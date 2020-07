FÚNEBRES | 28 de julio del 2020

27/07/2020 - 22:51 Funebres

Fallecimientos

- Olga del Valle Santillán (La Banda)

- Mercedes Angélica Russo Carrizo

- Brian Emmanuel Roldán (Loreto)

- Beatriz Elizabeth Fatorel de Romano (La Banda)

- Irma Beatriz Costas (La Banda)

- Hugo Rolando Cura (Monte Quemado)

- Vicente Montenegro

Sepelios-Participaciones-Recordatorios-Invitación a misa

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

VICENTE MONTENEGRO (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 27/7/20 y espera la resurrección.

Dr. Néstor Carlos Ick, su esposa Lydia Noemí Mackeprang de Ick y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

VICENTE MONTENEGRO (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 27/7/20 y espera la resurrección.

Lic. Gustavo Eduardo Ick, Waldina Rigourd y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

VICENTE MONTENEGRO (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 27/7/20 y espera la resurrección.

El vicegobernador de la Provincia, Dr. Carlos Silva Neder participa su fallecimiento.

El senador Nacional, Don José Emilio Neder, participa su fallecimiento.

VICENTE MONTENEGRO (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 27/7/20 y espera la resurrección.

El ministro de Obras y Servicios Públicos, Agua y Medio Ambiente, Arq. Argentino José Cambrini participa con profundo dolor el fallecimiento de Vicente Montenegro, nieto del Senador Nacional Sr. Gerardo Montenegro.

El subsecretario de Obras Publicas, Sr. Jorge Zuaín participa con profundo dolor el fallecimiento de Vicente Montenegro, nieto del Senador Nacional Sr. Gerardo Montenegro.

El Sr. Jorge Zuaín y familia participa con profundo dolor el fallecimiento de Vicente Montenegro, nieto del Senador Nacional Sr. Gerardo Montenegro. Elevan oraciones en su memoria.

VICENTE MONTENEGRO (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 27/7/20 y espera la resurrección.

La Sra. intendente de la ciudad Capital Ingeniera Norma Fuentes participa con tristeza su fallecimiento y acompaña a la familia en este momento de gran dolor.

VICENTE MONTENEGRO (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 27/7/20 y espera la resurrección.

Sus abuelos Gerardo Montenegro, Nora del Carmen RodrÍguez, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

VICENTE MONTENEGRO (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 27/7/20 y espera la resurrección.

Viniste a bendecir a la familia, sos nuestro ángel protector. Acompañamos el sentimiento de resignación de sus padres Gerardo y Melina y demás familiares Sus Restos fueron inhumados en el cementerio PARQUE DE LA PAZ. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. Calle la plata 162. TEL. 4219787.

El subsecretario de Obras Publicas, Sr. Jorge Zuaín participa con profundo dolor el fallecimiento de Vicente Montenegro, nieto del Senador Nacional Sr. Gerardo Montenegro.

El Sr. Jorge Zuaín y familia participa con profundo dolor el fallecimiento de Vicente Montenegro, nieto del Senador Nacional Sr. Gerardo Montenegro. Elevan oraciones en su memoria.

VICENTE MONTENEGRO (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 27/7/20 y espera la resurrección.

Sus tíos María Laura Montenegro, Carlos Nicolás Montenegro, Nora Montenegro y demás familiares Sus Restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

VICENTE MONTENEGRO (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/20.

El gobernador de la provincia, Dr. Gerardo Zamora, participa su fallecimiento.

VICENTE MONTENEGRO (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/20.

El Jefe de Gabinete de Ministros, Elías Suárez, participa su fallecimiento.

VICENTE MONTENEGRO (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/20.

La ministra de Justicia y Derechos Humanos, Dra. Matilde O’ Mill, participa su fallecimiento.

HUGO ROLANDO CURA (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 26/7/20 y espera la resurrección.

C.P.N. Marcela Alejandra Laprida y su hijo Marcelo Agustín P. Laprida participan con profundo dolor el fallecimiento de su primo Hugo Cura y elevan una oración en su memoria.

Escribano JOSÉ RICARDO JIMÉNEZ (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/20 y espera la resurrección.

