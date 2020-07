En términos económicos, el panorama que trazan los expertos es muy oscuro

25/07/2020 - 23:24 Santiago

El prestigioso economista francés Jacques Attali también visualizó una situación que va más allá del aspecto sanitario que arrastró el coronavirus en el mundo, y que es el estado económico de desastre que vaticina dejará esta pandemia.

Sintetizó su pensamiento al afirmar que “la humanidad aún no comprendió la profundidad de la crisis que se avecina y el costo de la resurrección”, y fue más duro al afirmar que muchos sectores del sistema económico mundial “están muertos”.

Attali alude en una entrevista concedida al diario La Nación, a varios sectores de la economía global tal y como los conocimos antes de la pandemia, como las del turismo o la aeronáutica, y es lapidario al trazar el panorama económico de los próximos años.

Carga incluso contra muchos políticos y les reprocha que callan la verdad, ilusionados con que “algo” encarrilará la situación, y es partidario de implementar una “economía de guerra”.

Asegura que lo que más le sorprendió de esta pandemia “es que fuera posible que más de 2.500 millones de personas pasaran a trabajar a distancia, de la noche a la mañana. Sabía que el teletrabajo ocurriría, pero no estaba preparado para entender que sería tan rápido y bajo presión. Eso demuestra que la humanidad, bajo presión, puede cambiar muy rápido”.

“También me sorprendió el hecho de que la humanidad comprendiera, bastante rápido, que estábamos ante un evento global, no algo local, y que cerrar las fronteras no ayudaría. Comprendimos que un problema en un lugar es un problema en todos lados. Pero en cuanto a la ceguera de los líderes, su tendencia a procrastinar, a demorarse en tomar decisiones y actuar, todo eso no me sorprendió”, enfatizó.

Dijo que también le preocupa “el hecho de que la humanidad aún no comprendió la profundidad de la crisis que se avecina y que será muy, muy profunda en términos de recesión, de desempleo, de miseria, del costo que insumirá la resurrección”.

“Creo que aún no se comprendió realmente lo que ocurre. Quiero decir, todos los países de Occidente y muchos otros de diversas partes del mundo inyectaron tanto dinero en el mercado a través de sus bancos centrales que están “escondiendo” la realidad de la crisis. Eso permitirá “disfrazar” la crisis, en una primera etapa, posponer sus consecuencias y llevar a las personas a pensar que será de fácil solución, con la mera impresión de dinero, pero eso no es verdad’, analizó.l