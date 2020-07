El dólar blue marcó un nuevo récord al subir a $139 y el “turista” a $98,70

25/07/2020 - 00:42 Economía

El dólar blue marcó al final de esta semana un nuevo máximo histórico al cerrar este viernes en los $139, nuevo récord para la divisa que se negocia en el mercado informal.

En ese contexto, el tipo de cambio informal registró la suba semanal más alta desde la registrada el 15 de mayo, cuando había alcanzado los $138, el anterior pico.

A lo largo de esta semana, la divisa subió el martes $2, el miércoles $1, el jueves $3 y este viernes otros $3. En resumen, en la semana escaló $9.

De esta manera, la brecha con el dólar mayorista rozó el 95% luego de alcanzar un máximo de 104% a mediados de mayo.

Desde que se inició la cuarentena, la moneda estadounidense acumula en este segmento un alza de $53,50 (desde los $85,50 del 20 de marzo), producto, entre otras causas, de mayores regulaciones, no sólo en el Mercado Único y Libre de Cambios, sino también para las operatorias con el CCL y el MEP. A su vez, los otros dólares como el Contado con Liquidación (CCL) subió un 2,7% y el Bolsa, un 2,5%, a $117,48 y $114,57, respectivamente.

En tanto, el dólar “turista” subió ocho centavos a $98,70, ya que el promedio minorista avanzó seis centavos a $75,92.

De esta manera, el billete turista termina la semana con un avance de $0,87 y el oficial, de $0,67.

Por su parte, en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), la divisa aumentó seis centavos a $71,90.

Analistas

Según el analista financiero, Christian Buteler, la suba del blue respondió exclusivamente a las medidas tomadas por la autoridad monetaria que trabaron la posibilidad de que los llamados “coleros digitales” le presten su Cuit a las cuevas para proveerles la materia prima, es decir, los dólares. “Si cortás la oferta, por más que la demanda no se te dispare, el precio sube”, explicó.

La directora de Bell Bursátil, Emilse Córdoba, sostuvo que la suba fue impulsada por el lado de la demanda, ya que las empresas no tienen muchas alternativas para depositar sus ahorros a raíz de las sucesivas trabas oficiales. “Las empresas que toman créditos al 24% no pueden hacer inversiones de ningún tipo; no pueden colocar a plazo fijo al 30%, no pueden colocar a plazo fijo ajustado por inflación, no pueden comprar dólares oficiales y hasta casi no pueden comprar mercadería porque el 50% de ésta se negocia en el Amba. Todos los caminos conducen al blue”, justificó.

¿Puede subir más?

Para el economista Salvador Di Stéfano, “no hay margen para subas descontroladas del blue, porque la economía está extremadamente recesiva, y la gente no tiene dinero para convalidar un salto más elevado”.

Agregó: “Lo que se observa es que el Gobierno está llevando la tasa de devaluación a un ritmo más lento, porque en los primeros meses del año pensábamos que la tasa de devaluación estaría en el orden del 38% —lo mismo que rinden las Leliqs—, pero ya estamos casi terminando julio y la tasa de devaluación y es del 19,3%, y este mes no creemos que llegue a una devaluación del 2,3%”.

“Nosotros no vemos una carrera alcista para el dólar, pero queremos ver cómo se resuelve lo de la deuda, porque si eso se arregla bien no creo que estemos ante una disparada del dólar”, dijo Santiago López Alfaro, socio de Delphos Investment.l