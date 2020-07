El padre Jorge Ramírez reflexionó sobre los “tesoros” y los abuelos

26/07/2020 - 08:01 Santiago

Como cada domingo, el padre Jorge Ramírez compartió con EL LIBERAL su reflexión sobre el evangelio del domingo: Mateo 13, del 44 al 52.

"Hoy la palabra de dios nos habla de un tema que es el preferido del Papa Francisco: la alegría que Jesús representa de modo especial, encontrar algo lindo, algo valioso, un tesoro, una perla... encontrarnos con Dios. Y de eso les quiero hablar hoy, porque eso es lo más grande q nos puede pasar", indicó el sacerdote.

"Ese encuentro no sólo está en la oración, sino en los grandes tesoros que nos regala Dios y hoy me gustaría pensar en esos tesoros que nos regaló Jesús porque hay tantas cosas que tenemos en nuestra vida y no las sabemos descubrir. No las valoramos", continuó.

Y agregó a su reflexión: "En nuestra vida hay tesoros que tenemos al lado y nosotros no nos damos cuenta que están, por ejemplo, la palabra de Dios, que nos hace tan bien y seguramente la tenemos bien guardada ¿Te acuerdas dónde está tu biblia en casa?

"También pensaba en la alegría de dar algo a los demás. Ahí también nos encontramos con Jesús. En lo cotidiano. Mucha gente se acostumbra y no descubre sus tesoros. Hay que afinar la mirada y descubrirlos", reflexionó.

Sobre el final expresó su deseo de saludar esencialmente a los abuelos, porque se recuerda hoy a San Joaquín y Santa Ana, los abuelos de Jesús.