Ing. Juan Raúl Gerez y Flia., participa con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en estos difíciles momentos.

Escribano JOSÉ RICARDO JIMENEZ (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/20 y espera la resurrección.

Dr. Ricardo Chazarreta y familia participan con pesar su fallecimiento.

Escribano JOSÉ RICARDO JIMÉNEZ (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/20 y espera la resurrección.

Juan C. Marhe y Sandra Pericás y sus hijos Natalia, Juan Martin, Lourdes y Emilia y sus respectivas familias participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MANUEL GREGORIO PESCE (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/6/20 y espera la resurrección.

“Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan”. Mateo 7.13-14. En nosotros vives a través de tu camino de vida y desde nosotros te expresas en cada palabra, pensamiento, acción. Sembraste en tierra fértil tu amor como esposo y padre ejemplar. Humilde, aferrado a fuertes principios y valores espirituales, morales y éticos marcaron tu camino y dejaron en nosotros huellas imborrables de humanización frente a cada situación de vida. Estás vivo en nuestro corazón con cada palabra, consejo y el “te amo” con el que amorosamente nos envolvías con el abrazo apretado, prolongado y el beso cálido en nuestra mejilla. Si resbala una lágrima, es de alegría. Porque eso es lo que nos enseñaste; a vivir y sentir con alegría y a contagiarla a los otros. Es interminable expresar nuestro amor en palabras. ¡Gracias por tanto! Hoy a 1 mes de tu vuelo a la casa del Padre celestial, tu esposa Dalinda Rita Turbay, tus hijos Rosi, Marti, José, Manuel, Liliana; tus hijos políticos y nietos te recordamos orgullosos desde la fortaleza de lucha con la que nos enseñaste a vivir íntegros, dignos y valientes. Te amamos esposo, padre y abuelo maravilloso. Desde nuestro corazón agradecemos infinitamente a cada una de las personas que acompañaron y sostuvieron, tanto en los momentos felices como en cuidado de su salud. Rogamos una oración en su memoria.

ALFANO, HORACIO SILVIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/20|. María Argentina y Marta Angélica Weyenbergh de Monti participan su fallecimiento y ruegan oraciones a su memoria.

ARIAS, JUAN SECUNDINO (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/20|. Promoción año 1972 del colegio de Belén, acompaña a Bety Baudano por la partida de su querido esposo. Se eleva una oración en su memoria.

JIMÉNEZ, JOSÉ RICARDO (ESCRIBANO) (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/20|. Polo Mackeprang, Magalí Sily de Mackeprang, sus hijos Alfredo y flia, Guillermo y Alfonso participan con pena su fallecimiento y acompañan a sus hijos en estos momentos de profundo dolor. Rogamos oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, JOSÉ RICARDO (ESCRIBANO) (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/20|. Carlos Ramos Taboada, Susana Carol de Ramos Taboada, sus hijas Antonieta y María, con sus respectivas familias y Fabián Sagolpa participan con profundo dolor su fallecimiento elevando oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, JOSÉ RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/20|. Contador José Luis Yoles y todo su equipo de trabajo participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos en este doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, JOSÉ RICARDO (ESCRIBANO) (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/20|. Maripili, Ana María y Chonga de Giménez Mosca despiden con dolor al papá de Maria Delia y elevan oraciones en su querida memoria.

JIMÉNEZ, JOSÉ RICARDO (ESCRIBANO) (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/20|. Dr. Sebastián Rímini y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, JOSÉ RICARDO (ESCRIBANO) (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/20|. Alberto E. Paz, su sra., Marta A. Demasi, junto a sus hijos y sus respectivas familias, participan con inmenso pesar su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a sus queridos amigos María Delia y Víctor Emilio en este momento de tristeza por tan irreparable pérdida. Elevamos oraciones en su querida memoria y pedimos a Altísimo resignación cristiana para toda la familia.

JIMÉNEZ, JOSÉ RICARDO (ESCRIBANO) (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/20|. Juan Caldera, Elsa Danela, sus hijos Juan Pablo, Marcela, Alvaro, Francisco y sus respectivas familias, participan con gran pesar su fallecimiento y acompañan a sus hijos Maria Delia, Ricardito, Alejandra, Diego y demás familiares en este momento de dolor. Elevan oraciones en su querida memoria.

