FÚNEBRES | 26 de julio del 2020

25/07/2020 - 22:13 Funebres

Fallecimientos

- Duilio Fabián González (Colonia El Simbolar)

- Olga Ramona Mendieta (Nva. Esperanza)

- Francisca Isabel Martín

- Gerónimo Jiménez

- Víctor Roberto Rey (La Banda)

Sepelios-Participaciones-Recordatorios-Invitación a misa

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

FRANCISCA ISABEL MARTÍN (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 24/7/20 y espera la resurrección.

Lic. Gustavo Ick, Waldina Rigourd y familia participan con profundo dolor su partida. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

FRANCISCA ISABEL MARTÍN (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 24/7/20 y espera la resurrección.

Dr. Nestor Ick, su esposa Lydia Noemí Mackeprang de Ick y familia lamentan su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este difícil momento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Escribano JOSÉ RICARDO JIMENEZ (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 24/7/20 y espera la resurrección.

Mario Urquiza y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Escribano JOSÉ RICARDO JIMENEZ (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 24/7/20 y espera la resurrección.

Escribanos Segundo Villavicencio y familia y Leonardo Azar y familia acompañan en este difícil momento a sus colegas Ricardo y María Delia Jiménez por el fallecimiento de su padre. Ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Escribano JOSÉ RICARDO JIMENEZ (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 24/7/20 y espera la resurrección.

Roque Ronaldo Abutti, su esposa Marita y sus hijos María Laura, Pablo y María Emilia participan con dolor su fallecimiento, acompañan a su flia. Y elevan oraciones en su querida memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Escribano JOSÉ RICARDO JIMENEZ (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 24/7/20 y espera la resurrección.

Dr. Virgilio Oscar Pettinicchi, su esposa Eblin Kozameh, sus hijos Ariel y Natalia y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestro querido amigo de tantos años. Que en paz descanse.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Escribano JOSÉ RICARDO JIMENEZ (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 24/7/20 y espera la resurrección.

José María Piñón, Eva Salvatierra y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Escribano JOSÉ RICARDO JIMENEZ (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 24/7/20 y espera la resurrección.

Guillermo Migueles, Alejandra Coronel y familia participan con dolor el fallecimiento del padre de su amigo Ricardito y acompañan a la familia en este difícil momento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Escribano JOSÉ RICARDO JIMENEZ (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 24/7/20 y espera la resurrección.

“Las almas de los justos están en manos de Dios”.

Carlos Marcelo Rojas Bustamante, su esposa Josefina del Valle Infante junto a sus hijos María José, Carolina Marcela, Carlos Jesús y Joaquín Marcelo participan con profundo dolor el fallecimiento del “gran amigo” y excelente persona. Acompañan a sus hijos Ma. Delia, Ricardito y Diego con sus respectivas flias. Elevamos oraciones en su querida memoria.

RECORDATORIO

AIDÉ LEDESMA DE SORIA (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 26/7/15 y espera la resurrección.

Nadie muere para siempre. Vivirás eternamente en el afecto y el corazón de quienes tuvimos la dicha de conocerte. Su esposo Elio, su hijo Ing. Mario Fernando y su nieto Facundo la recuerdan al cumplirse 5 años de su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria

RECORDATORIO

CELESTINO QUIROGA – OLGA MORAYMA GOYTEA DE QUIROGA (q.e.p.d.) Se durmieron en el Señor el 26/7/66 y el 26/7/18 y esperan la resurrección.

Queridos padres, hoy están cumpliendo un aniversario más de sus partidas al reino celestial, pero están junto a Dios nuestro Señor. Sus hijos armando y Olguita, nietos y bisnietos los recuerdan con el inmenso cariño y amor de siempre. Que brille para ustedes la luz que no tiene fin.

RECORDATORIO

CELESTINO QUIROGA – OLGA MORAYMA GOYTEA DE QUIROGA (q.e.p.d.) Se durmieron en el Señor el 26/7/66 y el 26/7/18 y esperan la resurrección.

En este nuevo aniversario de sus fallecimientos, Armando y Lita los recuerdan con el afecto y cariño de siempre, rogando que el Señor los tenga en su santa gloria.

RECORDATORIO

MARÍA SUSANA CERIONI DE SCAGLIONI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 26/6/20 y espera la resurrección.

A un mes de tu partida nos parece mentira que no estás mas con nosotros pero sabemos que estas descansado en brazos de nuestro Dios. Prometemos que nunca olvidaremos este dolor de tu inesperada partida. Vivirás por siempre en los corazones de quienes te amaban. Tu esposo Mangui, tus hijos Sirley Caroline y Mauro, tus nietos Jazmín y Gaspar, tu suegra Liva, sobrinos primos y flia. Ruegan una oración en su memoria por el eterno descanso de su alma.

RECORDATORIO

LIDIA BEATRIZ QUIÑA (Porota) (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 17/7/20 y espera la resurrección.

Hace nueve días, emprendiste el viaje definitivo hacia los brazos del Señor. Sus hijos Dr. José Camilo y Carlos Ernesto Pereyra, sus hijas políticas Teresa Rivelli, y Marta Krupka, sus nietos y bisnietos. Elevamos una oración en su memoria.

