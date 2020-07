El virus de la inseguridad

25/07/2020 - 01:18 Opinión

Por Alberto Pravia

Ex Fiscal y Camarista Federal

L a sociedad está conmocionada por la imputación por homicidio e inmediata detención del jubilado que mató a un delincuente que había ingresado a su casa para robarle.

Sin entrar en discusiones teóricas sobre la legítima defensa lo que está en debate es la política de seguridad que tiene nuestro país y el rol de la Justicia en este tipo de hechos donde las víctimas actúan “mano propia”.

En primer lugar, digamos que si no hay voluntad política para enfrentar al delito poco o nada se puede esperar de una mal llamada política de seguridad.

En segundo lugar, si quiénes están al frente de esta política criminal solo son uniformados, los resultados nunca serán óptimos y no habrá una solución al problema, pero si son civiles y no están capacitados para tener una mirada multidimensional y ciertamente por fuera del eslogan que los delincuentes son víctimas del sistema, tampoco tendremos una solución a nuestro grave problema de inseguridad.

En tercer lugar, si quienes trabajan dentro de la administración de Justicia son inflexibles desde la legalidad pero poco o nada comprenden otro valor como es la equidad, también estamos en problemas.

En este punto nos debemos interpelar que mensaje recibimos como comunidad del caso en tratamiento, por un lado, el jubilado vinculado al proceso penal, algo que por cierto no está mal, pero privado de su libertad, mientras su casa se encuentra custodiada y su familia amenazada y por otro lado, la familia y amigos del delincuente abatido, reclamando “justicia” y marchando en cortejo fúnebre en plena pandemia cual mensaje mafioso deteniéndose frente a la cancha de Quilmes.

Ambos hechos tienen un punto de contacto, el papel del Fiscal de la causa, aquel que no solo lo imputa al jubilado por homicidio sino que propende su encarcelamiento provisorio por entender que podía ¿entorpecer la investigación? ¿profugarse? En verdad no lo sabemos, pero la decisión fiscal es por demás no solo excesiva sino irrazonable.

El metamensaje del representante del Ministerio Público es de clara impunidad para los delincuentes y de reto aleccionador para quiénes osen enfrentar a los mismos.

Dirán que es exagerado la precedente afirmación, pero si estamos ante un jubilado que por su edad, tiene ciertos “privilegios procesales”, que reaccionó, bien o mal, incluso arriesgando su vida, cuando su vivienda fue invadida, y además tiene problemas de salud constatables, esposarlo, privarlo de su libertad durante cuarenta y ocho horas, y luego disponer su prisión domiciliaria, es reitero, un exceso procesal innecesario y desmedido.

Para quien no lo sabe, el Fiscal es la autoridad que nos representa como sociedad en materia de persecución penal y que debe velar por la legalidad, si quien nos representa pareciera más preocupado por los delincuentes que por las víctimas, estamos en graves problemas.

Pero todo tiene un principio y es la voluntad política de enfrentar al delito, de conformar un diseño y puesta en marcha de una política en materia criminal inflexible sí, pero también respetuosa de la legalidad y los derechos humanos.

Y los derechos humanos son de todos, de las víctimas como también de los delincuentes, estos, no son víctimas del sistema, se puede ser humilde, pobre o desempleado, pero eso no significa que alguien sea un delincuente, ese mensaje es equívoco, “los pibes” que roban y matan no son víctimas son delincuentes y deben ser “judicializados” y “encarcelados”, si el Estado nos abandona a la suerte de quienes no trepidan en abusar, robar y/o matar, insisto, estamos en graves problemas.

Es por ello que del mismo modo que hoy día el Estado tomo la decisión de enfrentar con todo rigor y con todas las herramientas que dispone para protegernos de un virus que termina siendo contagioso, peligroso y mortal, también debería enfrentar con decisión y determinación al virus de la inseguridad, de la delincuencia, de la violencia, que también termina siendo contagioso, peligroso y muchas veces mortal. l