JIMÉNEZ, JOSÉ RICARDO (Escribano) (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/20|. Aldo J. Gómez, Yayá Macedo de Gómez, hijos y nietos participan su fallecimiento y acompañan a su familia en tan doloroso momento. Paz en su tumba.

JIMÉNEZ, JOSÉ RICARDO (Escribano) (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/20|. Gladys Esther Giménez de Figueroa, sus hijos y sus respectivas flias, acompañan a sus familiares en estos momento de dolor. Ruegan una oración en su memoria.

JIMÉNEZ, JOSÉ RICARDO (ESCRIBANO) (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/20|. Eduardo Julio Hamann, Rosita Beltran de Hamann y sus hijos Lastenia, Eugenio y Federico y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, JOSÉ RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/20|. Adriana, Antonella, José Luis y Moica participan con tristeza el fallecimiento de un hombre de bien y excelente profesional, acompañan a María Delia, Ricardito, Alejandra, Diego con sus respectivas familias en estos momentos de dolor.

JIMÉNEZ, JOSÉ RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/20|. María Teresa Farías, Anabel, Ignacio y Pía Perez Páez participan con dolor el fallecimiento del papá de María Delia, Ricardito, Alejandra y Diego con sus respedctivas familias rogando ioraciones en su querida memoria.

JIMÉNEZ, JOSÉ RICARDO (ESCRIBANO) (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/20|. El Vicerrector de Relaciones de la Universidad Católica de Santiago del Estero Lic. Luis Alberto Guantay, participa con pesar su fallecimiento, y acompaña con afecto a sus hijos y nietos, en este difícil momento de dolor.

JIMÉNEZ, JOSÉ RICARDO (ESCRIBANO) (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/20|. José Luis Coronel, Mónica Carlota Bustamante, sus hijos José María, Maximiliano, José Pablo, Agustín y sus respectivas familias participan su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

JIMÉNEZ, JOSÉ RICARDO (Escribano) (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/20|. Dr. Tomás Figueroa y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda su familia en este doloroso momento.

JIMÉNEZ, JOSÉ RICARDO (ESCRIBANO) (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/20|. Luis Alberto García Olivera, Sonia Nazario de García Olivera y familia participan el fallecimiento del querido escribano y acompañan en la oración a su familia.

JIMÉNEZ, JOSÉ RICARDO (Escribano) (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/20|. Fernando Giribaldi y familia participa con pesar el fallecimiento del apreciado Escribano, acompañan a sus hijos y a la familia Santucho Jiménez.

JIMÉNEZ, JOSÉ RICARDO (ESCRIBANO) (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/20|. C.P.N. Walter Noe Tagliavini lo despide con inmenso sentimiento, afecto y cariño y le pide a Dios que le brinde, por asi merecerlo, " la luz que no tiene fin ". Ruega oraciones en su memoria y acompaña espiritualmente a toda la familia.

JIMÉNEZ, JOSÉ RICARDO (ESCRIBANO) (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/20|. Enrique Sarquiz, Cristina Rios y familia, participan con dolor su fallecimiento, acompañan a su familia en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, JOSÉ RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/20|. Promoción año 1972 del colegio de Belén acompaña con mucho dolor a María Delia por la partida de su papá querido. Se eleva una oración en su memoria.

JIMÉNEZ, JOSÉ RICARDO (ESCRIBANO) (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/20|. Luis Abalos, María Elida Cerro, sus hijos Guadalupe y Fernando, Candelaria y Luis, María y Juan José, Martina y Nicolás y sus nietos Bautista, Inés, Victoria, Juan Pablo y Agustín participan con dolor el fallecimiento del querido Ricardo y elevan oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, JOSÉ RICARDO (Escribano) (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/20|. Carlos B. Weyenbergh, sus hijos Carlos Bernardo, María Paula y Federico Weyenbergh participan con dolor el fallecimiento de su estimado amigo y acompañan afectuosamente a sus hijos y demás familiares.

