El proceso Penal “virtual”

27/07/2020 - 01:24 Opinión

“Las crisis son oportunidades en ropa de trabajo”, reza una frase ingeniosa que puede describir en nuestro caso la forma en que se acudió a la informática para diseñar el trabajo virtual del servicio público de Justicia ante la grave pandemia; cuarentena y aislamiento por el COVID 19.

De repente y sin previo aviso tuvimos todos (jueces, fiscales y abogados litigantes) que ponernos a tono, en conjunto, para que con el esfuerzo de la brusquedad del cambio hiciéramos posible que el sistema judicial no se detenga…apenas cambió de ritmo.

En lo personal y luego de 33 años de ejercicio profesional de la abogacía dentro del fuero Penal, que es el que analizaré como ejemplo de la “virtualidad”, nunca experimenté como ahora una forma tan práctica e idónea para desempeñar el rol del defensor con distintas características, obviamente, pero con igual posibilidad (y hasta mejor) de ejercer nuestro ministerio.

Ya no es necesario y sólo al ser indispensable se debe concurrir al edificio de Tribunales puesto que vía teleconferencias aún por teléfono se pueden cumplir las mismas diligencias de sustanciación tanto de la investigación que realiza el Ministerio Fiscal, cuanto el contralor de los defensores que pueden (podemos) proponer producción de medidas y requerir audiencias para que los jueces de control o apelación sean quienes “a distancia” -o vía remota- cumplan su mismo rol sin la anterior presencia personal y conjunta de partes y el magistrado en un mismo recinto.

El diseño informático de las “mesas de entrada virtuales” permiten que los litigantes y funcionarios se comuniquen tanto para la presentación de peticiones como para las respuestas a las mismas y en general todo –además- en menor tiempo que en la época pre-pandemia.

Los horarios de trabajo judicial también cambiaron ya que los equipos de fiscales lo hacen desde la mañana hasta la tarde y en igual segmento temporal los letrados pueden efectuar consultas y ser citados para la celebración de actos que tampoco todos son “presenciales” puesto que el paradigma actual es la virtualidad y no la asistencia personal.

Jueces y no “juzgados”

Ya el nuevo Código Procesal Penal-sistema Adversarial (ley 6.941) había terminado en el año 2.010 con los clásicos “juzgados” que durante más de casi un siglo fueron el modo en que se impartía la decisión judicial desde una estructura que requería además de la sede física que la misma sea apta para que un no menos importante número de personas estuvieran secundando la tarea del juez. Se creó en lugar del viejo Juez de Instrucción (titular de ésos juzgados) el Juez de Control y Garantías (artículos 22, 26 y 27) que gerencia el proceso y atiende las peticiones de las partes: fiscales y defensores (adversarios procesales), debiendo ver que las garantías constitucionales que asisten al enjuiciado se cumplan en el proceso y administrando y moderando con prudencia los reclamos y pedidos de las partes, para preservar ésas garantías. En virtud de ése nuevo Código desaparecieron tales unidades funcionales (juzgados) e impera y está vigente el principio o concepto constitucional que debió regir siempre: jueces que dicten sentencias. Para eso hasta su propio escritorio en el domicilio particular o hasta en la mesa de su comedor pueden ser “el despacho” en el que realice su labor jurisdiccional, en tanto desde una computadora y vía internet lo mismo la misión de juzgar se cumple y se interactúa con las partes que en similares lugares participa de “audiencias” donde lo importante es, justamente, que sean escuchadas y no el ámbito físico donde los discursos y diálogos sean emitidos.

Con lo que el Superior Tribunal de Justicia dispuso ante la crisis de salud pública a través de sucesivas acordadas de sus miembros, se ha organizado éste sistema de “justicia virtual o vía remota” que era impensado aún en la nueva ley Procesal Penal y que se hizo indispensable hacer operativo en medio de una situación de salud pública en riesgo, no pudiendo detenerse un sistema judicial que hace a los principios republicanos básicos y es también un derecho de la gente el contar con él para dirimir sus cuestiones y reclamaciones.

Quedará acaso para otra oportunidad el desarrollar la idea misma de existencia de un Palacio de Tribunales que ante las nuevas modalidades quedará como símbolo de un lugar donde el impartir justicia es el mandato, más no ya el único donde los magistrados tengan “sí o sí” que trabajar para procurar lograrlo. El “tribunal” es donde el juez esté ejerciendo su sagrada tarea, no requiere de espacios o edificaciones, ni escritorios majestuosos ni sillones de altos respaldares.

Relaciones interpersonales no presenciales

Los pedidos de entrevista con fiscales y jueces en sus despachos son también cosa del pasado; en la actualidad ello se realiza por teléfono y sólo cuando es realmente inevitable puede darse un encuentro personal ya que la regla es no sólo la no circulación innecesaria de personas sino la no aproximación evitable entre ellas.

Pero también cambiaron las costumbres en los estudios jurídicos a los que hoy se concurre en igual ocasión que sea indispensable puesto que la asistencia debe estar previamente autorizada los días habilitados y también para los abogados el mandato tácito es “cuando sea realmente necesario”.

