Luis "Curita" Carrera: “Con la zurda hice muchos goles, mi récord es de 44”

Luis “Curita” Carrera le dio mucho al deporte santiagueño. Demasiado. Fue jugador de Santiago BBC, Inti Club y del seleccionado santiagueño, pero además fue entrenador y dirigente en su afán por devolverle al básquet todos los lindos momentos que le tocó vivir.

En visita a EL LIBERAL, recordó sus épocas de jugador. “Jugaba adentro nomás. A ésta (muestra la mano derecha) la tenía de adorno. Con la zurda hice muchos goles, mi récord es de 44. Fue contra un equipo uruguayo, jugando para Santiago BBC. Me querían contratar para llevarme, pero qué voy a dejar a mi familia. El que tiene el récord es ‘Chichila’ Palazzi, que metió 46. Era una hazaña. Si pasabas los 20 puntos eras bueno”, comentó Luis, hoy con 85 años.

Su currículum indica que fue jugador de Santiago BBC e Inti Club, pero además se convirtió en un referente de los seleccionados santiagueño, a tal punto que pudo jugar cinco campeonatos argentinos: 1995, en Tucumán; 1957, en Bahía Blanca (tercer puesto); 1958, Santa Fe; 1959, Neuquén; 1960, en La Pampa (subcampeón).

“Era de morirse”, recordó en referencia a la final perdida en el 60 ante Santa Fe, que terminó imponiéndose por 64 a 56. “Pero estar en estos momentos es inigualable. Parecería que era difícil jugar, pero no para mí. Ahora necesitas altura y elasticidad. Nosotros entrenábamos uno o dos meses y se viajaba como sea, pero íbamos”, comentó.

“Curita” (lo bautizaron así porque un día apareció con una camisa prendida hasta el cuello) recordó haber estado muy cerca de vestir la celeste y blanca. “Con Tulli nos eligen para representar al seleccionado argentino en Chile. ‘Ya voy a conocer Chile’ decía yo, pero aparecieron unos problemas y decidí renunciar. Y salieron campeones. Yo no me fui a Buenos Aires para que me elijan. Lo adoraban a Tulli, seguro que si iba, me elegían. Él conocía mi juego, me pasaba bien la pelota”, recordó con una sonrisa. Tras el retiro, Carrera se dedicó a la dirección técnica y en 1969 fue designado asistente de Alfredo Tulli en el seleccionado santiagueño de la categoría Juveniles que se consagró campeón argentino. Ayer se cumplieron 51 años de esa gesta deportiva.

Al año siguiente, ya como entrenador principal, se consagró campeón del noreste argentino, en Charata.

Fue director técnico de Santiago BBC, Independiente BBC, Villa Constantina, Huracán y Ateneo Parroquial.

Además, fue instructor de basquetbol de la Subsecretaría de Promoción y Asistencia de la Comunidad, junto con Santos Cuba, Alfredo Tulli y Carlos Ríos, y llevó el básquet al interior provincial.

Como instructor de deporte de la Banda enseñó en Clodomira, Río Dulce, San Carlos, Villa Juana, Agua y Energía, La Vecinal, Villa Unión, Chacarita y Tiro Federall