Claudio Borghi: “Boca es más grande que los equipos europeos”

25/07/2020 - 22:03 Deportivo

El entrenador argentino Claudio Borghi ponderó la grandeza de Boca Juniors como club y hasta se animó a ponerlo por encima de los clubes europeos.

“En algunos casos Boca es mucho más grande que los equipos europeos. Si vamos a hablar de hinchada, de fanatismo, es uno de los mejores del mundo. Con la economía no se puede igualar”, contó el “Bichi”, actual panelista del programa CDF Chile, justamente a quienes intentó explicarle de qué va la cosa en el mundo azul y amarillo.

Sucede que Borghi conoció desde adentró a Boca, pese a que no le fue bien en su paso por el club: llegó en el 2010 después de coronarse campeón con Argentinos Juniors, pero su idea futbolística, su esquema con tres defensores y dos laterales volantes, sumado a que no tenía jugadores aptos para ese dibujo, hicieron que durara poco en el banco. En total, fueron 12 partidos, divididos en cuatro victorias, dos empates y seis derrotas. Eso no quita, claro, que sepa de qué se trata, por ejemplo, el bullicio de la Bombonera.

“Ahora Boca va a agrandar la Bombonera, así que van a entrar muchos hinchas”, dijo el “Bichi”, que casualmente coincidió con Isla (hoy buscado por el Xeneize) en la selección chilena, pese a que esa relación no terminó para nada bien. “Es un entrenador muy diferente a los otros, que quiere ser mucho más amigo que entrenador. Eso está bien, le dio frutos en Colo Colo, en Boca, Argentinos Juniors, lamentablemente en la selección no. No lo sacamos nosotros, son los resultados los que mandan”, había dicho en su momento el lateral cuando Borghi dejó de ser el DT de la “Roja”.

Aunque en lo que sí coinciden, por lo visto, el entrenador de 55 años e Isla, es en lo que representa Boca y sus hinchas a nivel mundial. “Para que se den una idea, para hacerse socio hay lista de espera, tienen que esperar que uno fallezca o se borre para hacerse socio. Para que se den cuenta lo grande que es Boca”, concluyó el “Bichi” Borghi.