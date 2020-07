24/07/2020 - 21:12 Santiago

Eduardo Manzur

Escritor VARADO EN ITALIA

Estoy lejos. El Italia para ser más preciso... lluvias de añoranzas me invaden el alma; para protegerme envuelvo mi cuerpo con la geografía de mi provincia ahora distante y me nutro con varias esperanzas por volver a verla. De pronto surge mi fe provinciana como una luz divina de imploración hacia el Cristo de piedra, al Señor de los Milagros, al patrón San Esteban para que me ayuden a retornar a mi pago natal, que tanto extraño.

Luego me pregunto, cómo puede ser que este imperio de nostalgias me domine si estoy sintiendo correr por mis venas al río Dulce, a la Telesita bailar en mi memoria todas las danzas con su magia y donaire, si un ritmo de chacarera está siempre mi alma perfumando... y me consuelo concluyendo... estoy lejos pero no estoy solo, me alumbra tu recuerdo, mi amada Santiago del Estero.

Estoy lejos, lejos de mis afectos, de mis sueños y alegría, simplemente estoy lejos de mi tierra querida que es mi Santiago del Estero, de su gente, que es mi gente, del abrazo fraterno de una chacarera, de un sueño hecho bombo y le digo al Covid 19, dejame volver a mi tierra que está por cumplir un nuevo año y que quiero festejar como lo hice siempre rodeado de sentimientos legendarios, de la ternura de mi “Madre de Ciudades”.

Estoy lejos, en un país que no es el mío, que es hermoso, pero no mío, porque mi país es Santiago del Estero. l