RECORDATORIO

MÓNICA VIVIANA CORREA (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 27/6/20 y espera la resurrección.

Mónica, hoy estarías cumpliendo 57 años de vida, pero Dios decidió que esta fiesta la pases con Él. Qué feliz debes estar, nosotros llorando en cada rincon de nuesta casa, extrañando tu presencia, tu risa, tu amor al prójimo y tu cariño por los animales. Pasaste por este mundo siendo una gran esposa, una madraza, fuiste la guía de nuestros hijos, luchadora en todos los trabajos realizados y poniendo en cada uno de ellos tu total honestidad. ¡Te seguiremos amando! Mónica Viviana que descanses en paz y que brille para ti la luz que no tiene fin. De mi parte, tu esposo Jorge, tus hijos Ramiro, Pablo y Jorge, un hasta pronto, un enorme beso y un Feliz Cumpleaños junto a Dios.

JIMÉNEZ, JOSE RICARDO (ESCRIBANO) (q.e.p.d.) falleció el 24/7/20|. Su amigo Carlos Alberto Auat, Norma C. de Auat, sus hijos Carlos, Juan Pablo, Luis, Ramiro y sus respectivas familias participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en este dificil momento.

ALFANO, HORACIO SILVIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/20|. Dra. Valle Butiler y Cdor. Emilio Lavaisse participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa Nilda y a su hijo Horacio en estos dificiles momentos. Se ruega una oración en su memoria.

ALFANO, HORACIO SILVIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/20|. Carlos A. R. Gozal, María del Carmen Daud, sus hijos Juan Carlos y Francisco participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su amigo Horacio y acompañan a Nilda en tan difícil momento, elevando una oración en su querida memoria.

ALFANO, HORACIO SILVIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/20|. Carlos y Alicia Montenegro participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

DE ARZUAGA DE FERREIRO, RAQUEL MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/20|. Carlos M. Jensen, su esposa Laura Elena Martinez, sus hijos Carlos y Carolina Lopez, Laura y Carlos Rigourd, Javier y Carolina Chiericotti, Paula y Francisco Jensen, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su memoria.

DÍAZ, RAMONA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/20|. Negrita: desde nuestra lejana adolescencia, compañeras y amigas de la Esc. Del centenario has honrado a la vida y a la amistad. En tantos años transcurridos aún hoy lo conservamos intactos y activos. Qué gran aporte de ejemplo, fuerza y alegría has hecho al grupo de "personas mayores" que aún caminamos por la vida. Nos sorprendió y lamentamos tu partida amiga. Betty Larcher, Alba Colman, Susana Reina y Elba Toloza, en nombre de todos los que te conocimos ruegan Que Dios te abrace al llegar a tu encuentro con El y la Virgen te cubra con su manto. Que tu alma descanse en paz.

FIGUEROA, JUAN CARLOS Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/20|. Dra. Valle Butiler y Cdor. Emilio Lavaisse participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en estos momentos de pesar a toda su familia. Se ruega una oración en su memoria.

JIMÉNEZ, GERÓNIMO (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/20|. Su madre Giuliana Jiménez, hermanos Máximo, su papá pol. Sergio y Tito, sus abuelos, tíos y demás familiares, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

JIMÉNEZ, GERÓNIMO (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/20|. El Nivel Inicial del colegio Madre Mercedes Guerra participa del fallecimiento de su alumno y acompañan a su familia en este triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, JOSÉ RICARDO (Escribano) (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/20|. Su sobrino Nano Santucho, a quien supiste abrazar como un hijo, Sofía, Gerónimo y Fernanda participan con profundo dolor y pesar su partida.

JIMÉNEZ, JOSÉ RICARDO (ESCRIBANO) (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/20|. Dr. Oscar Granda y sus hijos Oscar Guillermo, Carlos Octavio y Santiago Matías lamentan profundamente su fallecimientop y ruegan oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, JOSÉ RICARDO (ESCRIBANO) (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/20|. Aurora Ramos Taboada y Vicente Massot, acompañan con mucho cariño a la flia en este momento de dolor y ruegan oraciones en la querida memoria de Ricardo.

JIMÉNEZ, JOSÉ RICARDO (ESCRIBANO) (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/20|. Benjamín Zavalía , María Victoria Zavalía y Alejandro Savastano, participan con profundo dolor el fallecimiento del querido escribano y elevan oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, JOSÉ RICARDO (Escribano) (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/20|. Dr. Marcelo Moggio participa con dolor su fallecimiento, acompaña con afecto a María Delia y Víctor. Eleva oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, JOSÉ RICARDO (ESCRIBANO) (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/20|. Beatriz Sánchez, Guillermo Angriman e hijos, participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos, Maria Delia, Ricardo, Alejandra y Diego; en este triste momento. Q.e.p.d.

JIMÉNEZ, JOSÉ RICARDO (Escribano) (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/20|. Elsa Teresita Feijóo de Argañarás, sus hijos y nietos, Teresita Rosario, Jorge Manuel, Raúl Alberto y Manuel Alfonso, Hernán, Luz María, Pato y José María, Lisandro, Máximo e Ignacio participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, JOSÉ RICARDO (Escribano) (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/20|. María Waldina Agüero de Rigourd, sus hijos María Waldina, María Fernanda y Carlos Alberto Rigourd y sus respectivas flias. participan con dolor su fallecimiento.

