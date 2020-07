467 Años de Santiago del Estero: nuevo año de vida en medio de la pandemia

24/07/2020 - 20:32 Santiago

Vicente BOKALIC CM

Obispo de Santiago del Estero

El 25 de julio de 1553 Francisco de Aguirre fundaba la ciudad de Santiago del Estero. La llamó Santiago, porque el día 25 de julio es la festividad de Santiago Apóstol, el gran Patrón de las Españas; y “del Estero”, por los esteros o lagunas que formaba allí el río tras sus inundaciones. Fueron precursores en las gestas históricas, los hidalgos capitanes Diego de Rojas y Juan Núñez de Prado.

Fue la primera ciudad fundada en nuestro territorio nacional. Un pequeño puñado de hombres, personeros de la Corona con motivaciones ambivalentes, con afán de conquista de poder y expansión, avanzaron en estas tierras de “diaguitas y juries” y fundaron a orillas del río Dulce una población mayoritariamente de españoles y naturales iniciando así una nueva historia en estos lugares. Primer asentamiento poblacional de la Argentina que permaneció desde su fundación hasta el presente. Punto de partida de las corrientes colonizadoras españolas que fundaron las actuales capitales provinciales del Noroeste y Córdoba. Cuna de la evangelización, de la industria, sede de la primera gobernación, del primer obispado, de la educación, germen de la primera universidad y Seminario Diocesano. Por eso es Santiago del Estero y debe ser bien llamada “madre de ciudades” en nuestra Patria.

Celebramos la vida de una ciudad y su gente, su historia y nuestro presente. Tiempo particular en un contexto generalizado de “muchas vidas amenazadas”. En este nuevo aniversario que nos convoca como pueblo, una sombra se adueñó de la humanidad. Sobre este mundo globalizado. Más que nunca nos sentimos una “aldea”. Todos en la misma barca: inseguridad, tristeza, miedo, angustia, muertes, más pobreza e indigencia: visibilizarían grandes brechas sociales. Por otro lado testimonios hermosos de servicio callado y perseverante, de héroes que arriesgan su vida por los demás, con esperanzas de que pase este “gran mal” y podamos vivir en libertad, con salud y con renovados proyectos y nuevas fuerzas.

En este contexto recordamos un nuevo cumpleaños de la ciudad. Aún en medio de la oscuridad e incertidumbre “celebramos”. Hacemos memoria, rescatamos personas, reconocemos valores y tinieblas de nuestra sociedad, haciendo mas patente nuestra identidad más profunda: nuestro ser santiagueño. Somos parte de una familia más grande, que es la nación argentina. Somos la “madre de ciudades”. Y al decir “madre” decimos vida, acogida, consuelo, hospitalidad, mesa compartida, esfuerzos llenos de amor, manos que acarician y dan ternura, corazones que palpitan con los demás: compartiendo alegrías y penares.

Acentuamos la imagen Ciudad-madre: que da vida, la cuida, la protege, la educa y acompaña en todo momento; que siempre recibe a sus hijos y les ayuda a crecer y madurar incorporando valores de sencillez, comunión, cuidado mutuo, compasión con el sufriente, buscador de justicia y paz verdadera. Somos verdaderamente una ciudad madre? Como se cuida y promueve la vida en nuestra ciudad?

Aquellos fueron los tiempos de una pequeña “aldea”, hoy somos ciudad: con muchas familias, barrios antiguos y nuevos, otros por habitarse…creció mucho nuestro Santiago! Vivimos mejor…somos mejores? Es una pregunta que podemos y debemos interiorizar y reflexionar. Somos madre de ciudades…somos en verdad hermanos y hermanas. Cuidamos de ellos? Nos solidarizamos no sólo con los que están cerca nuestro, con quienes nacimos y crecimos juntos sino aún más, con los que no conocemos pero que nos une un mismo suelo? Nos reconocemos “hermanos”?

