Bartomeu y la posible llegada de Martínez al Barcelona: “El tema ahora está parado”

26/07/2020 - 22:27 Deportivo

El presidente de Barcelona, Josep María Bartomeu, admitió contactos con el Inter de Italia para contratar al delantero argentino Lautaro Martínez, pero aclaró que de momento “el tema está parado”.

“Sí, hemos hablado con el Inter pero ahora el tema está parado”, respondió categórico el máximo dirigente del club catalán, en una entrevista concedida al diario Mundo Deportivo.

Sus afirmaciones confirman lo adelantado por la prensa española esta semana acerca de nuevos contactos entre dirigentes de ambos clubes que se producirán recién “en los primeros días del mes de agosto”.

Inter y Barcelona ya sentaron las bases de la operación que se hará con un pago en efectivo y un futbolista a cambio, que sería el lateral Júnior Firpo, restando determinar la tasación de los jugadores, ya que Inter desea valorar a Lautaro en 111.000.000 de euros y Barcelona cree que ese es un precio excesivo, sobre todo teniendo en cuenta las condiciones del mercado post pandemia de coronavirus.

Los catalanes contemplan invertir unos 65 millones de euros por el delantero argentino y cree que se puede llegar a un acuerdo en las primeras semanas del mes entrante.

Messi no se va

Por otra parte, Bartomeu desechó los rumores de una posible salida del astro argentino Lionel Messi, al recordar: “Ha dicho muchas veces que quiere retirarse aquí y no tengo ninguna duda de que renovará”.

“Hemos dejado de ingresar 200 millones de euros”

Bartomeu reveló que su club perdió ingresos por unos 200 millones de euros a causa de la pandemia de coronavirus, lo que lo convirtió en la entidad “más afectada de toda Europa”.

“Desde el 14 de marzo no hemos ingresado casi ni un euro. Hemos dejado de ingresar 200 millones. Ahora estamos cerrando el ejercicio. Hemos tenido que cerrar las tiendas y el museo, no ha habido venta de entradas. Devolvimos la parte del abono de los partidos que no se han jugado. 200 millones es muy pesado”, lamentó Bartomeu.

El titular del club catalán dijo: “En nuestro Plan Estratégico habíamos previsto ingresar 1.100 millones y ahora ingresaremos un 30% menos por el Covid-19. Lo digo porque si alguien piensa que la pandemia no afecta al club está equivocado”.

Finalmente Bartomeu se mostró partidario de la vuelta del público al fútbol “con las restricciones y medidas de prevención necesarias”.