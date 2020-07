La reunión del jueves entre Gobierno y AFA será clave para la fecha de regreso

27/07/2020 - 23:58 Deportivo

La vuelta a los entrenamientos es el tema principal que figura en la agenda de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Pero para dar el paso que falta y definir una fecha, hace falta el visto bueno del Gobierno nacional. Y en ese sentido, la reunión que se viene postergando entre el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, y Claudio “Chiqui” Tapia se desarrollará este jueves o viernes.

Así lo confirmó el propio Ginés González García ayer durante su visita a nuestra provincia, oportunidad en la que inauguró el Centro de Salud Familiar “Mama Antula” y firmó convenios con el gobernador de Santiago del Estero, Dr. Gerardo Zamora.

“Esta semana, el jueves o viernes, no recuerdo bien cuál de los dos días, nos juntamos con las autoridades de la AFA. Estamos conversando, imagínese que yo soy un hombre al que le gusta el fútbol, todo el mundo lo sabe, pero probablemente empecemos a pensar ya en esto de los entrenamientos”, manifestó en diálogo con la prensa, dejando en claro que urge poner una fecha de retorno, sobre todo porque hay cinco equipos que jugarán la Copa Libertadores de América desde el 17 de septiembre (la competencia se reanuda el 15, pero los argentinos arrancan dos días después).

Sin embargo, el ministro de Salud no se aventuró todavía a poner una fecha de regreso debido a la “incertidumbre” que hay con el coronavirus y comparó establecer un día con jugar a las adivinanzas: “Lo que pasa es que es tan difícil, porque hay mucha incertidumbre. Una provincia que parecía que podía ser lugar donde se hicieran actividades, porque estaba limpia, en una semana no lo está. Y con tanta incertidumbre es difícil decir fechas que no sean una adivinanza”. “Pero está claro que todos queremos que vuelva el fútbol. Todas las hipótesis son consideradas, pero todavía no nos reunimos con las autoridades”, completó el funcionario.

Optimismo en AFA

De todas maneras, desde el entorno de la AFA son optimistas en cuanto al resultado del cónclave entre Ginés y “Chiqui”. A tal punto que algunos se animan a avizorar que el próximo lunes 3 de agosto podrían arrancar los cinco equipos que juegan la Libertadores: Boca, River, Racing, Tigre y Defensa y Justicia. Sería con los testeos para que, tres días después, puedan entrenar.

Se estima que ese sería el puntapié inicial para que la semana siguiente (lunes 10 de agosto) puedan volver el resto de los equipos de Primera, entre ellos Central Córdoba.