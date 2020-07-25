×

CARTELERA TV / 26 de julio de 2020

HOY, A LAS 22.45, POR EL MUNDO EN CASA

- 20:37 Cartelera

CANAL 7

09.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

10.00 FINDE EN NICK

11.00 SANTA MISA

12.00 LA PEÑA DE MORFI

17.30 CLUB 57

18.15 ELIF

20.45 30 AÑOS JUNTOS: AVENIDA BRASIL

22.15 OPINIÓN DEPORTIVA

22.45 POR EL MUNDO EN CASA

00.45 CIERRE DE TRANSMISIÓN.


CANAL 14

13.30 PEDALIER

14.00 CUATRO DESTINOS

14.30 RECORDANDO

15.30 RUIDO DE MOTORES

16.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

17.00 PARA TODA MUJER

18.00 VA DE NUEVO

18.30 VHS

19.30 ARABESC

20.00 MORENA TV

21.00 BÁSQUET FEMENINO: REGATAS vs. HURACÁN

22.30 SGO. PUEBLO QUE BAILA

23.00 VIVIR SANTIAGO

Más noticias de hoy

Lo último de Política

Arroyo adelantó que el IFE se reconvertirá en...

Excombatientes de Malvinas denuncian que numerosos represores cobran...

Construcción de viviendas, polos industriales y agrarios, los planes...

Lo último de Policiales

Más de 40 detenidos y numerosos secuestros en...

Quedó libre el empresario apresado junto a Cristian, hijo de “Johnny”...

Festejaban un cumpleaños de 15 con 30 personas, 9 cayeron presos

Lo último de Economía

Las ventas del feriado fueron más frías que...

La gran incertidumbre sobre la economía y las regulaciones del Banco...

Las cervecerías artesanales mutan a comerciales

Lo último de Mundo

África superó los 800.000 contagios con foco...

Biden se consolida como ganador de la presidencial en EE.UU.

Nuevos casos en Corea del Sur por viajeros provenientes de Irak y...