Adrián Suar admitió que gastó mucho dinero en “ATAV”

27/07/2020 - 20:36 Pura Vida

“Me la gasté toda en ATAV. La reventé toda, me di un gusto personal”. Así admitió Adrián Suar el motivo por el cual Polka está atravesando también una situación económica difícil, al margen de que ya venía baja en ganancias.

En esa línea, explicó: “Siempre hay una rentabilidad chica en la ficción. Facturas mucho, y rentabilidad mucho. A no ser que te toque un joker que tenga expansión internacional. Las ficciones de Argentina, no es que te las sacan de la mano en el mundo. Cada tanto hay gente que le puede tocar, pero no es cierto”, dijo ante la consulta de Rodrigo Lussich, en Intrusos.

Por último, aclaró: “Los actores no son caros, ocupan un presupuesto. Hay una gama enorme, es un costo a veces más abultado dependiendo de la figura, y también de tantas cosas que te pueden pasar para meter o no una ficción en tiempo”.

Asimismo, señaló la dificultad entre las partes que participan en la televisión: “Lo que más me mata son los sobrecostos del ‘SAT’ o Actores. Pero esas son cosas espero poder charlarlo en una mesa de trabajo y sacarlo a flote. Esto lo sacamos entre todos o va a ser muy difícil en Argentina”.