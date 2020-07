Para Tini, separarse de Yatra fue “lo más sano”

25/07/2020 - 20:44 Pura Vida

Hace poco más de dos meses Tini Stoessel y Sebastián Yatra confirmaron su separación a través de un mensaje en las redes sociales.

En medio de la pandemia de coronavirus, los jóvenes artistas sorprendieron a sus fans al contar que decidieron poner punto final a su relación y continuar con sus carreras. Sin embargo, la intérprete de “Fresa” reveló que vivió momentos muy difíciles tras la ruptura.

Ahora, fue la propia cantante quien brindó una entrevista y contó cómo los afectó ese distanciamiento geográfico en el momento en el que atravesaban una crisis.

Tini dijo que, hasta febrero, había estado en Europa y en marzo, después de cerrar la gira en la Argentina, suspendida por el aislamiento, iban a irse por casi tres meses a grabar una serie juntos.

“Hubiese estado bueno aprovechar ese tiempo para reconectarnos como pareja”, indicó Tini. Y agregó: “Pero la cuarentena nos atrapó, a él en Colombia y a mí aquí”.

“La distancia jamás ayuda: había necesidad de charlar personalmente. Nos hubiese encantado que así fuera, pero no tuvimos la chance”, señaló. Y dijo que, dadas las circunstancias, los dos consideraron que “lo más sano” era cortar y entender que ese era un momento para “aferrarse a sus familias”.

A la hora de hacer un balance y pensar en lo positivo de su vínculo con Yatra, la diva pop destacó que con él aprendió sobre “la importancia de la compañía y la complicidad”. “Encontrar a una persona con una forma de vida similar a la mía me hizo sentir cómoda, liviana. Fue no tener que explicar nada: ni de qué va una gira, ni los tiempos que lleva la promoción, por qué tantas conferencias de prensa...”, sostuvo.

Y cerró: “Es muy difícil, no imposible, compatibilizar la vida con alguien que no pertenece a este micromundo”.

Recuerdos

Tini también dio paso a los recuerdos: “Fue una historia de amor increíble, una historia que compartimos muy pasionalmente. No fue mucho tiempo quizás, pero fue intenso. Vivimos juntos cosas muy zarpadas: logros profesionales y personales... y me quedo con todo eso tan hermoso. Hoy los planes y las vidas de los dos ya no iban muy de acuerdo. Entonces tomamos la decisión de seguir cada uno su camino, porque era mejor para los dos. Y se entiende que, en una pareja, la determinación de separarse no es de un día para otro. Una crisis siempre tiene un tiempo de maduración. Ya veníamos charlando sobre lo que sentíamos, sobre lo que nos estaba pasando”.