JIMÉNEZ, JOSÉ RICARDO (ESCRIBANO) (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/20|. Rafael Antonio Canllo participa con dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, JOSÉ RICARDO (Escribano) (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/20|. Dr. Roberto O. Encalada, su esposa Emma Silvia Finno, hijos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos María Delia, Ricardo y Diego en este momento de dolor, elevando una plegaria en su querida memoria.

JIMÉNEZ, JOSÉ RICARDO (ESCRIBANO) (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/20|. Luis R. Marhe, Luisa E. Santillán, sus hijos Ricardo, Virginia Cecilia y Lázaro Piccardi participan con profundo dolor el fallecimiento del querido escribano y ruegan una oración en su memoria.

JIMÉNEZ, JOSÉ RICARDO (ESCRIBANO) (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/20|. Dr. Carlos A. R. Gozal, María del Carmen Daud, sus hijos Juan Carlos y Francisco participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de sus amigos: Ma. Delia, Ricardo, Alejandra y Diego con sus respectivas familias. Elevamos oraciones en su querida memoria.

JIMÉNEZ, JOSÉ RICARDO (ESCRIBANO) (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/20|. Omar Eugenio Bonahora, Bettina Zaiek y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia. Ruegan oraciones en su querida memoria.

JIMÉNEZ, JOSÉ RICARDO (ESCRIBANO) (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/20|. Norma de Pece, sus hijos Federico y Amelia, Jorge Francisco, Silvia y Marcelo, Hilton y Soledad y respectivas flias. acompañan a la flia. Jiménez en tan doloroso momento, ruegan una oración por su descanso eterno.

JIMÉNEZ, JOSÉ RICARDO (ESCRIBANO) (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/20|. Porota de Lines, sus hijos Sylvia Elena, Pedro Ignacio, Ma. Angélica y Hugo Roger Lines con sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan a toda su familia en tan difícil momento.

JIMÉNEZ, JOSÉ RICARDO (ESCRIBANO) (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/20|. Pedro Ignacio Lines, sus hijos Pedro Ignacio, María Sol, Jimena María e Ignacio Agustín Lines con sus respectivas familias participan con pesar su fallecimiento y acompañan a toda su familia en tan difícil momento.

JIMÉNEZ, JOSÉ RICARDO (ESCRIBANO) (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/20|. Lito Argañaraz, su esposa Susana Torres y familia participan con profundo dolor su fallecimlento.

JIMÉNEZ, JOSÉ RICARDO (ESCRIBANO) (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/20|. María Magalena Cerutti, su hijo Ignacio Agustín Lines participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

JIMÉNEZ, JOSÉ RICARDO (ESCRIBANO) (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/20|. Camilo Zaiek, Norma Maza de Zaiek, sus hijos y respectivas familias acompañan a sus hijos y nietos en estos momentos de dolor haciéndoles llegar su más sentido pésame.

JIMÉNEZ, JOSÉ RICARDO (Escribano) (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/20|. Ana María Figueroa de Mosca y familia participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a su familia en tan difícil momento y elevan oraciones en su querida memoria.

JIMÉNEZ, JOSÉ RICARDO (Escribano) (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/20|. Eulalia Irene Mosca y familia participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a su familia en tan difícil momento y elevan oraciones en su querida memoria.

JIMÉNEZ, JOSÉ RICARDO (ESCRIBANO) (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/20|. Humberto Santillán, su esposa Ana Alzogaray, sus hijos Javier, Cecilia y Alicia participan su fallecimiento y acompañan a su familia en especial a sus nietos Ignacio y Pipa Jiménez. Ruegan una oración en su memoria.

JIMÉNEZ, JOSÉ RICARDO (Escribano) (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/20|. Dr. Carlos León González Ávalos y familia participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a su familia en tan difícil momento y elevan oraciones en su querida memoria.

JIMÉNEZ, JOSÉ RICARDO (ESCRIBANO) (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/20|. Dr. Víctor Manuel Rotondo y Dra. María Fernanda Llugdar y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y ruegan a Dios dé resignación a su familia en estos momentos de tristeza.

JIMÉNEZ, JOSÉ RICARDO (Escribano) (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/20|. Eduardo Antonio Abalovich y familia, acompaña con dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, JOSÉ RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/20|. Patricia Petros de Agüero y sus hijas Mariana y Sofía Agüero Petros, acompañan con mucho dolor a Maria Delia y a sus hermanos y nietos la partida de su papá querido. Una oración en su memoria.

JIMÉNEZ, JOSÉ RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/20|. Malena Arce y Alvaro Arce participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, JOSÉ RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/20|. Francisco Berdaguer, su esposa Maria Lastenia Atterbury, sus hijos Francisco y Mariana acompañan con cariño en estos momentos de dolor a su familia.

JIMÉNEZ, JOSÉ RICARDO (Escribano) (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/20|. Sus amigos Esc. Martín Gerónimo Cornet, Esc. Silvia López de Cornet, sus hijos escribanos Martín, Pedro y Pablo Cornet despiden con cariño a su querido colega y rezan por cristiana resignación para sus hijos Ricardito y María Delia.

