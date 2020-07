Daniel Arroyo: “La situación social es catastrófica”

27/07/2020 - 15:16 País

Daniel Arroyo, ministro de Desarrollo Social de la Nación, también politólogo egresado de la Universidad de Buenos Aires y docente, hizo un análisis de la coyuntura actual, atravesada por la pandemia y el déficit económico que generaron las medidas preventivas de aislamiento, la situación social es “crítica y catastrófica”.

“Mucha gente se quedó sin ingresos, está angustiada y cansada, pero hay estabilidad y mucho miedo a la circulación del virus. Yo diría que es crítica y estable la situación social”, interpretó el funcionario. Incluso, cuando en la entrevista radial le consultaron su posición en relación a la polémica declaración de Mario Ishii, intendente de José C. Paz, elevó la calificación: “Me tengo que concentrar en los problemas sociales, que son muchos. Por eso, me concentro en esa línea de trabajo. Trato de no opinar o de no meterme en otros temas porque la situación social es catastrófica, muy crítica”.

“Claramente hay mucha gente que la está pasando mal -aseguró-. Antes de la pandemia teníamos ocho millones de personas que recibían asistencia alimentaria. Ahora tenemos once millones. Se agregaron personas que se quedaron sin changas, gente que nunca había estado en un comedor: el mozo, el taxista, el que hace durlock e incluso el que tiene trabajo formal, recibo de sueldo y así todo no le alcanza”. Arroyo dijo que en este contexto apremiante, el Estado, en colaboración con las Iglesias, las escuelas y las organizaciones sociales llegan a cubrir a estos once millones de argentinos con hambre.

Explicó que su cartera emplea cinco mecanismos para brindar asistencia alimentaria a esa cifra de ciudadanos. “Compramos de manera directa a través de la plataforma Comprar, que tiene entre 600 y 800 empresas grandes y pequeñas, cuando le transferimos fondos a provincias y municipios para que ellos compren, la tarjeta alimentaria que llega a un millón y medio de familias el tercer viernes de cada mes, cuando le transferimos a los comedores, tenemos un registro de más de tres mil comedores que compran en general cerca del lugar moviendo la economía local, y por último, los comedores escolares, que duplicamos los fondos. Si bien no hay clases, se siguen entregando los bolsones de alimentos”.

Arroyo anunció que ya pusieron en marcha la política pospandemia: el plan Potenciar Trabajo, el nuevo programa nacional de inclusión socio-productiva y desarrollo local lanzado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Aúna las acciones Hacemos Futuro y Salario Social Complementario y según el documento oficial, “tiene como objetivo contribuir al mejoramiento de la empleabilidad y la generación de nuevas propuestas productivas, a través de la terminalidad educativa, la formación laboral y la certificación de competencias”.

También dijo que el plan parte de la idea de que habrá trabajo masivo en cinco sectores productivos. Enumeró: “La construcción (veredas, viviendas, infraestructura básica), la producción de alimentos, la producción textil, la economía del cuidado (las personas que cuidan personas: creemos que el mundo de los geriátricos y los hogares va a cambiar mucho, que no va a haber tanta aglomeración de gente y sí más cuidado personal), y el reciclado. En esos cinco sectores vemos la creación de trabajo y mano de obra intensiva para los sectores más pobres”.

Arroyo aspira que en los próximos meses se generen 300 mil puestos de trabajo en esos sectores productivos en el marco del programa y explicó las medidas: “Por un lado, el que tiene un plan social trabaje vinculados a planes sociales con trabajo. Por el otro, transferimos fondos a las provincias y los municipios para que compren máquinas, herramientas y financien proyectos productivos, armamos un sistema de créditos no bancarios al 3% anual para que un carpintero compre una sierra circular, para quien cose ropa en su casa tenga una máquina de coser. Y finalmente la posibilidad de que tenga factura, que sean monotributistas, y durante dos años no tengan que pagar ningún tributo. Es decir, darle la posibilidad que se blanquee, que pueda producir y vender con factura, pero durante dos años tenga aire para poder desarrollarse”.

A su vez, el ministro de Desarrollo Social expresó que no existe una reconstrucción económica sin la mano del Estado, “no la hay en Argentina ni en ningún país del mundo en este contexto con este nivel brutal de caída de la actividad económica”. “Está claro que el desarrollo de un país lo da el crecimiento económico y la inversión privada, pero en este contexto de caída sin un rol muy activo del Estado, incentivando, generando cadenas productivas y sosteniendo a los que se quedaron sin trabajo, no hay manera de reconstrucción”, aseveró.

Dijo que, en este contexto, el debate “Estado o mercado” no tiene razón de ser. “España fue a la renta básica universal, Macrón (Emmanuel, presidente de Francia) lo que hizo, en la práctica, fue darle 1.200 euros a cada francés y Estados Unidos, que tiene una idea muy distinta, 1.200 dólares a cada nortamericano. Hay un rol central del Estado”, reflexionó.