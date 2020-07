Julieta Prandi tuvo que salir a aclarar que no está iniciando una relación sentimental con Aristimuño

27/07/2020 - 20:45 Pura Vida

“Sí, nos seguimos y me gusta su música. Pero no es la persona que yo estoy conociendo... Y este sería el tercero que me inventan. Agradecería que dejaran de hacerlo porque pueden molestar a terceros que nada tienen que ver”. De esa manera contundente, Julieta Prandi aclaró los rumores que comenzaron a circular sobre su supuesta incipiente relación sentimental con el cantante Lisandro Aristimuño.

Y para que no quedaran dudas dijo a Primiciasya: “¿Estoy conociendo a alguien? Sí. ¿Es Lisandro? No...”.

Las versiones empezaron a circular luego de varios guiños y corazoncitos que Prandi y Aristimuño intercambiaron en sus redes. Y cuando ella compartió un clip de una producción de fotos con el hit “Canción de amor”, de fondo, la idea de un nuevo romance tomó más fuerza.

No obstante, apenas recibió la primera consulta, la modelo y conductora contestó tajante: “Me pareció un disparate”.

Julieta protagonizó un escandaloso divorcio hace poco del padre de sus dos hijos, y en el verano vivió un un breve romance con el guitarrista del grupo Airbag, Guido Sardelli.