Decía al comienzo que veo el fenómeno global desde el ámbito Penal y es realmente especial o singular el nuevo modo ya que vemos personalmente al “cliente” sólo una o muy pocas veces pues su asistencia a las audiencias no es requerida salvo en contadas oportunidades, con lo que –como me ha ocurrido en lo personal- la tarea profesional comenzó con una persona detenida a la que se acompaña en su declaración de defensa (pudiendo hacérselo igualmente vía teleconferencia desde otro sitio) y luego no hay otro contacto ni siquiera cuando se tramita su excarcelación o libertad, que se decide por audiencia virtual ante un Juez de Control.

Nuestros estudios jurídicos son hoy lugares físicos de muy poca asistencia de personas y en su lugar hemos debido disponer de medios tecnológicos apropiados (una computadora y conexión a internet –que hasta por teléfono se logra-), con lo que hasta el diseño interno irá cambiando puesto que bastará para que en los estudios nos pongamos –precisamente- “a estudiar” un caso o situación y solicitar medidas o elaborar escritos (mínimos en el proceso Penal) con lo que nuestra tarea adquirió una forma distinta de ejercicio.

Se preguntará el lector si esto es bueno o malo, conveniente o inconveniente, suficiente o nó para la relación abogado-cliente. Es obvio que no es lo óptimo teniendo en cuenta nuestras costumbres y cultura pero para nada es la única manera de asistir a quien tiene un conflicto en el que la palabra hablada en la conversación telefónica tendrá que ser tomada como habitual y por un tiempo de emergencia -con las limitaciones conocidas- que no se sabe hasta cuándo imperarán.

Cada uno cumpliendo su rol

En todo éste contexto uno de los principios que rigen el sistema es un pilar básico para sostenerlo: la buena fé procesal. Por ella los actos que cumplan fiscales (artículos 60 a 65 y 292 a 315 del Código) y defensores (artículos 106 a 114) deben ser recíprocamente leales y sin argucias que pueden conspirar tanto contra el proceso mismo cuanto contra los intereses del representado o defendido que es, finalmente, el que sufrirá las consecuencias de reticencias o simulaciones que no pueden ser ya parte de ninguna estrategia seria para la defensa de una persona. De igual manera (y en espejo) la actuación fiscal debe seguir idéntico rumbo, de manera de favorecer el buscar juntas ambas partes el establecer la verdad de un hecho investigado y las consecuencias que traiga para la persona involucrada como denunciada o imputada (o acusada), ya que no por ser funcionarios públicos que tienen aparentemente como fin más importante “el acusar” pueden tampoco desoír la otra parte de su mandato que es el “control de legalidad” del proceso del que son protagonistas sustanciales.

El juez de control “debe” moderar las acciones de los contendientes en el proceso y hacer primar su tarea esencial de velar porque la legalidad impere y se respeten las garantías del imputado, principalmente frenando el ímpetu de la tarea acusatoria y dando con sus decisiones mensajes permanentes a la comunidad que serán, en un caso, ordenar privaciones de libertad y medidas de prueba de producción forzosa; en otros liberación y/o declaración de inocencia de sospechosos imputados y detenidos que luego se demostrare en juicio que no tienen responsabilidad en el hecho o imponiendo castigo a quienes merecen una sanción, pero en la medida de la conducta y atendiendo a las particularidades de cada caso.

El cambio como paradigma

Finalmente resta por ver un solo inconveniente: la resistencia al cambio. El renunciar sin remedio a la forma en la que fuimos formados en las universidades y que así hizo a nuestros hábitos y maneras de ejercer nuestras tareas es un duro reto que se debe encarar sin demora. Los pasillos de los tribunales muchas veces atestados de gente y en repiquetear constante de nuestros pasos ante las mesas de entradas o secretarías y despachos de jueces quedarán para el nostálgico recuerdo y el rememorar con ellos infinidad de anécdotas en corrillos de abogados (de todas las edades) que, ante la nueva realidad seremos -para los colegas que vayan comenzando en el futuro- los “magistrados y abogados de antes”.

La tecnología es una excusa repetidamente escuchada entre muchos como comentario; principalmente en los mayores y aún de los colegas “milennials” pero es sólo eso…un motivo sin razón para aceptar una vida profesional buena que además es en calidad mucho mejor que la que teníamos en cuanto hasta a nuestra comodidad para desempeñarla, aún con las excepciones que siempre hay ante algunas contingencias pero que no son para nada el común de los casos.

“No manejo la informática…no me adapto a internet…la computadora no es amigable”, son algunos de los problemas que se plantean. Yo respondo: si tiene página o sitio en Facebook, si usa homebanking para el manejo de sus cuentas bancarias y se vincula por mensajería de watsup, obviamente está calificado para aún con menos exigencias acceder a las mesas virtuales diseñadas con requerimientos básicos para que todos podamos servirnos de ellas.

No pensemos con ansias que ni bien se supere la pandemia (que debe ser nuestro clamor esperanzado real) las cosas volverán a ser como venían siendo, o “como antes”. Este mal mundial simplemente ha precipitado métodos que sin ella hubieran demorado en su implementación más nó en la fatalidad de su acaecimiento ya que la buena tecnología está siendo la herramienta o instrumento con que estamos posibilitando que, en una era con décadas de tecnología creciente, nos sirvamos de ella no sólo para interactuar o comunicarnos mediante “redes sociales” sino para cumplir con los fines mismos del Estado (en lo administrativo; en lo legislativo y judicial).