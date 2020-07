Lic. Ricardo Monti: "Esta crisis nos ha servido para acelerar procesos que ya veníamos trabajando"

24/07/2020 - 20:42 Santiago

ANÁLISIS Lic. Ricardo Monti, presidente del Instituto de Seguridad Social de Profesionales

Este nuevo aniversario de la ciudad atravesado por la pandemia, a nosotros como a la mayoría nos ha tomado parcialmente por sorpresa, porque lo que nos ha generado ha sido acelerar los tiempos en cuestiones en las que ya veníamos trabajando.

En nuestro caso, teníamos un plan establecido de mejorar la asistencia al afiliado a través de la asistencia remota para cualquier trámite inherente a los servicio del Instituto y con la cuarentena obligatoria todo esto se ha apurado y hemos tenido que anticipar su funcionamiento para el mes de abril. Nos acomodamos sobre la marcha, tratando de acompañar a nuestros afiliados.

Ante la incertidumbre que se planteaba al inicio de la cuarentena y al no tener claro qué sucedería con la caída de ingresos y honorarios de los profesionales que aportan al Instituto, ya que tenemos un espectro muy amplio de afiliados algunos de los cuales trabajan en la administración pública y otros en el sector privado, tuvimos que activar asistencia expréss a las que se accedieron con ciertos requisitos y con la posibilidad de tramitar todo en forma remota.

Para nosotros, esta situación nos ha servido para seguir avanzando en la automatización de distintas formas de llegar a nuestros afiliados, adoptando todos los protocolos establecidos. Y en este sentido esta crisis por la pandemia para nosotros ha sido una oportunidad de crecimiento en este sentido.

No obstante, por delante una vez que todo esto pase seguramente no va a ser el 2020 el mejor año por el parate que ha tenido la actividad económica que estamos viviendo. Sin duda, no vamos a estar ajenos a todo este contexto. Pero lo que podemos señalar es que no se ha dejado de cumplir con los afiliados ni con los pagos de jubilaciones y pensiones. No vamos a tener problemas en ese sentido. Pero, cuando hagamos la revisión completa del período este año va a ser inolvidable para todos una vez que tengamos el resultado final.

La premisa que teníamos desde que asumimos en el Instituto era la de llevar el Isspse a la casa de cada afiliado, sobre todo a la gente del interior, darles las herramientas para que puedan estar en permanente contacto y realizar cualquier trámite inherente a la institución y ese objetivo en gran medida se ha cumplido, acelerado por la pandemia.

En la salida de esta crisis, nosotros no vamos a estar ajenos de lo que pasa en el mundo. Nos va a pegar a todos. Estimamos que se van a ralentizar un poco los proyectos que teníamos, una vez que volvamos a la nueva o anterior normalidad. Como sea que salgamos de esto, a partir de ahí podremos replantear las estrategias.

De todas maneras la posición del Isspse siempre ha sido sólida desde lo económico y financiero. Vamos a salir con dificultades, como todos, pero eso no nos va a resentir la misión del Instituto. l