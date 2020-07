FÚNEBRES 25 DE JULIO

25/07/2020 - 12:29 Funebres

FALLECIMIENTOS

25/7/20

- Ramona del Valle Díaz

- María Elvia Sosa

- Nelva Beatriz Lobos

- José Roberto Luna

- José Ricardo Jiménez

- María Estela Bravo (La Banda)

- Héctor Ricardo Mansilla (La Banda)

- Jenidel Valle Pereyra (Fernández)

- Héctor Luis Depompa (La Banda)

- Gladys Leonor Carabajal (La Banda)

- Elvira del Carmen Palavecino (La Banda)

- Matilde Victoria Suárez (La Banda)

------------------------------------------------

RECORDATORIO

BETIANA DEL VALLE DÍAZ ALMIRANDA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 25/7/14 y espera la resurrección.

“La muerte deja un dolor en el corazón que nadie puede sanar, el amor deja una memoria que nadie puede robar. Betu, que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón y haga brillar para ti la luz que no tiene fin”. Sus padres Norma y Ricardo, sus hermanos Yoli, Karina y Daniel, sus sobrinos Mauro, Agustina, Fátima, Valentina y Sara la recuerdan con todo el amor y cariño de siempre. Ruegan oraciones en su querida memoria.

AGRADECIMIENTO

SUSANA FORTUNA

(q.e.p.d.) Falleció el 16/7/20.

Nosotros… la familia de nuestra amada Susy Fortuna, queremos agradecer a todas las personas que fueron a donar sangre para ella. Extensivo el agradecimiento, para las personas, que estuvieron desde distintas funciones agilizando todo.

¡A los amigos de Susy… a todos nuestros amigos que nos acompañaron… GRACIAS! ¡Se nos fue un pilar importantísimo de nuestra familia, pero tu paso por esta vida no fue en vano, nos dejó muchísimas enseñanzas, ¡su ejemplo de vida en todos los aspectos, pero fundamentalmente nos dejó AMOR POR SU FAMILIA!

Vuela alto, nosotros quedamos aquí, con un dolor insoportable en el alma, ¡pero sabemos que vos… Descansas en paz!!! Jamás te vamos a olvidar.

Te AMAMOS… Tu familia.

Al cumplirse 9 días de su partida al Reino Celestial.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

HÉCTOR LUIS DEPOMPA

(q.e.p.d.) falleció el 23/7/20.

Alumnas y familias de la Escuela Patín Beltrán acompañan en el dolor a su profesora Maria Florencia Depompa y flia. por el fallecimiento de su padre. Ruegan una oración por su descanso eterno.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Escribano RICARDO JOSÉ JIMÉNEZ

( q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 24/7/20 y espera la resurrección.

Adolfo Guzmán, Ignacio Guzmán, Joaquín Guzmán y Javier Guzmán, socios del Club A. Estudiantes, participan con mucho dolor el fallecimiento del expresidente de la Institución de su querida “Casa Patria”. Que en paz descanse querido Escribano.

JIMENEZ JOSÉ RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/20 Diputado Provincial Dr. Juan Manuel Baracat, sus hijas Maiara y Justina Baracat participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Escribano RICARDO JOSÉ JIMÉNEZ

( q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 24/7/20 y espera la resurrección.

Dr. Francisco Cavallotti y Dra. Nora Tagliapietra de Cavallotti, participan con profundo dolor su fallecimiento, rogando por el eterno descanso de su alma y consuelo para toda su familia.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Escribano JOSÉ RICARDO JIMÉNEZ

Falleció el 24/7/20

Ramón E. Fernández y Sara Araujo participan con dolor su fallecimiento, acompañan a toda su familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Escribano JOSÉ RICARDO JIMÉNEZ

Falleció el 24/7/20

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Escribano JOSÉ RICARDO JIMÉNEZ

Falleció el 24/7/20

Blanca González de Vittar y sus hijos María Cecilia, Jorge Omar y Héctor Alejandro Vittar, participan con dolor su fallecimiento, acompañando a sus hijos y nietos en estos momentos de dolor.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

+ Escribano JOSÉ RICARDO JIMÉNEZ

(q.e.p.d.) Falleció el 24/7/20.

Sus hijos María Delia, José Ricardo, Maria Alejandra y Diego Luis; Sus nietos Santiago, Facundo, Milagros, Jose Ricardo, Maria Belen, Jose Ignacio, Dieguito y sus bisnietos Federico, Faustino, Benicio y Bartolomé participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

Su hija, María Alejandra; Sus nietos Santiago, Facundo y Lore, Milagros y Edgar; sus bisnietos Federico, Faustino, Benicio y Bartolomé; participan con profundo dolor su fallecimiento. Descansa en paz.

