzó a moverse y con ese panorama, Güemes (que lucha por ascender a la segunda división) podría sufrir una baja importante.

David Romero, es uno de los goleadores más requerido en el mercado de pases. El máximo artillero del Federal A se encuentra en su Frías natal, y analiza las propuestas que le llegaron hasta el momento.

Según el propio delantero hay varias propuestas y analizará cada una.

“Hubo muchos que se interesaron por uno, preguntan y quieren saber cuál será mi futuro. Hay varias propuestas, pero en su debido tiempo se tomará una definición” expresó la “Bestia”.

“Tendría que ver en su momento. Sí Mitre quiere que regrese al club, no tengo drama, y me gustaría tener otra oportunidad. Lo de Güemes me interesa porque estuvimos muy cerca del objetivo, y la idea es terminar consumiendo el ascenso. El trabajo del plantel con Pablo Martel a la cabeza fue importante y me gustaría terminar con la definición del ascenso. Pero no depende ahora de uno”, manifestó Romero, quien está en el Gaucho, gracias a un préstamo de Mitre.

“Hay propuestas que no me seducen tanto como jugar en la B Metropolitana. Uno tiene familia y trasladar todo se complica. Pero lo analizaremos en su momento, porque nadie sabe, cuando volverá el fútbol y cómo serán las definiciones de los torneos. Todo es una incertidumbre”, completó.

Por último, Romero contó se encuentra en la actualidad.

“Pese a todo, tengo mi rutina personal. Cuando se liberó algunas cosas, tengo un trabajo intenso todos los días. Salgo a correr y andar en bicicleta, más lo que nos manda el PF del club. De todas maneras, pese a que no es la misma intensidad de entrenamiento, uno se las ingenia para estar lo mejor posible en lo físico para el regreso esperado a los entrenamientos”, finalizó.