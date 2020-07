Preventiva para tabiquero por violar a una vecina discapacitada frente a su hija menor

25/07/2020 - 21:41 Policiales

La jueza de Control y Garantías de Añatuya, Gladys Liliana Lami, dictó la prisión preventiva para un tabiquero de Avellaneda, sindicado de ultrajar sexualmente a su vecina epiléptica, junto a la cama de una hija, con retraso madurativo.

Así lo dispuso la magistrada en audiencia online, al dar luz verde a lo planteado por la fiscal, Cecilia Rímini, quien imputó al individuo “abuso sexual con acceso carnal y tenencia ilegítima de arma de fuego”.

El 4 de junio, el encargado de una posta llevó medicamentos y alimentos a una discapacitada, quien pasaba sus días solo con una de sus cuatro hijos.

“Él (por el acusado) vive a 800 metros de casa. Su mujer sabe que siempre viene de madrugada a casa. Me saca la ropa y me hace cosas”, relató la mujer junto a su hija.

Formalizaron la denuncia el 5 de junio y el 18 fueron asistidas en Cámara Gesell. “Mis hijos le tienen miedo. Él me quiere agarrar y bajar los pantalones. Yo quiero que lo encierren. Me ha querido pegar y me hace malas palabras”, afirmó la víctima. “Tengo cabras y me espera en el monte. Tiene una escopeta de dos caños. Él siempre viene a las 4 de la mañana y mi hija no duerme porque le tiene miedo. Él dice que es macho y nadie lo tocará”, relató acongojada.

Según los médicos, la mujer padece epilepsia y afronta un tratamiento médico, ante un déficit intelectual y una falta de estimulación ambiental. “Se expresaría con dificultad mediante un lenguaje rústico y opacado”.