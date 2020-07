Lanzan campaña para detectar a los pacientes con hepatitis

25/07/2020 - 00:33 Santiago

En nuestro país habría más de 300 mil personas con hepatitis C, pero la Asociación Argentina para el Estudio de las Enfermedades del Hígado (AAEEH) sostiene que el 70% lo desconoce. Aprovechando que este 28 de julio se conmemora el Día Mundial de las Hepatitis Virales, la Asociación Buena Vida se suma a la campaña internacional para “encontrar a los millones que faltan”, en relación con ese dramático nivel de subdiagnóstico de esta enfermedad tan frecuente como silenciosa, tan grave como desatendida inclusive por muchos pacientes que ya saben que la tienen.

“En estos tiempos en los que todos estamos preocupados por el impacto de la pandemia de Civid-19, nosotros redoblamos nuestros esfuerzos para que no se desatiendan enfermedades hepáticas como la hepatitis C. En ella se da la paradoja de que miles de personas recibieron el diagnóstico, generalmente en forma casual -por ejemplo, al donar sangre- pero no hacen nada al respecto. No le dan importancia porque el hígado no duele, por miedo a enfrentar esa realidad, por no saber a dónde acudir o porque creen que no tiene remedio. Todo lo contrario, es muy fácil curarse y evitar todas las complicaciones severas que puede generar’, reveló Rubén Cantelmi, paciente curado y presidente de la Asociación Buena Vida.

Desde la asociación, reconocieron que es ambicioso el objetivo de la Alianza Mundial contra las Hepatitis que propone “encontrar a los millones que faltan”, y que también lo es el desafío de la Organización Mundial de la Salud de eliminar la enfermedad para 2030. Sin embargo, están convencidos de que cada persona que ayudan a que se cure es un logro inmenso porque consiguen evitar que en el futuro desarrolle cirrosis, cáncer hepático o necesite un trasplante, y los acerca un poco a esas metas globales. l