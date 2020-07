El padre y el tío abusaron de una joven entre los 13 y 16 años con retraso madurativo

26/07/2020 - 00:08 Policiales

El padre biológico y un tío cayeron presos en la ciudad de Frías, sindicados de abusar sexualmente de una adolescente con retraso madurativo.

Fueron los tres años más crueles en la vida de la jovencita, quien entre los 13 y los 16 años se habría convertido en esclava sexual y receptora de las vejaciones del padre y del hermano de su madre, cuyo “velo protector” fue expuesto y neutralizado por la fiscal, Analía Nóblega Rayó. Pese al hermetismo impuesto por la funcionaria, se sabe que el escándalo tuvo su primer cimbronazo en la escuela a la que asiste la víctima.

Con la mirada perdida, estampa de abandono y ensimismada en una inocultable soledad, la estudiante rápido captó la atención y preocupación de sus profesores.

Uno de ellos se acercó, se ganó su confianza y una tarde escuchó el calvario, en primera persona. “Mi papi me manosea por encima de la ropa; me reta y me ordena que no avise nada. Mi tío directamente me desnuda y me abusa”, relató sollozante.

Harta de que su dolor no conmoviese a su madre, la menor se fue de la casa y buscó refugio en la única tía que delataba amor y protección.

En menos de una semana, la joven reveló que más allá de la apariencia, su padre y su tío abusaron en estos últimos tres años, tanto que fácilmente le arrebataron hasta el amor natural por la vida.

Shoqueada, la tía se reunió con las autoridades escolares y el diagnóstico fue el mismo: “Abuso sexual desde hace varios años”, señalaron contundentes los docentes.

La mujer formalizó la denuncia y el 17 de julio último, la fiscal asistió a la jovencita en Cámara Gesell, por otros expertos y psicólogos del Poder Judicial.

“Abuso sexual gravemente ultrajante calificado por el vínculo”, es la acusación en contra del padre y “abuso sexual con acceso carnal calificado por la convivencia”, es el cargo para el tío.

A los psicólogos se le sumaron médicos, cuyas conclusiones borraron cualquier otra interpretación en la incipiente historia. “Desfloración de antigua data”, trascendió en un informe.l