JIMÉNEZ, JOSÉ RICARDO (ESCRIBANO) (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/20|. Dr. Francisco González, su esposa Nélida Delia Calderón y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en este dificil momento.

JIMÉNEZ, JOSÉ RICARDO (ESCRIBANO) (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/20|. Los integrantes del Estudio Jurídico Cerro & Asociados: Dres. Francisco Eduardo Cerro, Gabriel Horacio Lucena, María Guadalupe Ábalos Cerro, Julio Villalba Sianferoni, Alberto Salido Rentería, Pablo M. Yñiguez, Gonzalo Montenegro, Giannina Nediani, María Virginia Ferreyra, Lucas Lucena, Adriana Sosa y Adela Díaz de Beltrán, participamos el fallecimiento del Escribano José quien en vida fuera padre de nuestro querido socio Diego. Acompañamos a sus familiares en esta penosa y dolorosa pérdida.

JIMÉNEZ, JOSÉ RICARDO (ESCRIBANO) (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/20|. Francisco E. Cerro, María Mercedes Clusella y sus hijos Francisco y Antonela, Sebastián Cerro, María Magdalena, Delfina y su nieto Francisco, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, JOSÉ RICARDO (ESCRIBANO) (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/20|. Gabriel Lucena, Gabriela S. Yunes, sus hijos Lucas, Gastón, Marcos y NIcolás participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, JOSÉ RICARDO (ESCRIBANO) (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/20|. Luis Alberto Rezola, Patricia Passarell y familia lamentan participar su fallecimiento.

JIMÉNEZ, JOSÉ RICARDO (ESCRIBANO) (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/20|. Guillermo Rezola y Ema Josefina Tomatis despiden con pena al estimado escribano y acompañan a sus hijos y nietos con mucho afecto y oraciones.

JIMÉNEZ, JOSÉ RICARDO (ESCRIBANO) (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/20|. Gustavo Basbús, María José Giovanello y sus hijos Gastón, Adolfo y Augusto, participan con dolor el fallecimiento de nuestro querido amigo, pidiendo a Dios nuestro Señor consuelo para sus hijos y nietos.

JIMÉNEZ, JOSÉ RICARDO (Escribano) (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/20|. Humberto Salim y familia participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de su amigo Diego. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

JIMÉNEZ, JOSÉ RICARDO (Escribano) (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/20|. Sebastián Salim y familia participa con profundo dolor su fallecimiento y eleva oraciones a Dios rogando por el eterno descanso de su alma. Frías.

JIMÉNEZ, JOSÉ RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/20|. Emilia Chavez y Ruben Leiva participan con profundo dolor su fallecimiento y acompaña al querido amigo Ricardo y familia por esta irreparable pérdida. Choya.

JIMÉNEZ, JOSÉ RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/20|. Antonio y Alejandro Acosta y sus familias participan con dolor su fallecimiento. Elevan plegarias por su descanso eterno y acompaña al querido amigo Ricardo y toda su familia por este duro trance. Choya.

JIMÉNEZ, JOSÉ RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/20|. Edmundo Gómez, desde Choya, participa su fallecimiento. Acompaña a sus hijos Ricardo y Adriana y sus nietos Pipa e Ignacio en este difícil momento. Choya.

JIMÉNEZ, JOSÉ RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/20|. Rito Tofanelli, Rufina Coronel y sus hijas Valle y Lujan participan con dolor su fallecimiento. Acompaña al querido amigo Ricardo y familia en este difícil momento. Choya.

JIMÉNEZ, JOSÉ RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/20|. Rito Tofanelli junto a sus hermanos José Anibal, Roberto, Isabel, María, Claudia y Lucía y familias participan con dolor su fallecimiento. Elevan plegarias por su descanso eterno y acompaña a su hijo Ricardo y familia en este duro momento que les toca vivir. Choya.

JIMÉNEZ, JOSÉ RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/20|. Dale el descanso eterno. Jesús "Nené" Serrano y familia participa con dolor su fallecimiento y acompaña al amigo Ricardo Jimenez y su familia ante este triste momento por la pérdida de su padre. Choya.

JIMÉNEZ, JOSÉ RICARDO (ESCRIBANO) (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/20|. Carlos M. Jensen, su esposa Laura Elena Martinez, sus hijos Carlos y Carolina Lopez, Laura y Carlos Rigourd, Javier y Carolina Chiericotti, Paula y Francisco Jensen participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, JOSÉ RICARDO (ESCRIBANO) (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/20|. Adriana Alegre Rojas, su hijo Dr. Ignacio Agustín Castiglione y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda la familia en especial a su amigo Facundo, en este difícil momento.

JIMÉNEZ, JOSÉ RICARDO (ESCRIBANO) (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/20|. Dr. Alderete Carlos Roberto, su esposa Rosalia Marcos Fernandez y sus hijos Dra. Maria Cecilia y flia; Dr. Carlos Augusto y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, JOSÉ RICARDO (ESCRIBANO) (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/20|. Enrique Cuello participa con profundo dolor el fallecimiento de su amigo e íntimo de sus hijos Ma. Delia, Ricardito, Alejandra y Diego Luis, ruego oraciones en su querida memoria.

