“El encanto”, la película argentina que indaga los temores a ser padres y a crecer

28/07/2020 - 21:14 Pura Vida

Por Emilio Marcelo Jozami

(De la Redacción de EL LIBERAL)

Juan Pablo Sasaín y Ezequiel Tronconi son los directores de “El encanto”, drama protagonizado por Tronconi (es guionista y debuta en la dirección) y Mónica Antonópulos, que se estrena mañana en Cinear TV a las 20, y se repetirá el sábado 1 de agosto a la misma hora. La película, que también tiene a Boy Olmi y Andrea Frigerio en los roles centrales, podrá verse a partir del viernes 31 y hasta el jueves 6 de agosto de forma gratuita en Cine.ar, y luego estará disponible “on demand” desde el jueves 13 de agosto.

Juan Pablo y Ezequiel se conocieron realizando “La Tigra, Chaco”, producción fílmica en donde Juan era co-director y Ezequiel, protagonista. Desde entonces son amigos. Juan le propuso a Ezequiel hacer una nueva película juntos y así nació la idea de crear “El encanto”. La pregunta disparadora fue qué los unía. Ambos habían perdido a sus padres y ninguno lo era aún. La paternidad era un tema que querían ahondar. La película indaga los miedos a ser padre, a crecer, a tomar decisiones importantes en la vida.

“Queríamos mostrar una pareja con sus errores, aciertos, miedos, inseguridades y momentos de diversión. Para construir ese vínculo hicimos muchos ejercicios de conexión en los ensayos y en el rodaje mismo, antes de filmar cada escena. Ezequiel y Mónica se conocen desde la adolescencia (Ezequiel es músico y cantó en el cumpleaños de 15 de Mónica) y esa amistad ayudó a crear una complicidad especial”, remarcaron en el encuentro de prensa virtual del cual participó EL LIBERAL.

La trama de “El Encanto” se centra en Bruno (Ezequiel Tronconi) y Juliana (Mónica Antonópulos). Ellos están en pareja hace muchos años. Ella quiere ser madre, él no sabe si es el momento. Envuelto en sus inseguridades y miedos, Bruno comienza a tomar una serie de malas decisiones que pondrán en juego su relación.

Tiene miedo a perder la libertad de la vida que lleva. Un amigo le dice que los hijos “te erosionan”, sin embargo, su padre (interpretado por Boy Olmi) le aclara que los hijos “te ensanchan”. Envuelto en sus miedos e inseguridades, comenzará a tomar una serie de malas decisiones que lo llevarán a poner en riesgo el futuro de la relación.

“En el proceso de crear el vínculo padre e hijo, trabajamos de una manera hermosa con Boy Olmi. Si bien las escenas estaban escritas, la magia que se generó en los ensayos hizo que cambiaran para un lugar mucho más bello y profundo, sin perder el humor. Nos juntábamos a almorzar y hablar de nuestros padres. Boy nos contó una cantidad de anécdotas hermosas que forman parte de los diálogos de su personaje”, resaltaron.

“Ese empeño en crear desde lo sutil, lo lúdico y emocional lo mantuvimos con todos los personajes”, puntualizaron los directores de este filme producido por CineWorld, en colaboración con Vaimbora y Benteveo. Destacaron sentirse felices de poder estrenar su filme en el actual contexto de pandemia que vive el país y en las plataformas Cinear TV y Cine.ar. “Es una alegría crear una película con un amigo tan entrañable como Ezequiel Tronconi. Hicimos la creación con mucho amor, con mucho juego e improvisación y libertad. Luego de dos años de buscar ese guión, logramos darle vida a esta película”, remarcó Juan Pablo.

“El encanto” se suma a las muchas películas a las que la pandemia de coronavirus obligó a llegar al público a través de la pantalla chica, abandonando el plan inicial de que la historia sea disfrutada en las salas de cine, ya que esa es una de las actividades que aún no recuperó su “normalidad”.

