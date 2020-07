Una menor reveló que la vejó su hermano y que su madre lo ocultó

26/07/2020 - 22:16 Policiales

Una adolescente de 13 años del departamento Moreno, reveló a los psicólogos que desde los 6 fue ultrajada sexualmente por su propio hermano y conminada por su madre a callarse la boca, o bien lo pasaría peor.

Sollozante y muy angustiada, mezcla de orfandad y desolación, la menor detalló sus penas ante un equipo de funcionarios coordinados por la fiscal, Jésica Lucas, integrante de la Unidad de Delitos Contra la Integridad Sexual.

“Empezó manoseándome. Se lo conté a mi mami y no me creyó. Con el tiempo lo vio haciéndolo y no le dijo nada. A mí me retó para que me callara”, habría indicado la víctima.

Poco y nada pareció importarle al sujeto que siguió con los ataques sexuales aún tras iniciar una relación de pareja e incluso, ser padre, trascendió de la historia en primera persona de la víctima.

Por propio del pudor, resignación o quizá por la secuela de un alma quebrada, la adolescente se ensimismó en su mundo y el hermano fue sometiéndola una y otra vez durante años.

El 25 de junio pasado la Justicia dijo basta. La antesala a la caída del hermano y de la madre fue un escándalo, del cual fueron testigos numerosos familiares.

Un testigo confió que en una oportunidad organizaron una cena en su casa. Mientras la menor se trasladaba a una habitación, apareció por detrás su hermano y como tantas otras ocasiones, empezó a manosearla por debajo de la ropa.

La diferencia de esas tantas otras ocasiones es que en esta ocasión lo siguió su novia y al ver el acto con sus propios ojos la joven confirmó todas sus sospechas. El resto fueron gritos e insultos ante los otros parientes desnudando una oscura realidad, pública y notoria: su novio violaba a su hermana.

Ni siquiera ese escándalo quebró o al menos agrietó la complicidad de su madre. Muy por el contrario, la mujer bajó línea y dejó bien en claro que nadie abriría la boca.

Fue la solidaridad de un familiar la que pulverizó esa estampa torcida de aquella familia. El hombre escuchó a la joven, denunció todos los hechos ante la Justicia y la fiscal facultó a una comisión policial para intervenir y encerrar a los dos individuos.

La Fiscalía ya habría requerido la prisión preventiva de madre e hijo, al haber cumplido un mes de la detención refrendada por la jueza de Control y Garantías, Cecilia Vittar.

Ahora, la OGA (Oficina de Gestión de Audiencias) deberá establecer una fecha para la audiencia online.