Marc Márquez dijo que no tenía fuerza en los brazos

26/07/2020 - 00:25 Deportivo

Marc Márquez intentaba ser positivo. No correrá en Jerez, pero no da el Mundial por perdido. Se queda con el intento. Tampoco lamenta casi nada de la carrera del pasado domingo.

Agregó: “Ha sido una semana difícil, complicada, en la que ha pasado de todo. La primera reacción fue el domingo pasado, con la fractura. Ni me planteaba estar aquí, este fin de semana. Luego, una vez te operan, si tú tienes pasión por algo, tienes ganas de algo y, sobre todo, tienes esa entrega, siempre siendo conscientes y realistas y escuchando a tu cuerpo, pues lo tienes que intentar. De esta manera te queda la conciencia tranquila. Me desperté de la operación, y cuando me quitaron el yeso, lo primero que hice es mover el codo, como me recomendó el doctor. Vi que tenía fuerza, que tenía la movilidad, que era capaz de hacer flexiones, que no me cansaba más de la cuenta. Está claro que el dolor siempre estaba: “Con Honda pactamos esto: probar ayer. Se lo pedí yo en todo momento. Ellos nunca me han forzado. Una vez nos hemos probado, lo veía factible. Me he encontrado bien, he hecho un buen tiempo. Sí que me costaba más hacer un “time attack” (vuelta rápida). Es más agresivo que intentar un ritmo. A partir de ahí, todo iba bien. Pero a la tarde, sea por el calor, por la fatiga de la mañana, he hecho una tanda larga. Me encontraba bien, he parado en el box y cuando salí de box, he notado poca fuerza. He visto que podía ser peligroso. Cuando ya hay peligro por el medio, es mejor apartarse. Es lo que he hecho. Honda, en todo momento, ha respetado mi decisión. Quiero agradecer todo el esfuerzo de los doctores, de los “fisios”, de los mecánicos, del equipo, que ha hecho posible estar aquí, ha hecho posible mi ambición y mi sueño y no pudo ser”, comentól