Mientras otros apuestan a una indefinida espera para su debut en la pantalla grande, otros se acomodan a los tiempos que corren para permitir que el flujo creativo siga su curso.

“Estoy contento. Me gusta que la peli se estrene en la tele el jueves. Va a llegar a todo el país, de manera federal y gratis por una semana. Siento que de esta manera se va a ver más que si hubiéramos ido a algunas salas de cine, con pocos horarios. Confío en que la película habla de un tema universal y va a generar empatía. Se puede sentir identificada desde mi personaje, el de Juliana, la historia, el vínculo padre-hijo”, dijo Ezequiel Tronconi.

Mónica Antonópulos: “Juliana es un personaje muy humano”

Juliana es el personaje que Mónica Antonópulos interpreta en “El encanto”, filme argentino que protagoniza junto a su amigo de la infancia, Ezequiel Tronconi, quien además es director de la trama. En la conferencia de prensa virtual y federal dijo que Juliana “es un personaje muy humano, que no se puede juzgar”, como lo son todos los demás que hacen a la historia de la película.

“¿Quién no atravesó preguntas tan importantes?, no sé si no se atraviesan sin miedo. Me parece que son con miedo, ¡muertos de miedo! Lo que intenté fue brindarme lo más sinceramente posible”, especificó Mónica al ahondar sobre la esencia de Juliana.

También reveló desde qué lado le dio vida a Juliana. “Me gustó interpretarla desde un lugar de una mujer que también estaba en un conflicto de expansión laboral. Si bien se lo muestra en la película, sutilmente, Juliana es una mujer que estaba en un momento de expansión laboral, en un momento fuerte, de reconocimiento y se encuentra con este no sé si deseo o necesidad, no sé si era una necesidad que estaba teniendo el vínculo de pareja, evidentemente con un proceso que ella venía madurando mucho más que su pareja, su novio, que es Bruno, que interpreta Ezequiel”, enfatizó Antonópulos.

Recordó además que cuando filmó “El encanto” ella atravesaba por su “segunda maternidad”. En ese sentido, Mónica destacó: “Es muy loco ver el proceso de una película después de tres años, en donde pasó de todo. En mi caso, pasó mi segunda maternidad, ni más ni menos. Así que me trae muchos recuerdos. Cuando filmé yo ya era mamá. En todo caso, uno pone la experiencia que tiene como madre en un guión que convoca a tantos interrogantes que toda mujer, que toda persona se hace al pensar o desear un hijo. Así que ahora, a la distancia, cuando volví a ver la película, por un lado, ya me sentía vieja yo con todos esos interrogantes que cuando los iba haciendo los vivía como muy cercano”.

Mónica rescató “el juego, lo lúdico, estar disponible y permeable a la propuesta que traiga el actor” que propuso hacer “El encanto”. La actriz dijo que este proceso fue “maravilloso porque me da la sensación que cuando uno mejor funciona es cuando hay confianza y un ambiente hecho de amor. La verdad, tenemos que reconocer, fue un proceso muy amoroso de todos, el trabajo de los técnicos, desde el guión y eso se ve. Así que, estoy muy contenta y sobre todo de estrenarla (a la película) en este contexto. Conozco desde la infancia a Ezequiel y nunca coincidimos en un proyecto. Siempre nos conectó la exploración lúdica, y es alguien que siempre está disponible para trabajar con lo que está vívido en una escena”.

Tras destacar que “El encanto” es una película hermosa, precisó que el proceso de construcción de su Juliana fue “muy lindo, muy sincero”.

Antonópulos, a quien también se la puede ver en la serie “Las 13 esposas de Wilson Fernández” (TV Pública), recomendó ver “El encanto”, película que “me dio un inmenso placer hacerla”.

Este año Mónica fue una de las actrices que enfrentó el efecto más negativo de la pandemia:se quedó sin trabajo en la tele porque la tira “Separadas”, de Polka, no podía continuar grabándose por el aislamiento obligatorio y fue levantada.l