JIMÉNEZ, JOSÉ RICARDO (ESCRIBANO) (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/20|. Dr. Mariano R. Utrera, su esposa Lic. Lida Luz Khairallah participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, JOSÉ RICARDO (Escribano) (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/20|. Norah Agüero E. de Rizo Patrón, sus hijos Enrique y Ximena, hijos políticos Mariela Elías, Cristian Pita y nietos participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, JOSÉ RICARDO (Escribano) (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/20|. Ana M. Contreras de Campos, Javier y Maximiliano Campos acompañan a María Delia y flia, Ricardito y flia., Alejandra y flia., Diego y flia. en este momento de dolor por la partida del querido Escribano Ricardo. Se ruegan oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, JOSÉ RICARDO (ESCRIBANO) (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/20|. Fernando Tauil, María Alejandra Canllo, sus hijos Agustín y María Paz participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, JOSÉ RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/20|. Roly Rojas y su hijo Jose, Dra. Teresita Rojas y su tia Romina, participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, JOSÉ RICARDO (ESCRIBANO) (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/20|. Julio Manuel Lugones, Ana María Espeche de Lugones, participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos y nietos con oraciones.

JIMÉNEZ, JOSÉ RICARDO (ESCRIBANO) (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/20|. Yuse Vittar, su esposa Nora Garcia, sus hijos Mercedes, Federico y Belén Vittar participan con dolor su fallecimiento, acompañan a sus hijos y nietos en estos momentos de tristeza.

JIMÉNEZ, JOSÉ RICARDO (ESCRIBANO) (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/20|. María Celia Bellido, Francisco David acompañan en tan triste momento a su querida Escribana María Delia y familia. Rogando en su memoria.

JIMÉNEZ, JOSÉ RICARDO (ESCRIBANO) (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/20|. Celia Jorge, Fernando Bellido y sus hijos María Celia y Manuel Francisco acompañan a sus hijos en tan irreparable pérdida. Rogamos oraciones en su querida memoria.

JIMÉNEZ, JOSÉ RICARDO (ESCRIBANO) (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/20|. Carlos A. Pithod, sus hijos Juan Martín, Federico, Rosario, Marcos, acompañan con dolor a su hijos y nietos en tan triste circunstancia. Rogamos oraciones en su querida memoria.

JIMÉNEZ, JOSÉ RICARDO (ESCRIBANO) (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/20|. Claudia Fernández y María Isabel Pillado Salas acompañan a sus primos en tan doloroso momento y rogamos oraciones en su querida memoria.

JIMÉNEZ, JOSÉ RICARDO (ESCRIBANO) (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/20|. Alberto J. Paz, María Eugenia Berdaguer e hijos participan con dolor su fallecimiento.

JIMÉNEZ, JOSÉ RICARDO (Escribano) (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/20|. Carmen Cornet y Hernán Funes y sus hijos Hernán, Facundo, Rodolfo, Manuel, Ma. Mercedes, Gerónimo, Ma. Ángela, Carmen con sus respectivas familias acompañan en el dolor a la querida familia Jiménez. Ruegan una oración en su querida memoria.

JIMÉNEZ, JOSÉ RICARDO (Escribano) (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/20|. Ing. Carlos Mazza y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de sus amigos Diego y Ricardo. Rogamos oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, JOSÉ RICARDO (ESCRIBANO) (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/20|. Tus ahijados Prof. Humberto Díaz, Prof. Juana Villalba e hijos Dres. Germán Humberto, Soledad María, Laura María y Rogelio Agustín Díaz Villalba participan su fallecimiento y acompaña a hijos y demás familiares en este momento de dolor. Pedimos una oración en su memoria.

JIMÉNEZ, JOSÉ RICARDO (Escribano) (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/20|. Sylvia E. Lines y sus hijos Luis Mariano y Ana Macchiarola, María Paola y Sebastián Rímini, acompañan a María Delia, Ricardo, Alejandra y Diego con sus respectivas familias en este doloroso momento. Rogamos oraciones en su querida memoria.

JIMÉNEZ, JOSE RICARDO (ESCRIBANO) (q.e.p.d.) falleció el 24/7/20|. Felix Carlos Acuña, e hijos, Despide al querido Ricardo y acompañan a sus hijos Maria Delia, Ricardo, Alejandra y Diego en tan doloroso trance.

JIMÉNEZ, JOSÉ RICARDO (ESCRIBANO) (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/20|. Dr. Daniel Cremaschi y su familia participan con profundo dolor el fallecimiento y acompañan a su familia en este triste momento. Ruegan una oración en su memoria.

JIMÉNEZ, JOSÉ RICARDO (ESCRIBANO) (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/20|. Juan Carlos Cremaschi, su esposa Silvia, sus hijos Daniel, Lucciana y sus respectivas familias, acompañan a su familia en este difícil momento de pérdida irreparable. Ruegan una oración en su memoria.

JIMÉNEZ, JOSÉ RICARDO (ESCRIBANO) (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/20|. Querido amigo el recuerdo de tu presencia lo llevaré por el resto de mis días. Tu asistencia en tu tarea de escribano que me brindabas, tu asistencia en la noche de guitarreadas y toda tu decencia harán que no te olvide nunca. Descansa en paz. Mario José Fioramonti, Julia E.T. de Fioramonti y familia acompañan a sus hijos en este doloroso momento.

