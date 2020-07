La solidaridad de la comunidad se hizo fuerte con la pandemia

28/07/2020 - 01:01 Santiago

“Ayudar no cuesta nada, y siempre hay alguien que la está pasando peor que nosotros”, dijo la cantante santiagueña Natalí Jugo, quien junto a un grupo de vecinos del barrio Ampliación Parque Industrial de La Banda, brinda alimentos a unas 300 personas, dos veces por semana.

Se trata de un grupo de vecinos que asumieron el desafío de ayudar a quienes están en una situación difícil, a raíz de que no tienen trabajo desde que comenzó la cuarentena por coronavirus en la provincia.

Natalí y muchos de los vecinos tampoco tienen trabajo, pero buscan la manera de seguir adelante y sostener sus familias, y se dan tiempo para ayudar a quienes están mucho peor.

“Una vez hicimos una olla popular porque vimos a mucha gente que salía a pedir comida, pese a la cuarentena. Eso nos mostraba de la desesperación que tenían. Luego de eso, comenzamos a cocinar en la casa de la familia Ledesma, y le dimos comida a unos 200 chicos y 100 adultos más o menos. Luego comenzamos a hacerlo dos veces por semana”, comentó Natalí en diálogo con EL LIBERAL .

Natalí no se cansó de golpear puertas, llegó hasta el Gobierno de la provincia, y los contactó la directora de Desarrollo, desde donde están recibiendo colaboración.

“Hemos salido a hacer un relevamiento de la gente del barrio para conocer sus necesidades, porque estamos dando de comer a gente que básicamente no tiene trabajo”, dijo.

Colaboran con el comedor y reciben un plato de comida

En el barrio Ampliación Parque Industrial habitan familias humildes. Hay muchas personas que no están trabajando desde que comenzó la pandemia y que tampoco reciben algún tipo de ayuda económica. Pero la solidaridad y el amor por sus pares, puede más.

“A través de esto hemos podido ayudar no sólo a la gente que no tiene un plato de comida, sino que también ayudamos a esta gente que viene a cocinar y que tampoco tiene trabajo, y esta acción solidaria hace que consigamos cosas de fomento de la Nación”, comentó Natalí Jugo.

Incluso ella, que vive de su actividad artística, está sin trabajo desde que comenzó la pandemia, pero tiene la convicción de que “siempre hay alguien que la está pasando peor”, y por ello aportó sus contactos para conseguir lo que se necesita para cada comida.

“Yo que tengo contactos como cantante, aprovecho para hacer llegar los pedidos para ayudar a gente que está mucho peor que nosotros”, sostiene.

Piden juguetes para el festejo del Día del Niño

“Para este Día del Niño hemos planeado entregar chocolate, facturas y golosinas. Si alguien tiene juguetes o algo que nos quieran donar para darle a los niños sería genial, porque no tenemos nada de eso. Desde alimentos no perecederos hasta juguetes para los niños, llamen a mi teléfono para que realicemos el evento solidario en el domicilio de la familia Ledesma, en calle 2, para que los niños que no tengan de La Banda y quieran puedan venir”, invitó Natalí.

Quienes deseen hacer alguna donación pueden comunicarse al teléfono 3855672059.