Su hija, María Delia y Víctor Emilio Zain participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

Su hijo Ricardo y Adriana Rozze; Sus nietos José Ricardo, Maria Belen y Jose Ignacio, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan por su eterno descanso.

Su hijo, Diego Luis y Alejandra Cerro; Su nieto Dieguito, participan del fallecimiento de su querido Titin y elevan oraciones en su memoria.

+ESC. RICARDO JIMENEZ

Dr. Raúl J. C. Abate participa con profundo dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

JIMÉNEZ, José Ricardo (Esc)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 24/7/20 y ….

El vicegobernador de la Provincia Dr. Carlos Silva Neder, participa su fallecimiento.





JIMÉNEZ, José Ricardo (Esc)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 24/7/20 y ….

El senador Nacional Don José Emilio Neder, participa su fallecimiento.

JIMÉNEZ, José Ricardo (Esc)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 24/7/20 y ….

El secretario Legislativo de la Honorable Cámara de Diputados, Dr. Raúl Leoni Beltrán, participa su fallecimiento.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

JIMÉNEZ, José Ricardo (Esc)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 24/7/20 y ….

Sus hijos María Delia, José Ricardo, Maria Alejandra y Diego Luis; Sus nietos Santiago, Facundo, Milagros, Jose Ricardo, Maria Belen, Jose Ignacio, Dieguito y sus bisnietos Federico, Faustino, Benicio y Bartolomé participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

+ Escribano JOSÉ RICARDO JIMÉNEZ

(q.e.p.d.) Falleció el 24/7/20.

Dr. Nestor Carlos Ick, su esposa Lydia Noemí Mackeprang de Ick y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. En este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

Lic. Gustavo Eduardo Ick, Waldina Rigourd y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

Pablo Degano, Adriana Ick y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

Raúl Ick, Loretta Lagar y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en el dolor y la oración.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

+ Escribano JOSÉ RICARDO JIMÉNEZ

(q.e.p.d.) Falleció el 24/7/20.

Gustavo Sarquiz, Luciana Pilan y sus hijas participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

+ Escribano JOSÉ RICARDOJIMÉNEZ

(q.e.p.d.) Falleció el 24/7/20.

Santiago C. Lezana, María Alejandra Barbieri y sus hijos Santiago, Facundoy Lorena, Milagros y Edgar, y Valentino, y sus nietos Federico, Faustino, Benicio y Bartolomé, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

+ Escribano JOSÉ RICARDOJIMÉNEZ

(q.e.p.d.) Falleció el 24/7/20.

Gerente, Cuerpo de Apoderados, Representantes y Personal de OSDE Filial Santiago del Estero participa con profundo dolor del fallecimiento de nuestro Apoderado, que brindó su inestimable colaboración a la Organización.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

+ Escribano JOSÉ RICARDOJIMÉNEZ

(q.e.p.d.) Falleció el 24/7/20.

Su nieto Santiago José Lezana, participa con dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

Su nieto Facundo Lezana, su esposa Lorena y sus hijos Benicio y Bartolomé, participan con dolor su fallecimiento. ¡Titín, viejo querido! Me inculcaste tantas cosas lindas, entre ellas ser médico, honesto por sobre todas las cosas y pude disfrutarte y cuidarte hasta el último momento. Me quedo con el cariño que me diste y las tantas anécdotas juntos. Te voy a querer por siempre. Se ruegan oraciones en su memoria.

Su nieta Milagros Lezana, su esposo Edgar, y sus hijos Federico y Faustino, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

+ Escribano JOSÉ RICARDO JIMÉNEZ

(q.e.p.d.) Falleció el 24/7/20.

Los empleados de OSDE Filial Santiago del Estero: Darío, Marcela, Analia S., Nelson, Laureano, Gregorio, Matías, Mauro, Sabina, Cecilia, Sergio, Carlos, Romina, Fedra, Edgardo, Alfonso, Analia A., Melisa, Carlos Z., Melina, Evelina, Joaquín, Sabrina, Silvia R., Mirta, Roberto, Horacio, Agustina, Daniela, Juan, Patricia, Cecilia A., Florencia, Valeria, Estefanía, Laura L., Huerto, Laura, Enrique, Pamela, Ana y Diego participan con dolor su fallecimiento.