Ciudad con luces y sombras

El progreso se nota en nuestras calles y construcciones, en plazas y parques, pero también se dan olvidos, postergación de las periferias que se desarrollaron al crecer la ciudad. Así como a veces sentimos el olvido y el menosprecio por parte de la metrópoli, también debemos crecer en un sano, maduro e incluyente federalismo en “nuestro pago chico” Unos de los peligros es mirar la vida desde el “centro” y postergando o desconociendo las periferias de la ciudad o de pueblos y parajes de nuestra provincia tan extensa. Es un planteo que me hago permanentemente como pastor de la Iglesia en Santiago y lo comparto con todos los agentes de pastoral. Nos alegramos, nos sentimos orgullosos por los avances de nuestra ciudad. Los disfrutamos y nos alientan a seguir, pero cómo quisiéramos que nuestros hermanos del interior profundo de la provincia también gocen de mejoras en su calidad de vida! La ciudad es siempre un lugar de “más oportunidades”: en lo educativo, en lo laboral, en atención de la salud, en acceso a medios modernos de comunicación. En un desarrollo integral de la persona y comunidades. Anhelamos un auténtico progreso, el cual debe llevarse a cabo “mediante el hombre y por el hombre y debe producir frutos en el hombre sin exclusión. (Cf. Laborem Exercens San JUAN PABLO II)

Celebrar es destacar los logros, lo bello, lo que da esperanza, lo que motiva a seguir soñando y luchando por una ciudad más inclusiva, más fraterna, más generadora de posibilidades para todos, pero también mirar de frente lo que nos duele, lo que desalienta, lo que hace emigrar a hermanos y familias del campo a los pueblos y ciudades. Gran desafío de esta hora -difícil más no imposible- como hacer que jóvenes generaciones puedan hacer un proyecto de vida en sus lugares de origen. El fenómeno de la urbanización –en nuestra patria y continente- quizás sea imparable…pero queda una gran pregunta-desafío: como promover íntegramente nuestro interior.

Estamos viviendo un tiempo inédito a raíz de la pandemia. Esta crisis generalizada es también “una oportunidad en la cual sentimos que “nadie se salva solo” (Papa Francisco) y donde el desafío colectivo justamente puede ser esa conversión humanista y ecológica, donde podamos afianzar caminos para construir una sociedad más igualitaria. Se requiere para ello de una sensibilidad social y un sentido de fraternidad y solidaridad, que implica no solo inclusión sino también integración sin los cuales no es posible el humanismo ni el cuidado de la casa común.” Semana social de CEA 6-10/7/20

Muchas veces hemos escuchado: “nadie se salva solo”. Hoy sentimos con más fuerza esto. Para ello debemos crear un clima y espacio de encuentros para dialogar. Nadie debe sentirse excluido de la mesa.

Pasar de “habitantes a ciudadanos” fue propuesta de años atrás: hoy golpeados por esta crisis global, debemos dar pasos muy concretos y firmes para una participación comprometida con gestos, actitudes y acciones. No es cuestión de pocos “algunos iluminados”. Responsabilidad es convocar y hacer realidad esta presencia de todos los sectores que vivimos en una ciudad o en un territorio. Es gran responsabilidad de la dirigencia este espíritu abierto y se expresa en actitudes cotidianas –no solo declamaciones en algún momento- creando un clima amigable y magnánimo para acoger al otro: no importa su procedencia, su condición social, su status, su historia: superando prejuicios y sectarismos. Aquí viene bien aquello de la parábola del Evangelio de Jesús, el Maestro: “somos campo donde crece el trigo y la cizaña” donde hay bien y mal: “No te dejes vencer por el mal. Por el contrario, vence al mal, haciendo el bien” (Rom 12:21), pues no somos nosotros los que debemos perder energías, y tiempo intentando señalar siempre el mal separar, segregar. Este es un tiempo para encuentro…diálogo de todos: sin exclusiones, sin exclusivismos que disgregan o apartan de la mesa. Estamos todos en la misma barca…salimos todos o nos hundimos más. Sirva esta crisis para ahondar en nuestro ser, para saber mirar con humildad luces y sombras de nuestra sociedad. Dejar atrás viejos resabios, discordias y enemistades: el momento de crear puentes de encuentro y comunicación. Cada persona, cada sector puede aportar ideas, ofrecer dones para hacer nuestra convivencia ciudadana más humana, inclusiva, más igualitaria en posibilidades para todos y en todos los niveles. Hora de adultez o maduración asumiendo cada uno sus roles y responsabilidades pero con sentido de cuerpo. No es tiempo de mesianismos que no promueven la participación y alientan compromisos ciudadanos.

Que Dios fuente de razón y justicia ilumine a todos los hombres y mujeres de buena voluntad y sostenga el empeño en promover el bien común para que todos nos sintamos “invitados y aceptados” en la fiesta de la vida.

Nuestra Señora de la Consolación de Sumampa, en tus brazos dejamos nuestro pueblo, con sus luces y sombras, con sus alegrías y profundas penas, con sus logros y fracasos. Cuídanos de todo peligro. Renueva nuestros corazones con tu amor materno para ser instrumentos de consolación.