JIMÉNEZ, JOSÉ RICARDO (ESCRIBANO) (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/20|. Claudia Zeman, Marcia Zeman y Sandra Zeman participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, JOSE RICARDO (ESCRIBANO) (q.e.p.d.) falleció el 24/7/20|. Maria Josefina Acuña y su hijo Ramiro, acompañan a sus hijos Maria Delia, Ricardo, Alejandra y Diego en momentos de tan profundo dolor. Ruegan oraciones en su querida memoria.

JIMÉNEZ, JOSÉ RICARDO (ESCRIBANO) (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/20|. Vicente Lo Bruno, su esposa Matilde Herrera, sus hijos Fernando y Pablo con sus respectivas familias, participan su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, JOSÉ RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/20|. Maximio Ruiz Paz, María Cristina Lescano, sus hijos Maximio, Álvaro, Fernando, Eugenia, Titi y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan con cariño a sus hijos en este momento de dolor.

JIMÉNEZ, JOSÉ RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/20|. Luis Eduardo Lescano y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos con cariño.

JIMÉNEZ, JOSÉ RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/20|. Clara R. Barthe de Rovarini y sus hijos Juan Manuel y Gabriela, Pablo y Marcela, Julio y Jorgelina, sus nietos participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, JOSÉ RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/20|. Julio Alejandro Rovarini, su esposa Jorgelina Trouve y sus hijas participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones por su eterno descanso.

JIMÉNEZ, JOSÉ RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/20|. Beatriz María Ducca de Kozameth, hijos y nietos acompañan a sus hijos.

JIMÉNEZ, JOSÉ RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/20|. Carlos Alejo Ducca, María Beatriz Viaña, hijos y nietos acompañan a sus hijos.

JIMÉNEZ, JOSÉ RICARDO (Escribano) (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/20|. Marcela Judith Lucca y Emanuel Alejandro Cianferoni Lucca, Ramón Omar Lucca y Sra. participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, JOSÉ RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/20|. Farmacia Centro participa su fallecimiento y acompaña a sus hijos.

JIMÉNEZ, JOSÉ RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/20|. Rosa Eugenia Orieta de Leiva, sus hijos Edgardo, Andrea, Eugenia, Gaspar, Jimena y sus respectivas familias acompañan con profundo afecto en este aciago momento a su hijo Ricardo y demás familias. Elevan oraciones por su feliz resurrección.

JIMÉNEZ, JOSÉ RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/20|. Marta Garay y familia acompañan a Maria Delia, Alejandra Cerro y demás familiares en este triste momento y elevan oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, JOSÉ RICARDO (ESCRIBANO) (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/20|. La familia del Dr. Ernesto Antonio J. Vital y de su señora esposa Sara Ugozzoli, sus hijos Cecilia Eugenia, Ernesto (h) y Mariano Vital, participan con profundo pesar su fallecimiento, y acompañan a sus hijos y nietos en estos momentos de dolor, rogando por su eterno descanso en paz.

JIMÉNEZ, JOSE RICARDO (ESCRIBANO) (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/20|. Juan Carlos D'Angelo, su esposa Carmen Álvarez de D'angelo, sus hijos Emiliano D'Angelo y flia, Carla D'Angelo y flia, participan con dolor el fallecimiento del estimado amigo Ricardo y acompañan a sus hijos y nietos rogando oraciones en su memoria. Que brille para el la luz que no tiene fin.

JIMÉNEZ, JOSE RICARDO (ESCRIBANO) (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/20|. Juan Emiliano D'Angelo, Stella Cinquegrani e hijos participan con dolor la partida del querido Ricardo, acompañando a sus familiares. Elevan oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, JOSÉ RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/20|. Liliana del V. Ruiz y sus hijos Veronica Najar Ruiz, Ana Karina Najar Ruiz, Carlos Manuel Najar Ruiz y Pablo Javier Najr Ruiz y sus respectivas flias. participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, JOSÉ RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/20|.

Verónica Najar Ruiz de Moreno, su esposo Juan Eduardo Moreno y su hija Martina Moreno Najar participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, JOSÉ RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/20|. Los empleados de Escribanía Jiménez: Emanuel, Teresita, Verónica y Viviana participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, JOSÉ RICARDO (ESCRIBANO) (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/20|. "Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío, que es difícil llenar con la llegada de otro amigo..." Y si, más cuando se tratan de personas como vos, en las que se podía reconocer tantas cualidades y virtudes: honesto, leal, trabajador, profesional generoso, perseverante, solidario, apasionado por tu "Estuki", la casaca patria, el club de tus amores, por el que supiste entregar todo a cambio de nada, porque nunca te importó el recibir, siempre antepusiste el "dar" y una humildad que te hacía único y a la vez grande. Fuiste a lo largo de mi vida, mi gran dirigente, mi padre, mi hermano, mi fiel amigo, que tenía la palabra justa y el sabio consejo en la toma de decisiones fundamentales en mi vida y por ende en la de mi familia. Tu partida me deja profundamente triste y solo me queda esperar el reecuentro eterno para fundirnos en ese tan ansiado abrazo y apretón de manos que quise darte, pero por la situación que vivimos no se pudo concretar. Gracias por tanto. Hasta siempre mi querido Escribano. Jaime Enrique Castellanos, su esposa Nidia Alderete, sus hijos Graciela, Nanci, Natalia, Gustavo y Roxana con sus respectivas familias participan y acompañan a la familia en este momento de dolor.