JIMÉNEZ, JOSÉ RICARDO (Escribano) (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/20|. Sr. Argentino Cambrini, Sra. Cecilia Llapur y familia participan su fallecimiento.

JIMÉNEZ, JOSE RICARDO (ESCRIBANO) (q.e.p.d.) falleció el 24/7/20|. María Teresa Taboada de Falcione y familia participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a sus hijos en estos momentos de tanto dolor. Elevan oraciones en su memoria, rogando por el eterno descanso de su alma.

JIMÉNEZ, JOSE RICARDO (ESCRIBANO) (q.e.p.d.) falleció el 24/7/20|. Juan Atie Saad y familia y Jorge Daniel Saad y familia acompañan en este dolor a todos sus familiares por la desaparición física de tan destacada persona. Elevan plegarias por su eterno descanso.

MONTENEGRO, VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/20|. El concejal Carlos Basualdo y familia participan con profundo dolor su fallecimiento.

MONTENEGRO, VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/20|. Prof. Julia Coman participa con profundo dolor ante esta lamentable pérdida, rogando a Dios por consuelo y fortaleza, para la familia Montenegro.

MONTENEGRO, VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/20|. Nestor Palomo participa con profundo dolor ante esta lamentable pérdida, rogando a Dios por consuelo y fortaleza, para la familia Montenegro.

RUSSO CARRIZO, MERCEDES ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/20|. Su hijo Marcelo, su nuera Blanca, sus nietos Francisco, Fernando y Marcelo participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio la Misericordias a las 11 hs. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia realizadas por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

SALEGA, SANDRA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/20|. "Que brille para vos la luz que no tiene fin". Staff médico de Génesis participa su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

SALEGA, SANDRA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/20|. ""Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí." (Juan 14:6). Compañeras y amigas de Génesis participan su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

SUÁREZ, MATILDE VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/20|. "Maty: Que hermosa fue la vida cuando recordamos que la hemos recorrido contigo. Gracias por existir en nuestras vidas". Sus amigas Marta y Graciela Gonzales participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan en el dolor a su esposo Carlos e hija Vero. Ruegan oraciones a su memoria.

VÍCTOR ROBLES (H) (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/19|. "El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Bendito el nombre del Señor". Job.1,21. Hermano querido, ya pasó un año de tu partida a la Casa del Padre y cuanto te extrañamos hoy! Te fuiste impensadamente, como un torbellino. Alguien te llamaba, alguien que te preparó desde siempre un lugar para vos. Un lugar de plenitud y felicidad, donde ya no hay más llanto ni dolor. Como no extrañar tu chispa y carisma para hacer reír a la gente, tus bromas y locuras que se te ocurrían en cualquier momento del día… Gracias Señor por los años que nos regalaste junto a él, por los dones que le concediste y por el amor que le brindamos y recibimos de él. Hermano te amaremos y recordaremos siempre!. Sus hermanos Mario y Mercedes y sus hijos Yesi, Sergio y Mara, invitan a la misa en el primer aniversario de su partida, que se realizará hoy en la Pquia. Cristo Rey a las 19.30 hs. Rogamos oraciones en su querida memoria.

BARRIONUEVO DE FIGUEROA ARGIBAY, BLANCA (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/85|. Sus hijas Margarita Magalí y Ema Mercedes, su hijo político Lionel Moya, sus nietos Lionel Gustavo, Blanca Luciana y Rafael Osvaldo Moya, Gloria Ileana y Blanca Victoria Isac y sus respectivas familias, siempre te recordaremos. Descansa en paz Madre querida.

CAVALLOTTI, HÉCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. A tres años de su fallecimiento sus hijas Rossana, Claudia y Karina; hijos políticos Miguel Hugo Aurelis, Bruno Migliorini y Jorge Karam y nietos Miguel, Martín, Gisella, Ignacio, Sebastián y Facundo lo recuerdan con profundo amor y ruegan oraciones por su descanso eterno.

DÍAZ, FRANCISCO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/20|. Su esposa Ernesta y sus hijos Fabiana, Francisco y Mariela, al cumplirse tres meses de su fallecimiento, lo recuerdan con amor y respeto y le ruegan a Jesús y María por su eterno descanso.

