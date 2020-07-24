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CARTELERA TV / 25 de julio de 2020

- 22:44 Cartelera

CANAL 7

10.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

11.00 LOS SIMPSONS

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

11.45 LOS SIMPSONS (CONTINÚA)

12.15 CINE. LOS TRES CHIFLADOS

14.00 SORTEO DE MONO FECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

14.30 FINDE EN NICK

15.30 CLUB 57

16.15 CINE. EN BUSCA DE LA FELICIDAD

18.00 ELIF

19.30 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

19.45 ELIF (CONTINÚA)

20.45 30 AÑOS JUNTOS. AVENIDA BRASIL

22.00 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

22.15 30 AÑOS JUNTOS. AVENIDA BRASIL (CONTINÚA)

23.30 PH. PODEMOS HABLAR

00.45 GRAN BARTENDER EN CASA

01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN.

 

CANAL 14

13.00 FANÁTICAS

14.00 SGO. PUEBLO QUE BAILA

14.30 RECORDANDO

15.30 SÁBADO SAGRADO

16.30 MORENA TV

17.30 LOQUITOS X EL FÚTBOL

18.30 VIVIR SANTIAGO

19.00 EN ARMONÍA

19.30 PARA TODA MUJER

20.30 DE A DOS

21.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

21.30 RECORDANDO (R)

22.30 TICKET AL SHOW


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