JIMÉNEZ, JOSÉ RICARDO (Escribano) (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/20|. José Sanguedolce y flia. lamenta profundamente la partida inesperada de una gran persona y amigo, que en paz descanse mi querido Escribano, vivira en mi memoria por siempre.

JIMÉNEZ, JOSE RICARDO (ESCRIBANO) (q.e.p.d.) falleció el 24/7/20|. María Hilda Jofré de Pithod y sus hijos Carlos Pithod e hijos, Silvia de Bossini e hijos y Mónica Pithod de Curro e hijos participan con profundo dolor el fallecimiento de José Ricardo Jiménez y elevan oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, JOSÉ RICARDO (ESCRIBANO) (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/20|. Dios lo tenga en sus brazos. Acompañan a toda su familia con dolor y elevan oraciones en su memoria. Gladys Flinne sus hijos Guadalupe, Agostina y Eduardo Espeche.

JIMÉNEZ, JOSE RICARDO (ESCRIBANO) (q.e.p.d.) falleció el 24/7/20|. Domingo Abdala, María Luisa Drube, sus hijos Tomas y flia. y Daniel y flia., participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo y acompañan a su familia en este duro momento.

JIMÉNEZ, JOSÉ RICARDO (Escribano) (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/20|. Juan Delicio Camuz y esposa Leticia Ovejero participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, JOSÉ RICARDO (Escribano) (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/20|. Acompaña a su familia, hijos y nietos. Carlos Vicentini y flia.

JIMÉNEZ, JOSÉ RICARDO (Escribano) (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/20|. Maru Vicentini y flia. acompaña a sus hijos Esc. Ricardo Jiménez (h), María Delia Jiménez, Alejandra Jiménez, sus nietos Milagros, Facundo y Santiago Lezana.

JIMÉNEZ, JOSÉ RICARDO (ESCRIBANO) (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/20|. Francisco Adolfo Viaña, Mariana Fenoglio, sus hijos Francisco G., y María Guadalupe participan con dolor su fallecimiento, acompañando a su querida familia.

JIMÉNEZ, JOSÉ RICARDO (Escribano) (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/20|. Miguel Angel Grana, Elena O´ Mill de Granda y su amilia participan el fallecimiento del querido Ricardo, bella persona y honorable profesional.

JIMÉNEZ, JOSÉ RICARDO (ESCRIBANO) (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/20|. Estela Ávila de Viaña, sus hijos Francisco A, Carlos A., José Fernando, Silvina E, Javier Eduardo, María Eugenia, Ana María, Sebastián y sus respectivas familias participan con dolor el fallecimiento del estimado y querido vecino, acompañando a sus queridos hijos.

JIMÉNEZ, JOSÉ RICARDO (Escribano) (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/20|. Dr. Guido Frediani y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo del alma y compañero en la dirigencia de su amado Estuky. Dios bendiga a su familia y que brille para el la luz que no tiene fin.

JIMÉNEZ, JOSÉ RICARDO (ESCRIBANO) (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/20|. Gringo Costa Mayuli y Magui Macías e hijos acompañan a Ricardo, Diego, María Delia y María Alejandra y sus respectivas familias en estos momentos de dolor. Elevamos oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, JOSÉ RICARDO (ESCRIBANO) (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/20|. Marcelo Acuña participa su fallecimiento, acompañando fraternalmente a su hijo Diego y demás familiares en tan doloroso momento. Se ruegan oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, JOSÉ RICARDO (ESCRIBANO) (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/20|. Inés Ávila y sus hijos Mariana, Carolina, Carlos, Javier y Pablo Gorosito participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, JOSE RICARDO (ESCRIBANO) (q.e.p.d.) falleció el 24/7/20|. Elsa Fiorini de Feijóo, sus hijos Jorge y Graciela, Ana María, Víctor y Silvia, Carlos, Lucas y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MARTIN, FRANCISCA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/20|. Sus hijos Luis, Eduardo, Silvia, Estanciero, nietos, bisnietos participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio El Descanso. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS.

MARTÍN, FRANCISCA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/20|. Raquel López Veloso, sus hijos Sandra, Marcelo, Andrea Campos y familias participan con pesar el fallecimiento de la apreciada vecina y acompañan a sus hijos Luchi, Eduardo y Silvia en estos momentos de dolor. Elevan oraciones al Altísimo.

MARTIN, FRANCISCA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/20|. Ex compañeros Promoción 70 Escuela Normal : Miguel Fernández, Pedro Lines, Fernando Montes de Oca, Manuel Maldonado, German Montiel y Carlos Epstein participan el fallecimiento de la mamá de su querido amigo Luchi Estanciero.

