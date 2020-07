Prevén ola de juicios porque “la situación está igual o peor que antes”

26/07/2020 - 23:35 Economía

El alerta emitido por la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y la Confederación Argentina de la mediana Empresa (Came) por una catarata de presentaciones de empresas en concurso o quiebra desde hoy con la apertura de los juzgados Civiles y Comerciales, fue reafirmado por la Federación de Consejos de Profesionales de Ciencias Económicas, desde donde advirtieron que para las empresas “la situación está igual o peor que antes” de la llegada del coronavirus.

El titular de esa institución, el CPN Silvio Rizza, puntualizó a EL LIBERAL que “la perspectiva -sobre la situación de las empresas- no cambió. Seguimos en una situación más que complicada”, debido a los efectos que tuvo la cuarentena en las distintas actividades empresarias del sector privado.

Sostuvo que “las empresas están complicadísimas. La situación está igual o peor que antes”. Enfatizó que “claramente va a haber muchas que no van a levantar las persianas y las que lo hagan habrá que ver en qué condiciones lo hacen”.

Destacó además que en este contexto complicado para el sector privado y ante la inminencia de una catarata de juicios comerciales, sostuvo que “probablemente va a haber alguna modificación sobre la ley de concursos y quiebras, donde probablemente le den algún tipo de respiro, pero veremos qué es lo que sale esta semana”.

Consultado además sobre el impacto en beneficio de las empresas de las prórrogas de vencimientos de Ganancias y Bienes Personales que impuso la Afip, indicó que “la segunda prórroga es un paliativo, no funcionó como tenía que hacerlo al inicio y es un reclamo muy fuerte de la matrícula. Esta prórroga son 15 días más para poder trabajar y tratar de hacer las cosas bien, lo que se dificulta bastante porque hay muchos lugares donde hay problemas de circulación y no se puede llegar a completar todas las cosas”.

Señaló que “esta segunda prórroga actuó como paliativo, no es la solución. Lo lógico y lo ideal sería que los aplicativos estuvieran disponibles y que funcionaran, no como pasa siempre que termina siendo un banco de pruebas con cosas que no funcionan y se modifican hasta último momento”.

Desde la Came alertaron que “estamos muy preocupados que cuando se abran los tribunales comerciales pueda producirse una avalancha de presentaciones de concursos, pedidos de quiebra, pedidos de ejecuciones y remates”, sostuvo Pedro Cascales, vocero de la entidad.

El diagnóstico de Came contempla que “hay un 10% de empresas en situación crítica, ya sea que han cerrado o están por cerrar, lo que puede representar entre 300 mil y 600 mil puestos de trabajo en riesgo”.

Añadió que “hay, además, involucradas unas 60 mil empresas pymes con las 60 mil familias dueñas. Por eso es necesario de manera urgente impulsar proyectos para dar un poco más de oxígeno a la renegociación de pasivos y acomodar la situación de las empresas”.