PALOMO, PEDRO LEANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/11|. Avanzo en la edad, soy padre, pero siempre espero tu saludo, tu abrazo, ¿y tú pregunta, como estás, hijo? El tiempo me enseñó a resignarme a no verte, pero estás para siempre dentro de mi alma, y nada lo puede borrar. Para siempre mi padre, para siempre tu hijo, Néstor. Al cumplirse 9 años de tu partida te recordamos con profundo amor.

PENIDEZ, JOSE ALBERTO (q.e.p.d) Falleció el 28/7/18|. Fuiste nuestro ejemplo de Moral, de Honestidad, de Fortaleza, de Valor y de Amor. Su esposa Audelina Iturre, sus hijas: Maria josefina, Maria Rosalía, nietos: Hernán, Emmanuel, Iñaki, Iker, Oky, Maria Carolina y familiares ruegan oraciones en su querida memoria.

BRAVO, MARÍA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/20|. Ángel Bravo, Teta Chazarrera, Olga de Ibáñez, Norma de Anríquez, Lucho Díaz y Ana, Maria Cuello e Inelda, Elba Roch, Elba de Villarroya, Teresa Casares, Dani Díaz y Lucia y sus respectivas familias participan con dolor el fallecimiento de la querida Pirucha y acompañan a sus hijos Karina y Héctor, hermanos Rubén y Negra y demás familiares en tan doloroso momento. Se ruega oraciones en su memoria.

BRAVO, MARÍA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/20|. "Dios la reciba en sus brazos y le de el descanso eterno". Olga Peralta de Ibañez, sus hijos Gaby y Juan, Marcelo y sus respectivas familias, participan con pesar el fallecimiento de la apreciada vecina "Pirucha" y acompañan a sus hijos: Karina y Héctor, a sus hermanos: Rubén y Negra y demás familiares en estos momentos de dolor. Elevamos oraciones en su memoria.

CARABAJAL, GLADYS LEONOR (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/20|. Choca: Hermana querido, tu vida fue llena de fortaleza, alegría y voluntad cuando el destino quiso sacarte un poquito de esos dones maravillosos. Tristemente partiste al encuentro de nuestro Padre Celestial. Vivirás eternamente en nuestros corazones. Descanso en paz! Hermana, hno. político, sobrinos, ahijados. Chela, Adrián, Julio Leiva y flia, Ariel y flia, Gabriel y flia, Javier y flia, Yanina y Thadeo.

COSTAS, IRMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 27/07/20|. Sus hijos Joaquín, Walter, Lucas, Mariano, Roque, Martín, Carmen, Estela, Marcela David, Nicolás, René, Martín, h. políticos, nietos y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 9 horas en el cementerio Jardín del Sol. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

FATOREL DE ROMANO, BEATRIZ ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 27/07/20|. Su esposo Luis Alberto Romano sus hijos Viviana, Esteban, Cesar, y Rodrigo y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardin del Sol. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

REY, VÍCTOR ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/20|. Mangui, Mauro, Liva Scaglioni y flia, acompaña con gran dolor a su padre Oscar, su hermano Alejandro y flia, elevan oración en su memoria y que brille para el la luz que no tiene fin. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia.

REY, VÍCTOR ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/20|. Mirta Palma de Luna y flia, participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en este doloroso momento. Rogando oraciones en su memoria.

REY, VÍCTOR ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/20|. Sr: Jesús, Victor llego hasta tu morada recíbelo con los brazos abierto y dale el eterno descanso, Victor querido ya estás en paz junto a tu amada madre Viki. Coca y Chela Salvatierra, Esteban, Damián, Lujan Sariago y flia acompañan a su abuela Meneca, a sus tíos y que dios les de una pronta resignación.

SANTILLÁN, OLGA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/20|. Su madre Lucia, Sus hnos. Mary, Isabel y Carlos, su hna. polit. Norma y demas familiares part. su fallec. sus restos fueron inhum. en el cement. de La Misericordia. NORTE SERV. SOCIALES Laprida 383.