ROBLES ÁVALOS, GUILLERMO ANTONIO DR. (q.e.p.d.) Falleció en Jujuy el 17/7/20|. Los hijos de Carlos Montero y Nelida Asencio acompañan con gran dolor a sus hermanos Dady y Jony y demás familiares, elevan oraciones en su memoria. "Que brille para él la luz que no tiene fin. Dory, Viviana y Carlos. Descansa en paz Guillermo.

ROLDAN DE OLMOS, ADELA ELISA (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/20|. "Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mi vivira". Te amaremos mas allá de la eternidad, nos dejas un gran legado. Hasta que nos volvamos a ver. Tu hija Kuki y Juan, nietos Sole, Ale, Facu, Raul, Ceci y tus bisnietos Abi, Agus, Isa y Salvador participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SUÁREZ, MATILDE VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/20|. Acompañamos en tan doloroso momento a su hija Verónica y su marido Carlos, rogando una oración en su memoria. Juan y Marta Paoletti, Mirta y Eduardo Sily, Rubén, Laura, Lourdes, Juan Manuel y Emanuel.

SUÁREZ, MATILDE VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/20|. Personal directivo, docente, administrativo y de maestranza de Esc. Técnica Nº 8 participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SUÁREZ, MATILDE VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/20|. Enrique Bobes y Sra. Estela Reinoso participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SUÁREZ, MATILDE VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/20|. Alvaro Cantos y su esposa Leonor, sus hijos y sus respectivas familias, participan el fallecimiento de la cuñada de su amiga Nancy. Ruegan oraciones en su memoria.

SUÁREZ, MATILDE VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/20|. María Cristina, María Regina, Fernando Alfredo y María Teresa Moyano con sus respectivas familias expresan sus sentidas condolencias a su esposo Carlos, a su hija Verónica y demás familiares. Ruegan oraciones en su querida memoria.

SUÁREZ, MATILDE VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/20|. Mati, la amistad verdadera nuna muere, cambia, se transforma, se pone en pausa, pero al ser real continúa viviendo en la eternidad. Sus entrañables amigos del grupo de agrimensores y algo más (Selva, Néstor, Patricia, Gaby. Walter, Sandra. Inés, Luis, Oriana, Claudia, Adriana, Marta, Graciela, Selva S.,) participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en el dolor a su esposo Carlos e hija Verónica. Ruegan oraciones en su memoria.

SUÁREZ, MATILDE VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/20|. Carlos Mitre, su esposa Gladis, sus hijas Cecilia, Carla y Florencia y nietos participan el fallecimiento de su querida vecina Matilde y acompañan a su familia en este dificil momento.

SARAVIA DE BARRERE, FLORINDA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/13|. "Que el Señor te tenga a su lado como yo en mi corazón y haga brillar para ti la luz que no tiene fin". Su hija Ana María, la recuerda con el mismo amor y cariño, con motivo de cumplirse siete años de su partida a la Casa de Dios.

BRAVO, MARÍA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/20|. Mario Fidel Cuello, su esposa Imelda M. Cejas, sus hijos Dr. Mario G., Roxana de Sosa, Dra. Claudia y sus nietos participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos Karina y Héctor, a sus hermanos Negri, Rubén y demás familiares en este doloroso momento.

CARABAJAL, GLADYS LEONOR (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/20|. Sus amigas Pelusa Scillia y Chichí Correa participan con dolor su fallecimiento, acompañan a su familia y ruegan oraciones en su memoria.

DEPOMPA, HÉCTOR LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/20|. Demostadora de algodón Viega S.A de la ciudad de Fernández, participa con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

DEPOMPA, HÉCTOR LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/20|. Su compañero Sebastián Tsane y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

DEPOMPA, HÉCTOR LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/20|. Walter Viegener y familia participa su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria y para que brille para él la luz que no tiene fin.

DEPOMPA, HÉCTOR LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/20|. Señor protégelo con tu manto de luz, enséñale la huella y el seguirá tus pasos, personal administrativo, compañeros del taller y planta de Viega SA Fernández participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

REY, VICTOR ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/20|. Su padre Oscar Victor Rey, su hermano Alejandro, su padrino Roberto, tios, tios politicos, primos y demas familiares, participan su fallecimiento, sus restos sern inhgumados en el cementerio La Misericordia a las 11 hs. Casa de duelo SV .L.B. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

GONZÁLEZ, DUILIO FABIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/20|. Sus hijos Gisela, Cristian, Jose y Yanina, h. polit. Omar, Teresa, Maira, Jose, sus hermanos Adrian, Silvio, Carlos, Maria, su padre Agustin, nietos y demas familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en Cementerio de Colonia El Simbolar. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL. 4219787.

MENDIETA, OLGA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/20|. Su esposo Guerrero Domigo (Tico), sus hijos Marcia, Mario, Herman, Fernanda, Nelson, Noelia, Verónica, hijos políticos, nietos, bisnietos, hermanos, amigos y demas familiares. Sus restos seran inhumados hoy 11hs en el cementerio NUEVA ESPERANZA. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. Calle la plata 162. TEL. 4219787.

PEREYRA, YENI DEL VALLE (q.e.p.d.)Falleció el 24/7/20|. Ing. Mauricio J. Ewens y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por su descanso eterno en la gloria del Señor.