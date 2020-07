JÉSICA CIRIO RESPALDÓ A LA SECRETARIA DE SU MARIDO ANTE RUMORES

24/07/2020 - 23:27 Pura Vida

Cuando meses atrás, el resultado del análisis de coronavirus les dio positivo a Martín Insaurralde y a su asistente, María Victoria Bourio, mientras que a Jésica Cirio, la esposa del intendente de Lomas de Zamora, le daba negativo, comenzaron a circular rumores de infidelidad, que la propia modelo y conductora desmintió.

“Vicky es como parte de mi familia. A Vicky yo la amo con todo mi ser y siempre está encima nuestro. La verdad es que ella se angustió mucho cuando se dijo todo esto. Pero bueno, se dijeron tantas cosas de mí, que digan algo más...”, admitió Jésica, resignada, durante una entrevista con Ángel De Brito para su programa radial de CNN.

Y explicó que los rumores surgieron no por prejuicio sino por ignorancia. “Prejuicio no, (es) la ignorancia, porque es el desconocimiento realmente de la enfermedad y la cantidad de casos que hubo que no se enfermaban todos en una casa. Hubo muchísimos”, señaló.

Por otra parte, contó que muchas de las versiones que circularon provenían de cuentas falsas en redes sociales. “Es la cantidad de haters y un poco esta famosa grieta que también revolucionó todo... Había mucha gente tirando mala energía. Cuando me pongo a ver esas cuentas, tienen cinco seguidores, son falsas. Eso es lo que más me da bronca. Pero bueno, ya está”. l