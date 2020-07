Un 25 de julio atípico, entre la pandemia y la incertidumbre

24/07/2020 - 21:19 Santiago

Estamos transitando momentos de marcada incertidumbre porque la pandemia tiene un elevado impacto en nuestro día tradicional que celebramos los santiagueños: el nacimiento de nuestra ciudad que siempre fue un acto festivo muy grato y en el cual la santiagueñidad sale a relucir.

Sin embargo este 25 de julio va ser atípico. Nuestra generación nunca vio una situación de pandemia como ésta y en este contexto, lo festivo de la santiagueñidad va a estar ausente y esto también tiene un impacto en la actividad comercial. Para los negocios céntricos el 25 de julio es como un día de diciembre en cuanto a movimiento.

Este año, el espíritu festivo va a estar ausente y las tradicionales actividades festivas de la plaza van a ser extrañadas pero hay que dar gracias que se ha preservado la salud. Los santiagueños estamos en una situación de privilegio en cuanto al contexto nacional, al poder decir que tenemos pocos diagnosticados con coronavirus. Nos sentimos cuidados en el sentido de la rigurosidad de la gestión del gobierno para la preservación de la salud.

No obstante, es de lamentar el hecho económico que nos toca vivir, pero creo que hay una reconversión comercial, laboral, ambiental que es necesaria. Se modifican los estilos de vida, los hábitos que necesariamente han sido impuestos por la pandemia y hay que rescatar que hay valores que se recrean gratamente que tienen que ver con la convivencia, con comportamientos espirituales si se quiere más allá de lo que uno pueda extrañar, como las expresiones de afecto y de ternura.

Por otro lado, hay un impacto en la economía que está dejando secuelas. Tenemos la actividad comercial afectada, unos más que otros. Se ha perdido el efecto multiplicador que genera el turismo receptivo en Santiago y la economía nuestra que también tiene un derrame de Las Termas lo está sintiendo y el aporte del Estado que no es menor porque está haciendo sacrificios tremendos tanto en el nacional como a nivel provincial, va a tener un impacto a presente y futuro de difícil resolución. Estamos en un panorama incierto y ante un enemigo que no lo conocemos y no sabemos cómo comportarnos.

El comercio, en su afán de preservar las unidades económicas y fuentes de trabajo, convoca a trabajar porque creemos que de situaciones dificultosas se sale trabajando, más allá del deterioro de los recursos. Es atinado que apostemos al trabajo porque no hay otro camino.

Estamos en un futuro incierto, ante un escenario complicado. Esperemos que la pandemia nos dé tiempo para recomponer la economía. l