CURA, HUGO ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/20|. Asi dice el Señor, aun cuando la tierra tiemble, el mar se agite, su vida esta en mis manos y nada los arrebatara de mi. Su esposa Alba Julian, su hijo Hugo, su hija politica Marisa, sus nietos Romina, Emiliano, Leandro y Mica, sus bisnietos, sus nietos políticos, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Monte Quemado.

CURA, HUGO ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/20|. Su hija Silvia Victoria Cura, su yerno Diego Katoma, su nieta Maia participan con profundo dolor su partida al Reino del Señor, siempre estaras en nuestros corazones. Sus restos fueron sepultados en Monte Quemado.

CURA, HUGO ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/20|. Su hermana Beatriz, su cuñado Emilio Gomez, sus sobrinas patricia y Beatriz, su sobrino político Luis Gold y sus sobrinos nietos Iván y Alan Gold participan con profundo dolor su partida al Reino Celestial. Sus restos fueron sepultados en Monte Quemado.

CURA, HUGO ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/20|. Su hermana Elsa Noemí Cura, su sobrina Andrea Nazar, sobrino político Dr. Ricardo Chebaia y sobrinas nietas Sofía y Delfina Chebaia Nazar participan con inmenso dolor su desaparición física. Se ruega una oración en su memoria. Sus restos fueron sepultados en Monte Quemado.

CURA, HUGO ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/20|. Señor dale el descanso eterno y que brille para El la luz que no tiene fin. Su sobrina Maria Julián, Guillermo Quiroga, sus hijos Valeria, Jorge y Juan Quiroga Julián con sus respectivas familias participan la partida del tío Hugo al Reino de los Cielos, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Monte Quemado.

CURA, HUGO ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/20|. Nadie muere para siempre, si vive en el corazón de las personas que lo amaron. Te recordaremos siempre como el primo que nunca faltó para acompañarnos en los momentos de dolor, gracias y perdón por no poder acompañarte a tu última morada. Sus primos Chiny, Rubén, Paldín y Pichón Cura. Descansa en paz.

CURA, HUGO ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/20|. Su tía Blanca Nuno de Figueroa, su primo Tomy participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria por su eterno descanso.

CURA, HUGO ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/20|. "Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mi, aunque muera vivierá". Su tía Victoria Nuno de Salomón, su primo C.P. Julio B. Salomón, su esposa Alba N. Abregú de Salomón y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este dificil momento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

CURA, HUGO ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/20|. Nora Bravo Gómez, sus hijos Judith, Claudio, Carolina, María Mercedes y respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Tío querido nunca te olvidaremos.

CURA, HUGO ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/20|. Su sobrino Claudio Cura, su esposa Patricia, sus sobrinos nietos Thomás y Benjamín, participan con profundo dolor el fallecimiento de su amado Tio. Ruegan una oración en su memoria.

CURA, HUGO ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/20|. Su tía Rosa Cura de Laprida, sus hijos Marcela Alejandra y Osvaldo Laprida participan con gran dolor el fallecimiento de su querido sobrino, lamentando mucho no poder despedirte a tu última morada, fuimos como hermanos, más que tía y sobrino y también todos sus primos hermanos no pudieron hacerlo por lo que está pasando, Dios quiso, que este era el momento de tu merecido descanso. Solo nos queda orar mucho y pedir por la paz eterna y que sea eterna tu memoria. Amén.

CURA, HUGO ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/20|. Querido Hugo, que Dios te de el descanso eterno. Tu amiga Maria Esther Figueroa (Chola) participa con profundo dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.

CURA, HUGO ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/20|. Juan Carlos Tauil, su esposa Lilian Franceschini y sus hijos, Juan, María Belén y José Pérez Neme, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

CURA, HUGO ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/20|. Juan Atie Saad y Ángela Figueroa de Saad y familia despiden a Hugo con el mejor de los recuerdos y abrazan en el dolor a todos sus familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

ROLDÁN, BRIAN EMMANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 27/07/20|. Sus padres Mónica Pinto y Juan Roldán sus hnos., Yamila y Marcelo, sus abuelos Cándido Pinto y María Isabel y demás familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio Cristo Rey. Loreto. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.